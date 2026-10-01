피켓 대신 마이크를, 184일 광장에 선 사람들의 노래

큰사진보기 ▲9월 30일 제5회 세종장애인인권영화제에서 첫 무대에 오른 ‘마이웨이싱어즈’. 지난해 겨울부터 올해 여름까지 장애인 권리를 요구하며 광장에 섰던 이들이 이날은 마이크를 잡고 자신들의 이야기를 노래했다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"이렇게 연습해서 드디어 무대에 오른 나구나. 아, 오늘이 그날이구나 싶었어요."

AD

"보람센터를 알리는 것도 좋지만 장애인 당사자가 이렇게 지역사회에서 살고 있다는 걸 알리는 게 가장 큰 목적이에요."

큰사진보기 ▲2026년 1월 7일 세종시청 앞 장애인 권리 요구 피켓팅 현장. 겨울 광장에서 피켓을 들었던 이들 가운데 일부는 9월 30일 ‘마이웨이싱어즈’ 단원으로 무대에 올라 마이크를 잡았다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"오늘에서야 비로소 나는 무대 체질이구나."

"우리는 홍보하는 게 힘들어요. 다음에는 영화제 기획 단계부터 시민단체에 같이 하자고 제안해야 할 것 같아요."

덧붙이는 글 | 기자는 184일간 이어진 장애인 권리 요구 피켓팅의 일부 기간에 당사자들과 함께 참여했습니다.

"오늘에서야 비로소 나는 무대 체질인 걸 알았어요." 이석준씨가 환하게 웃었다. 인터뷰하는 내내 웃음이 떠나지 않았다. 무대에 올라보니 어땠느냐는 질문에는 "찡했다"고 했다.불과 얼마 전까지 그가 서 있던 곳은 무대가 아니라 광장이었다.9월 30일 세종시 보람종합복지센터 다목적강당에서 열린 제5회 세종장애인인권영화제. 이날 '마이웨이싱어즈'가 첫 무대에 올랐다. 지난해 겨울부터 올해 여름까지 장애인 권리를 요구하며 피켓을 들었던 사람들이 합창단을 꾸려 무대에 선 것.그들의 피케팅은 세종시의회 앞에서 시작됐다. 2025년 12월 시의회 회기가 끝난 뒤에는 장소를 세종시청 앞으로 옮겼다. 그렇게 이어진 시간이 모두 184일이다.당시 이들이 요구한 것은 장애인 이동권 보장, 최중증장애인 권리중심 맞춤형 공공일자리 시행, 24시간 활동지원 확대, 탈시설 및 지역사회 자립생활 지원, 장애인자립생활센터 운영 지원, 장애인 건강권 보장이었다. 지난 8월 19일 세종시의회 행정복지위원회도 집행부와 보람장애인자립생활센터 관계자 등과의 간담회에서 이동권과 권리중심 공공일자리, 지역사회 자립지원 방안 등을 논의했다마이웨이싱어즈는 노래교실에서 시작됐다. 세종보람장애인자립생활센터 문경희 소장은 함께 노래를 부르다 "우리의 이야기로 노래를 만들어보자"고 생각했다고 했다. 각자의 어린 시절과 지금까지 살아온 이야기를 꺼내놓았고, 그것이 '거정의 노래', '경희의 노래', '경우의 노래', '순철의 노래'가 됐다.노래에는 시설을 나와 지역사회에서 살아온 과정을 비롯해 해보지 않은 일을 향해 나아간 경험도 담겼다. '자립에 무엇이 필요한가'를 묻는 노래에는 자신감과 친구부터 주택, 정보, 일자리, 권리와 연대까지 등장한다. 광장에서 하던 이야기가 사라진 것은 아니었다. 말하는 방법이 달라졌을 뿐이다.문 소장은 영화제와 합창단을 하는 가장 큰 이유 역시 장애인 당사자가 지역사회에서 살아가고 있다는 사실을 알리는 데 있다고 말했다.그렇다고 단원 모두가 처음부터 노래하고 싶어 했던 것은 아니다.손거정씨에게 어떻게 합창단을 하게 됐느냐고 묻자, "소장님이 하라니까"라고 했다. 처음에는 내키지 않았다고 했다. 연습할 때는 맨 뒤에서 졸기도 했다. 그래도 이날 무대에서는 졸지 않았다.김강현씨 역시 처음부터 적극적이었던 것은 아니다. "다 하니까 그냥 한 거죠." 그래도 해보니 재미있는 것이 생겼다. "다 같이 노래하는 거요." 무대에 오르는 게 겁나지는 않았다고 했다. 그러나 막상 노래가 시작되자 땀이 났다. "노래 부를 때 땀나고, 멘트할 때 얼른 닦고." 관객들이 모르게 땀을 닦았다며 웃었다. 공연에 만족하느냐고 묻자 짧고 분명하게 답했다. "만족해요."이석준씨에게 광장과 합창단 가운데 어느 쪽이 좋으냐고 물었다. "합창단이 나아요."노래방에서 혼자 노래하는 것과 합창은 많이 달랐다고 했다. 여러 사람이 함께 부르려면 서로 다른 목소리와 생각을 맞춰야 했다. 그래서 이날 무대에서도 자신이 틀리지 않는 것뿐 아니라 다른 사람들과 "조화를 이뤄야 되겠구나" 생각했다고 했다. 공연이 끝난 뒤 그는 자신에게 꽤 후한 평가를 내렸다.다음에 또 무대가 생기면 어떻게 하겠느냐고 묻자 이번에는 망설이지 않았다. "당연히. 마이웨이싱어즈를 위해서 내가 기꺼이 올라가야지." 인터뷰 끝에는 아예 이렇게 말했다. "여러분들이 불러주면 우리는 언제든지 달려갑니다."석준씨는 마지막까지 웃고 있었다.합창단장 이경우씨는 원래 노래를 좋아했다. 무대가 가까워지면서 강사가 없는 날에도 연습했고, 전날 밤에는 집으로 가져간 진행 멘트 원고도 다시 들여다봤다. 공연을 마친 소감은 "뿌듯하다"였다. "드디어 나도 이제 일보 전진했다." 그러고는 벌써 다음 무대를 생각했다. "열심히 해서 우리 공연 여러 군데 뛰었으면 좋겠어요."장소를 무대로 옮겨 노래를 시작했다고 광장의 요구가 끝난 것은 아니다. 문경희 소장은 184일간의 피케팅 이후 세종시 집행부와 직접 논의를 이어가고 있으며 일부 요구에는 진전이 있었다고 말했다. 문 소장에 따르면 장애인 특별교통수단은 32대에서 39대로 늘었고 운전원도 충원 중이다. 활동지원과 관련해서도 추가 지원시간 도입 등을 약속 받았지만 아직 시행시기는 정해지지 않았다고 했다.마이웨이싱어즈가 앙코르까지 세 곡을 모두 마친 뒤 조상호 세종시장이 행사장에 도착했다. 사회자가 보람장애인자립생활센터가 세종시 지원을 받아 운영되고 있고, 그 예산 일부가 이번 영화제에 사용됐다는 취지로 조 시장에게 설명하자, 그는 "고맙습니다"라고 답했다.조 시장은 "삶은 결국 도전하는 거고 도전의 결과보다는 도전의 과정이 더 중요하다고 생각한다"고 말했다. 영화제가 다루는 현실은 무겁지만 "그럼에도 불구하고 우리가 해보기 전까지는 모른다고 생각한다"고 덧붙였다.문경희 소장은 비장애 시민과 지역 시민사회가 영화제에 더 많이 함께하기를 바랐지만 기대만큼 참여하지 않았다면서 아쉬워 했다. 그는 다음 영화제에서는 행사 당일 참석을 부탁하는 데 그치지 않고, 기획 단계부터 시민단체에 함께하자고 제안하고 싶다고 했다.공연이 모두 끝난 뒤 합창단장 이경우씨에게 마이웨이싱어즈가 앞으로 어떻게 됐으면 좋겠느냐고 물었다. 그는 "이제 마이웨이라고 해서 마이웨이만 가지 말고 '아워 웨이'로 이어갔으면 좋겠습니다"라고 말했다.