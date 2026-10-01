전국 사회복지사 대표 한자리에... '사회복지사법 제정' 논의

큰사진보기 ▲한국사회복지사협회(제23대 회장 정석왕)는 9월 30일 '2026년 제1차 지방협회장회의'를 열고 사회복지사법 제정을 비롯해 자격제도와 현장실습, 보수교육, 사회복지시설장 자격기준 등 사회복지사의 미래와 직결된 주요 현안을 논의했다. ⓒ 추주형 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17개 지방사회복지사협회, 사회복지인 퇴직연금 공동 추진 협약식한국사회복지사협회(제23대 회장 정석왕) 17개 지방사회복지사협회는 9월 30일 한국사회복지공제회(이사장 김용하)와 '사회복지인 퇴직연금 공동 추진'을 협약했다. 사회복지사의 권익을 법과 제도를 통해 강화하는 것과 동시에 사회복지인의 안정적인 노후와 복지 향상을 위한 현실적인 방안까지 전국 조직이 함께 모색한다는 점에서 주목된다. ⓒ 추주형 관련사진보기

한국사회복지사협회(제23대 회장 정석왕)가 사회복지사법 제정을 비롯해 자격제도, 현장실습, 보수교육, 사회복지시설장 자격기준 등 사회복지사 관련 주요 현안을 논의했다.한국사회복지사협회는 9월 30일 전남 목포시 공생원에서 '2026년 제1차 지방협회장회의'를 열고 전국 17개 시·도 협회장 및 시·군·구 지회장들과 주요 현안을 공유했다.이날 회의에서는 사회복지사법 제정 연구 추진 현황을 비롯해 사회복지사 자격기준, 사회복지현장실습 및 실습센터의 법적 근거, 보수교육 수강료, 사회복지시설장 자격기준안 등이 논의됐다.회의에서 주요 의제로 다뤄진 것은 사회복지사법 제정 추진이다.한국사회복지사협회는 현재 진행 중인 사회복지사법 제정 연구 추진 현황을 공유하고, 법 제정 과정에서 현장의 의견을 수렴하기 위한 간담회와 타운홀 공청회 추진 방안 등을 논의했다.이와 함께 사회복지사의 처우와 권익, 전문직으로서의 지위와 역할, 자격 및 교육, 현장실습 등과 관련한 제도 개선 과제도 함께 다뤘다.협회는 사회복지사법 제정과 관련해 중앙협회와 지방협회 간 의견을 공유하고, 현장 사회복지사들의 의견을 수렴하는 절차를 이어갈 계획이다.회의에서는 사회복지사 자격제도와 교육 관련 현안도 논의됐다.주요 안건은 ▲2027년 제21회 사회복지사의 날 기념식 ▲협회 미션·비전·핵심가치 정립 ▲협회 정관 및 제규정 개정 ▲선거규정 개선 ▲사회복지사 자격기준 강화 ▲사회복지현장실습 및 실습센터의 법적 근거 신설 ▲보수교육 수강료 ▲사회복지시설장 자격기준안 등이다.IFSW(국제사회복지사연맹) '2027년 제29회 아시아태평양지부 사회복지 컨퍼런스' 한국 개최 준비 상황도 공유하며 국내 사회복지사의 전문성과 국제적 교류 확대를 위한 과제도 함께 점검했다.이 같은 논의는 사회복지사의 권익 향상과 전문성 강화를 별개의 문제로 접근하기보다 하나의 전문직 체계 안에서 함께 다루겠다는 협회의 방향을 보여준다.회의에서는 한국사회복지공제회(이사장 김용하)와 17개 지방사회복지사협회 간 '사회복지인 퇴직연금 공동 추진 협약식'도 진행됐다. 협약을 통해 사회복지 종사자의 퇴직연금과 관련한 공동 추진 방안을 모색하기로 했다.회의 넘어 연대와 소통의 시간으로 전국에서 모인 20여 명의 사회복지사 대표자들은 1박 2일 일정으로 워크숍을 진행한다.참석자들은 공생원을 둘러보고 목포시가 마련한 요트 체험과 전라남도사회복지사협회(회장 박은주)가 준비한 케이블카 탑승 등 지역 문화탐방 일정에도 참여한다. 세월호 목포신항만 거치 일정도 포함됐다.회의 참석자들은 공식 회의와 지역 탐방을 통해 각 지역의 사회복지 현안과 현장 경험을 공유하는 시간도 가졌다.이날 회의에 참석한 김부유 세종특별자치시사회복지사협회 회장은 "정석왕 회장 취임 이후 중앙협회와 17개 시·도협회가 사회복지사의 권익과 전문성이라는 공동의 목표를 놓고 함께 논의하는 흐름이 더욱 중요해지고 있다"며 "특히 사회복지사법 제정은 현장에서 일하는 사회복지사의 목소리를 충분히 담아내는 과정이 무엇보다 중요하다"고 말했다.이어 "세종시사회복지사협회도 중앙협회 및 전국 시·도협회와 긴밀하게 연대해 사회복지사가 전문직으로서 존중받고 그에 합당한 권익과 처우를 보장받을 수 있도록 현장의 의견을 적극 전달하겠다"고 밝혔다.