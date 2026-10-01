'복무위반' 홍문표 aT 사장 해임... 홍 사장 "표적 해임, 법적 대응"

큰사진보기 ▲홍문표 한국농수산식품유통공사(aT)이 2024년 8월 20일 나주본사 2층 대회의실에서 열린 취임식에서 발언하고 있는 모습. ⓒ 한국농수산식품유통공사 관련사진보기

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홍문표 한국농수산식품유통공사(aT) 사장이 해임됐다. 임기를 약 11개월 남겨둔 시점이다. 상급 부처인 농림축산식품부 복무감사에서 업무용 차량 사적 이용과 화환·조화 사용, 근태 문제 등이 지적된 데 따른 것으로 알려졌다. 이에 홍 사장은 해임 사유에 해당하지 않는다며 법적 대응을 검토하겠다는 입장이다.1일 농식품부에 따르면 홍 사장에 대한 해임은 이재명 대통령의 재가를 거쳐 최종 확정됐다. 정부 인사발령 통지 공문은 지난달 29일 aT에 전달됐다.이번 해임 처리는 '공공기관의 운영에 관한 법률' 제35조 제3항에 따른 것으로, 공공기관장이 직무를 게을리하거나 이행하지 않을 경우 관할 부처 장관이 대통령에게 해임을 건의할 수 있도록 한 규정이 적용됐다.해임 근거로는 지난 5월 실시한 농식품부의 복무감사 결과가 제시됐다. 농식품부는 감사 결과를 토대로 홍 사장의 복무상 문제 등을 확인하고 해임을 건의한 것으로 전해졌다.농식품부 관계자는 "감사를 통해 업무용 차량 사적 유용 및 운전자 대상 근로기준법 위반, 화환·조화 사적 이용, 나주 본사 근무지 이탈 등 복무 의무 위반과 비위 사실을 확인했다"고 설명했다.반면 홍 사장은 해임 결정에 반발하고 있다. 그는 <파이낸셜뉴스>와 전화통화에서 "(감사에서 지적된 내용이) 법률상 해임 사유에 해당하지 않는다"며 "법적 대응을 검토하고 있다"고 밝혔다. 이어 이번 해임을 "정권 교체에 따른 일방적 해임 통보"라고 주장했다.홍 사장은 윤석열 정부 시절인 2024년 8월 제20대 aT 사장으로 취임했다. 당초 임기는 3년이었지만, 취임 2년 1개월 만에 자리에서 물러나게 됐다. 4선 국회의원 출신으로, 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 14년간 활동했으며, 2008~2011년에는 한국농어촌공사 사장을 지냈다.한편 aT는 사장 해임에 따라 김창국 부사장을 중심으로 비상경영체제로 전환한다. 김 부사장이 사장 직무대행을 맡아 사장 공백에 따른 업무 차질을 최소화한다는 방침이다.