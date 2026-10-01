60만 명이 찾은 '북항 상어', 그 시작엔 누군가의 기록이 있었다

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큰사진보기 ▲과거 기록을 살펴보는 참가자들 ⓒ 청년모아 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 찍은 단체의 모습 ⓒ 청년모아 관련사진보기

부산 북항에 상어가 나타났다는 소식에 60만 명의 시민이 관심을 보였다. 바다에서 살아가는 한 생명의 출현이 수십만 명의 사람을 움직인 것이다. 거대한 개발사업이나 새로운 시설이 만들어낸 관심이 아니라, 자연에서 일어난 작은 변화 하나가 시민들의 시선을 북항으로 이끌었다. 자연이 가진 힘은 이처럼 크다.생각해보면 북항에 나타난 상어를 시민들이 알게 된 것은 누군가가 그 모습을 발견하고 기록했기 때문일 것이다. 처음 상어를 발견한 사람이 사진을 찍고, 어디에서 언제 보았는지를 남기고, 그 기록이 다른 사람에게 전달되면서 관심이 시작됐을 것이다. 한 사람의 관찰과 기록이 수많은 시민의 관심으로 이어진 셈이다.'북항이'의 사례는 자연을 기록하고 모니터링하는 일이 왜 중요한지를 보여준다. 자연의 변화는 언제나 우리에게 말을 걸지만, 기록하지 않으면 그 변화는 쉽게 지나가 버린다. 반대로 누군가가 발견하고 기록하면 작은 자연의 변화가 사회적 관심이 되고, 시민들이 자연을 바라보는 계기가 될 수 있다.대전환경운동연합과 청년모아가 함께 하는 청년생태해설가 양성교육 9강은 지난 30일 중촌근린공원에서 '모니터링과 기록'을 주제로 진행됐다. 이번 수업에서는 자연을 관찰하는 것에서 한 걸음 더 나아가, 무엇을 어떻게 기록하고 축적할 것인지, 그리고 개인의 기록이 어떻게 시민과학으로 이어질 수 있는지를 살펴봤다. 강의가 아닌 직접 모니터링 해보고 서로 이야기를 나누는 시간으로 진행되었다.모니터링을 시작하기 위해서는 먼저 관찰의 범위를 정해야 한다. 모니터링 현장에서 사용하는 기본적인 개념과 용어를 배우며 관찰 지점을 나누는 방법도 살펴봤다. OP는 'Observation Point', 즉 관찰점을 뜻하는 약자로, 모니터링을 할 때 특정한 관찰 지점을 정해 기록하는 데 사용한다. SEC는 'Section'의 약자로, 일정한 범위의 구역을 나누어 조사하고 기록할 때 사용하는 개념이다.자연을 그냥 둘러보는 것과 모니터링을 하는 것은 여기에서 차이가 생긴다. 어디에서 관찰했는지, 어떤 범위를 조사했는지, 언제 무엇을 발견했는지를 일정한 기준에 따라 기록해야 시간이 지나도 서로 비교할 수 있는 자료가 된다.과거에 직접 모니터링을 진행했던 사례도 소개됐다. 과거 현장에서 사용했던 기록을 직접 보여주었다. 쓰고 그리고 보관하던 파일은 오랜 세월이 묻어 있었고, 세월의 가치를 입증해주고 있었다. 지금처럼 스마트폰도, 디지털 플랫폼도 없었다. 관찰자는 야장에 현장에서 만난 생명을 하나씩 적어 내려갔다.참가자들은 실제로 사용했던 야장과 기록 자료를 살펴보면서 감탄했다. 한 장의 종이에 빼곡하게 적힌 생물의 이름과 숫자, 관찰 장소와 날짜는 단순한 메모가 아니었다. 당시 그 장소에서 어떤 생명이 살아가고 있었는지를 보여주는 하나의 생태 기록이었다.모니터링과 기록은 결국 자연과 나 사이의 관계를 만들어가는 과정이다. 내가 만난 생명을 그냥 지나치지 않고 이름을 붙이고, 언제 어디서 만났는지를 남기면서 하나의 이야기가 만들어진다. "모니터링과 기록은 나와 생명을 이어주는 스토리를 만드는 과정이다." 생태해설가는 자연에 대해 알고 있는 내용을 시민에게 전달하는 데서 끝나는 사람이 아니다. 시민들이 직접 자연을 관찰하고, 그 생명을 기록하고, 자신이 발견한 이야기를 다른 사람과 나눌 수 있도록 연결하는 역할도 할 수 있다.물론 지금은 디지털 시대다. 과거에는 현장에서 작성한 야장을 다시 정리하고 파일로 옮기는 과정이 필요했다면, 이제는 스마트폰을 이용해 현장에서 바로 기록하고 공유할 수 있다. 대표적인 플랫폼이 네이처링이다. 참가자들은 중촌근린공원에서 만난 생명을 네이처링에 직접 기록해보았다. 사진을 찍고 관찰한 생물과 장소, 시간 등의 정보를 입력하면 하나의 생태 기록이 만들어진다. 그리고 그 기록은 개인의 스마트폰 안에 머무르지 않고 다른 시민들과 공유된다.한 사람의 기록이 다른 사람의 기록과 연결되고, 수많은 기록이 축적되면서 하나의 큰 생태 데이터가 만들어진다. 시민 한 명이 남긴 작은 관찰이 시민과학의 자료가 되는 것이다. 더 중요한 것은 그렇게 축적된 자료가 다시 시민에게 돌아온다는 점이다. 사람들이 기록한 자료가 모여 자연의 변화를 살펴볼 수 있는 데이터가 되고, 그 데이터는 다시 우리가 살아가는 공간의 생태를 이해하는 데 활용될 수 있다.과거 자연에 대한 조사와 기록은 전문가를 중심으로 이루어지는 경우가 많았다. 전문적인 지식과 조사방법을 가진 사람들이 만든 자료가 중요하게 평가됐고, 시민들이 일상에서 발견한 자연의 변화는 충분히 기록되지 못하는 경우도 있었다. 하지만 시민과학의 확대와 디지털 플랫폼의 등장은 이러한 구조를 조금씩 바꾸고 있다. 시민들이 직접 관찰하고 기록한 자료가 축적되고, 전문가의 연구와 시민의 관찰이 연결될 수 있는 환경이 만들어지고 있다.물론 시민의 기록이 모두 전문가의 조사와 같은 수준의 정확성을 갖는다는 의미는 아니다. 정확한 관찰 방법과 기록 방법을 배우고, 자료를 검증하는 과정도 필요하다. 그러나 중요한 것은 시민이 자연을 바라보는 주체가 되고 있다는 점이다. 자연의 변화는 누군가가 기록할 때 사회의 이야기가 된다.모니터링은 오늘의 기록이 내일의 비교자료가 되고, 한 사람의 관찰이 시민들의 공동 기록이 되며, 그렇게 축적된 자료가 자연의 변화를 설명하는 근거가 되는 과정이다. 자연을 설명하기 전에 먼저 자연을 관찰해야 하고, 관찰한 것을 기록해야 하며, 기록한 것을 다른 사람과 공유해야 한다. 그리고 시민들이 함께 기록할 수 있도록 돕는다면 한 사람의 관찰은 시민과학으로 확장될 수 있다. 결국 지금 우리가 할 수 있는 환경운동 가운데 하나는 자연의 변화를 시민의 눈으로 기록하는 일이다.개발의 숫자만 기록되는 사회에서 자연의 숫자도 기록되어야 한다. 얼마나 많은 생명이 살아가는지, 어떤 생명이 새롭게 나타났는지, 어떤 생명이 사라지고 있는지, 그리고 그 변화가 어떻게 이어지고 있는지를 지속적으로 남겨야 한다. 북항의 상어를 발견한 누군가의 기록처럼, 오늘 중촌근린공원에서 시민이 남긴 작은 생명의 기록도 언젠가는 중요한 생태자료가 될 수 있다. 보고, 기록하고, 공유하는 것! 그 작은 기록들이 쌓일 때 시민은 자연을 바라보는 사람이 아니라 자연의 변화를 기록하고 증명하는 주체가 된다.