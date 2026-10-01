'응급실 재이송' 고리 끊는다... 국가 응급의료체계 전면 개편

큰사진보기 ▲정기현 의료혁신위원장이 1일 오전 서울 한국프레스센터에서 주재한 제10차 의료혁신위 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정기현 의료혁신위원장이 1일 오전 서울 한국프레스센터에서 주재한 제10차 의료혁신위 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

응급환자가 증상과 중증도에 맞는 의료기관으로 제때 신속하게 이송되고 수술·중환자 진료 등 최종치료까지 받을 수 있도록 하는 국가 응급의료체계 개편 방안이 제시됐다.의료혁신위원회(이하 혁신위)는 1일 오전 서울 한국프레스센터에서 제10차 회의를 열고 '응급의료 적기 이송 및 치료를 위한 대정부 권고안'을 심의·의결했다.혁신위는 현재 응급의료체계가 중증응급환자의 신속한 이송뿐 아니라 응급실 진료 이후 수술·시술·중환자 진료 등 최종치료로 연결되는 과정에서도 개선이 필요하다고 진단했다. 이에 환자의 중증도에 따라 진료경로를 명확히 하고, 지역 의료기관 간 역할 분담과 협력을 강화하는 데 권고안의 초점을 맞췄다.우선 응급환자가 발생했을 때 전문상담과 진료기관 연결 기능을 강화한다. 119구급상황관리센터와 광역응급의료상황실의 의료인 등 전문가 상담을 통해 응급상황에 대한 대처 방법과 적정 진료기관을 안내하고, 비응급환자에게는 이용 가능한 병·의원이나 자가관찰 방법 등을 안내하도록 했다.특히 야간과 휴일에 비응급환자가 이용할 수 있는 일상진료체계(Urgent Care Clinic)도 확충된다. 지역 병·의원의 야간·휴일 외래 운영을 지원하기 위해 시간대별 수가 가산을 제공하고, 이용 가능한 기관의 위치와 시간을 국민에게 실시간으로 안내할 방침이다.환자의 중증도와 치료 역량에 맞춘 이송 원칙과 기관별 역할도 명확히 했다. 중증외상·심뇌혈관·분만 등 전문치료가 필요한 환자는 해당 분야 전문 응급의료기관으로 직접 이송한다.이에 맞춰 응급의료기관별 역할도 명확히 나눈다. 권역응급의료센터는 중증응급환자의 최종치료에, 지역응급의료센터는 지역 내 배후진료에 집중하도록 역할을 재정립한다. 지역응급의료기관은 경증환자 진료와 중증환자의 초기 안정화 및 전원을 전담한다. 특히 응급의료기관을 지정하고 평가하는 방식도 시설·인력뿐만 아니라 실제 응급수술과 중환자 진료 역량 중심으로 개편한다.지역 단위의 의료자원을 효율적으로 활용하기 위한 방안도 담겼다. 한정된 전문인력이 지역 응급환자 치료에 참여할 수 있도록 거점기관 중심의 협력을 강화하고, 기관 간 순환당직·공동운영·파견협약 등을 활용한다. 참여 의료기관과 의료인에 대한 보상체계도 마련한다.의료자원이 부족한 취약지역에는 인접 진료권과의 연계 체계를 강화한다. 치료 가능한 기관과 이송경로를 미리 정하고 장거리 이송에 필요한 구급자원과 의료지도체계를 보강한다. 필요하면 상급 의료기관 전문의와 실시간 협진도 지원한다.이와 함께 환자 미수용 원인과 재이송·재전원 등 이송 과정의 정보를 체계적으로 분석해 이송경로를 지속적으로 개선하고, 119·중앙응급의료센터·응급의료기관 간에 병상·수술실·중환자실·전문과목 당직 등 진료 가능 정보를 실시간으로 연계하는 방안도 추진한다.마지막으로 AI를 활용한 응급이송 분석·판단 지원을 단계적으로 검증하고 확대한다. 응급수술과 중환자 진료, 전문진료과목 당직, 전원환자 수용 등 실제 수행한 기능과 기관 간 협력에 맞춰 보상하는 체계도 마련할 것을 권고했다.정기현 의료혁신위원장은 "응급환자가 적정한 의료기관으로 신속히 이송되고, 수술과 중환자 진료 등 최종치료까지 받을 수 있도록 하는 것이 응급의료체계 혁신의 핵심"이라고 강조했다.이어 그는 "국민이 증상과 중증도에 맞는 의료기관을 이용할 수 있도록 상담과 안내를 강화하는 한편, 야간·휴일에도 비응급환자가 안심하고 이용할 수 있는 일상진료체계를 충분한 수준으로 확충할 필요가 있다"며 "이번 권고안이 국민이 어디에 살든 필요한 응급의료를 적기에 받을 수 있는 체계로 나아가는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.