'김지용 논란' 대통령 직접 등판에 엇갈린 김민석-추미애

"(대통령께서) 인사에 대한 결정과는 별도로 명료하게 설명하는 게 필요하다고 생각을 하는 것 같고, 저는 그런 과정을 거치고 있다고 본다."
이재명 대통령이 '김지용 중대범죄수사청장 후보는 친윤 검사이니 지명을 철회해야 한다'는 범여권 일각의 주장을 직접 반박한 것에 대한 김민석 더불어민주당 대표의 설명이다(관련기사: 김지용 그대로 가나... 이 대통령 "억지주장은 국정방해" https://omn.kr/2jyv6
).
김 대표는 1일 당 유튜브 채널인 민주당TV '민티07'에 출연해 "(이 대통령은) 본인의 인사 판단과 결정을 하느냐 아니냐와는 별도로, 관련해 제기되는 문제 중 옳고 정당한 건 수용하는 게 맞지만 전혀 아닌 걸 계속 (주장)하거나, 아니라고 설명을 했는데도 그걸 프레임화 하는 데 대해서는 설명이 필요하다고 생각하는 것 같다"고 밝혔다.
이어 "(가끔) 이 대통령 말씀에 대한 댓글을 보면 보기가 민망한 경우까지 있지 않느냐"라며 "어쨌든 그럼에도 불구하고 결국 저는 '정치는 국민이 한다'란 기조에서 풀려나갈 것이라고 본다"고 덧붙였다.
김 대표는 '일각에선 이 대통령의 SNS 사용빈도가 너무 잦다고 지적하는데 어떻게 보느냐'는 진행자의 질문엔 "꼭 세상을 옛날 문법으로 볼 필요는 없다고 본다"고 답했다. 참고로 김어준씨는 지난달 28일 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에서 '이 대통령이 알고리즘 감옥에 빠져 있을 수 있다'는 취지의 주장을 하면서 "(다른 글을) 리트윗하지 말아야 한다. 새 글만 쓰셔야 한다"고 한 바 있다.
김 대표는 "그런 분들의 말대로 하다 보면 언젠가는 또 '대통령이 왜 이렇게 소통을 안 하느냐' 할 수 있기 때문에, 대통령께서 그런 데 너무 흔들리지 마시고, 국민과 꼭 '이런 말씀은 나누는 게 좋겠다' 싶을 때는 편하게 하시라"며 "그게 과하다 싶으면 국민이 또 판단하실 것"이라고 설명했다.
추미애 "추천받아 갔는데 재료도 맛도 엉망... 알려드리는 게 도리"
한편, 김지용 후보 지명 철회를 주장해 왔던 추미애 경기지사는 이날 오전 본인 SNS를 통해 "직접 경험을 해본 사람이 경계해야 할 것을 알려드리는 것이 도리라 생각한다"고 밝혔다.
이 대통령이 전날 '김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무장관이 검사장으로 발탁 승진시켰다'면서 범여권 일각의 '친윤 검사' 주장을 반박한 것에 대해, 막상 겪어보니 실제 정체성은 그렇지 않았다는 취지의 재반박으로 해석된다.
추 지사는 "맛집이라기에 추천받아 찾아갔는데, 막상 들여다보니 위생은 엉망이었고 음식 재료도 맛도 부실했다. 겉으로 내건 간판과 실제 모습이 다르다는 것을 알았는데도 다른 이들에게 그곳을 권할 수는 없었다"라고 적었다.
이어 "적어도 아끼는 사람들에게만큼은 내가 본 사실을 알려주고, 같은 실망을 겪지 않도록 말리는 것이 옳다고 생각했다"며"사람도 마찬가지다. 직접 경험을 해 본 사람이 경계해야 할 것을 알려드리는 것이 도리라 생각한다"고 밝혔다.