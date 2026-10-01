트럼프 "한국이 알래스카에 500억 달러 투자" 일방 발표

큰사진보기 ▲2026년 9월 30일 워싱턴 백악관 오벌 오피스에서 열린 발표 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 알래스카주 공화당 소속 댄 설리번 상원의원과 악수를 나누고 있다. 트럼프 행정부는 한국이 미국 에너지 프로젝트에 대한 총 2000억 달러 규모의 투자 계획의 일환으로 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 540억 달러를 투자할 것이라고 발표했다. :Photo by Yuri Gripas/UPI ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 건설에 500억 달러 이상 투자할 것이라고 발표했다.트럼프 대통령은 미국 동부시각으로 9월 30일 백악관에서 "우리 정부가 한국과 체결한 협정 덕분에 미국 역사상 최대 규모의 에너지 기반시설 투자 중 하나를 발표하게 돼 기쁘다"면서 "6G기기와트 규모의 발전 시설, 8개의 새로운 대규모 원자력 발전소와 알래스카 LNG 파이프라인이 드디어 건설될 예정"이라고 발표했다.발표 현장에 배석한 하워드 러트닉 상무장관은 한국이 텍사스 가스발전소에 220억 달러, 대형 원전 8기 건설에 1200억 달러, 알래스카 LNG 파이프라인에 500억 달러 이상 투자할 것이라고 설명했다. 대형 원전은 오하이오, 테네시, 사우스캐롤라이나, 켄터키 등에 건설된다.한·미 정상은 지난해 한국이 미국에 총 3500억 달러를 투자하기로 합의했다. 당시 조선업 분야 1500억 달러를 투자하고 나머지 2000억 달러를 어디에 투자할지는 정하지 못했다.최근 한국 정부는 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 사업에 223억 달러를 투자하기로 결정했다. 향후 20년간 454억 달러를 회수할 수 있을 걸로 보여 '상업적 합리성'이 있다는 판단을 내렸다. 미국 내 대형 원자력발전소 8기를 건설하는 사업에도 최대 1200억 달러를 투자하는 계획을 세우고 있다.하지만 한국 정부는 알래스카 LNG 파이프라인 건설에 투자할지 결정하지 않았다. 산업자원통상부는 이날 한·미 양국이 "전략적 투자 양해각서에 따른 상업적 합리성 및 모든 관련 국내법적 요건의 충족을 조건으로 하여, 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 검토에 착수하기로 합의했다"고 밝혔다.미국 대통령이 한국의 투자처를 일방적으로 발표해버린 것인데, 11월에 열리는 중간선거, 특히 접전지로 분류되는 알래스카에서 한국의 에너지 기반시설 대규모 투자를 자신의 업적으로 활용하려는 의지가 강하게 작용한 것으로 보인다.이날 발표 현장에는 마이크 던리비 알래스카 주지사, 알래스카가 지역구인 공화당의 댄 설리번 상원의원과 닉 베기치 하원의원도 배석했다. 설리번 의원은 이 자리에서 파이프라인 건설이 "알래스카 유권자들에게 가장 중요한 일"이라며 "이는 미국 전체에도 훌륭하다. 알래스카 주민과 우리 군에 가장 먼저 가스를 공급할 수 있게 될 것"이라고 말했다.