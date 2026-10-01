"기뻤던 일? 형을 만난 일이죠"... 21살 소위가 기억하는 6·25

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"전방에 가면 '소모품 소위', '하루살이 소위'라고 그랬어."

큰사진보기 ▲이래봉 참전용사 ⓒ 박준영 관련사진보기

- 먼저 현재 나이와 성함, 당시 소속부대의 이름, 참전 당시의 나이를 말씀해주세요.

- 당시 사회의 분위기는 어떠했나요?

- 한국전쟁에 장교로 참전하게 된 계기는 무엇이었습니까.

- 젊은 나이에 여러 사람들의 생명을 책임지는 장교가 된다는 것은 어떤 일이었나요.

- 전쟁 중 기억에 남는 기억은 무엇이 있었나요?

큰사진보기 ▲야간 기습 작전을 시각적으로 묘사한 그림이다. ⓒ AI 이미지 관련사진보기

- 가장 기억에 남는 전투가 있다면 무엇인가요?

- 7. 11사단은 351 고지에서 전투를 벌인 것으로 알고 있습니다. 혹시 당시 상황에 대해 설명을 들을 수 있을까요?

- 전쟁 기간 중 부상 당하시거나 죽을 고비를 넘기신 경험이 있으신가요?

큰사진보기 ▲전쟁기념관 정문에서 촬영한 사진. ⓒ 박준영 관련사진보기

- 휴전 이후 어떤 삶을 사셨나요?

- 전쟁을 경험한 세대로서 현 세대 젊은이들에게 해주고 싶은 말씀이 있다면 무엇이든 말씀해주세요.

10월 1일, 오늘은 제78주년 국군의 날이다. 스스로에게 질문을 한 번 던져보자. 우리는 6·25전쟁에 대해 얼마나 알까?대부분의 사람은 한국전쟁을 인천상륙작전 이후의 북진, 중공군 개입, 그리고 1951년 1월 4일 서울을 다시 내준 1·4후퇴 정도로 기억한다. 하지만 전쟁은 여기서 끝나지 않았다. 1·4후퇴 이후에도 1953년 7월 27일 정전협정이 체결될 때까지 2년 넘게 이어졌다. 전선이 고착된 뒤에는 고지 하나를 놓고 치열한 전투가 계속됐다.상대적으로 잘 알려지지 않은 이 전쟁 후반부를 두고 '잊혀진 2년'이라고 부르기도 한다. 이 시기 전쟁은 고지전 양상으로 흘러, 한 뼘의 땅을 서로 가져가기 위한 대규모 소모전으로 이어졌다. 이 기간에도 수많은 국군과 유엔군이 전사하거나 부상을 입었다.한국전쟁 당시 동부전선의 주요 격전지였던 '351고지'. 그 치열했던 전선에 소위로 투입됐던 이래봉 참전용사를 지난 8월 30일 서울 중앙보훈병원에서 만났다. 21살의 소대장이었던 그는 70여 년이 지난 지금, 당시의 전쟁을 어떻게 기억하고 있을까.그는 논산훈련소에서 2기로 기초군사훈련을 수료한 뒤 11사단 65연대에 소위로 임관해 강원도 고성 일대 동부전선 최전방에 배치됐다. 당시 그가 책임지고 지휘해야 했던 소대원은 40여 명에 달했다.젊은 초임 장교들의 희생이 그만큼 컸던 시절이었다. 96세가 된 그에게 당시의 기억을 물었다."그때 나이가 21살이었어요. 11사단 65연대에 소위로 임관해서 전방으로 갔습니다. 소대장을 했어요. 현재 제 나이는 96세입니다.""혼란스러웠죠, 전쟁 때니까."그는 당시 "군대를 피하려고 했던 사람들도 있었고, 자신과 같이 자원해서 들어간 사람도 있었다"며 당시를 "혼란기"라고 표현했다."남들은 대학에 들어갔는데, 나는 대학에 갈 돈도 없었고, 뭘 해야 할지 고민하다 전쟁이 일어나자 장교로 입대하기로 결정했습니다. 경기도에 있던 병참사령부에서 시험을 보고, 논산훈련소에서 교육을 받았습니다."그는 선발 과정을 거쳐 장교로 임관했다고 회고했다. 이후 당시 광주에 위치했던 보병학교에서 후반기 교육을 수료했다고 말했다."나보다 나이 많은 사람도 많았어요. 장교 교육 받을 때부터 부대에 가면 상사들을 꽉 잡아야 한다는 이야기를 매번 들었었죠."부하 병사와 하사관 가운데는 소대장인 자신보다 나이가 많은 이들도 있었다. 그러나 그는 나이나 경험의 차이 때문에 특별히 명령이 통하지 않거나 지휘하기 힘들었던 기억은 크지 않다고 말했다. 전투 경험이 풍부한 선임하사들과 함께 병력을 지휘해야 했던 것도 젊은 소대장에게 주어진 일이었다."기뻤던 일이 어디 있겠어요. 그래도 하나 있다면 '형을 만난 일'이요."그에게 전쟁 중 가장 기뻤던 기억은 승전의 순간이나 훈장의 명예가 아닌 형제와의 재회였다. 부대를 이동하던 그는 우연히 가까운 곳에 가끔 편지로 왕래하던 형이 속한 부대가 있다는 사실을 알게 됐다고 했다. 당시 대대장의 허가를 받아 하사관으로 복무하던 형을 만나러 갈 수 있었다고 회고했다."전부 데리고 가는 건 아니었어요. 그중에서 괜찮은 사람들을 골라서 스무 명 조금 넘게 데리고 나간 적이 있어요."당시 적진으로 침투할 때의 상황을 그는 비교적 자세하게 기억하고 있었다."풀이 사람 키보다 높았어요. 앞사람이 풀을 헤치면서 가고, 뒤에서는 추적을 피하기 위해 다시 풀을 세우면서 갔죠. 척후병 두 명이 앞에 가고 내가 그 뒤를 따라갔어요."이동하던 중 이상한 소리가 들렸다."어디서 '딸깍' 하는 소리가 났어요. 앞에 있는 사람한테 '너 소리 들었느냐'고 했는데 못 들었다는 거예요. 나는 분명히 들었거든."주변을 살피던 그는 돌담 부근에 숨어 있던 적과 마주쳤다고 했다."담 밑으로 가서 보니까 그쪽에서도 내다보려고 하는 거예요. 서로 얼굴을 마주쳤어요. 나도 놀라고 상대도 놀랐죠."곧 가까운 거리에서 교전이 벌어졌고, 병력은 철수했다."중대에 기습을 보고했고, 연대에서 철수 승인을 받아 철수했습니다. 당시에 아군 사상자도 많이 나왔지요. 집결 지점에서 인원을 확인해 보니, 분명 있어야 했던 소대원 중 2명이 안 보이는 겁니다."두 명의 소대원이 돌아오지 않은 상황에서 그는 당시 사용되던 '대적방송'을 떠올렸다."당시에는 대적방송이라고, 아군이 포로로 잡히면 선전용으로 쓰기 위해 데려다가 방송을 시키고 그랬거든. 그런데 아무리 기다려도 방송이 안 나오는 걸 보고, 그 두 명이 이미 죽었다고 판단해서 철수했어요.""원래는 356고지였어요. 하지만 유엔군과 미군의 포격과 폭격으로 인해 5고지가 깎여나가 351고지가 되었어요. 이곳은 한국전쟁 기간 중 동부전선에서 가장 치열했던 전투로 고지의 주인이 7차례 바뀌었어요."그는 11사단 소속으로 351고지 일대 전투에 참전해 북한군과 수차례 치열한 싸움을 벌였다고 회고했다. 당시 351고지 일대에서는 국군 여러 사단이 교대로 전투를 벌였다.전투 중 가장 힘들었던 것은 곁에 있던 부하와 전우들이 수없이 죽는 것과 잠을 제대로 잘 수 없었던 일이었다고 했다."북한군이 낮에는 움직임이 보여 포격에 맞으니까, 항상 밤에 기습 공격을 했습니다.""여기 무릎을 다쳤어요. 파편이었어요."전투 중 적군의 수류탄 파편에 무릎을 다쳤다는 것이다. 그는 야전병원에서 치료를 받은 뒤 다시 전선으로 복귀했다고 회고했다."전쟁이 끝나고 중위로 전역한 이후 남들처럼 대학에도 가지 못했고, 기술도 없어서 원하는 꿈을 펼치지 못하고 전기회사 사무원으로 입사해 생계를 이어갔습니다."전쟁터에서 군인들을 이끌던 청년은 군복을 벗고 민간인으로서의 삶을 시작했다. 전쟁은 전장에서 끝났지만, 참전용사들의 삶에 남은 흔적까지 사라진 것은 아니었다. 이래봉 참전용사 역시 전쟁 이후 대학에 진학하지 못했고, 전기회사에서 일하며 생계를 이어갔다."우리 때와 비교하면 나라에 대한 마음이 부족한 것 같아요."그가 강조한 것은 국가와 공동체에 대한 책임감이었다. 그는 당시를 회상하며 "그때는 정말 나라를 위해 싸운다는 마음이었다"고 말했다."옛날에는 마음 붙이고 살 나라가 없었어요."그는 유년기부터 전쟁까지 일제강점기와 전쟁을 겪으며 안정적으로 삶을 꾸릴 수 있는 나라가 없었던 것이 한으로 남았다고 회상했다. 그리고 현 세대의 젊은이들이 자신들에게 국가가 어떤 의미였는지를 생각해봤으면 좋겠다고 말했다.1950년 6월 25일부터 1953년 7월 27일 정전협정이 체결될 때까지 3년 1개월여 동안 수많은 사람들이 전쟁터에서 목숨을 잃었다.국방부 군사편찬연구소의 '6·25전쟁 통계자료집'(2023)에 따르면, 6·25전쟁 당시 국군의 전사·사망자는 13만 8418명, 부상자는 45만 742명, 실종/포로는 3만 2838명으로 집계됐다. 전사·사망과 부상, 실종, 포로를 합친 국군 피해 규모는 62만 1998명이다.정전 이후 70여 년, 대한민국은 전쟁의 폐허를 딛고 빠르게 성장했다. 우리는 그 시간을 '성장의 역사'로 기억한다. 그러나 그 출발점에는 지금의 대한민국을 지키기 위해 자신의 젊음을 전쟁터에 내놓았던 수많은 청춘들이 있었다.스물한 살이던 소대장은 이제 아흔을 넘겼다. 그에게 전쟁은 오래된 역사책 속 사건이 아니다. 형을 다시 만났던 하루이자, 곁에 있던 부하가 돌아오지 못했던 날이고, 작은 소리 하나에도 목숨을 걸어야 했던 젊은 시절의 기억이다.그리고 이 기억은 그가 나이를 먹은 지금도 결코 잊을 수 없는 기억들이다.