12.12 반란군에 맞섰던 김오랑·정선엽, 47년 만에 충무무공훈장 받았다

1979년 12.12 군사반란 당시 반란군에 맞서다 전사한 고 김오랑 육군 중령과 고 정선엽 육군 하사가 47년 만에 충무무공훈장을 받았다. 국가가 두 사람의 죽음을 '순직'에서 '전사'로 바로잡은 데 이어 군사반란에 맞서 민주주의를 지킨 공적을 무공훈장으로 예우한 것이다.
정부는 1일 오전 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념식에서 김 중령과 정 하사에게 충무무공훈장을 추서했다. 이날 '민주주의 수호 유공자 특별포상'에는 김 중령의 조카 김영진씨와 정 하사의 동생 정규상씨가 유족 대표로 참석해 훈장을 받았다.
김준철 참군인김오랑기념사업회 사무처장은 이날 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 이번 훈장 추서를 "47년간 지연된 정의"라고 평가했다.
김 사무처장은 "47년이라는 세월 동안 지연된 정의라고 볼 수 있다"며 "그럼에도 최근의 훈장 추서를 포함한 일련의 조치는 의미 있는 일"이라고 말했다. 이어 "이제 현직 군인 가운데 12·12 관련자는 아무도 남아 있지 않아 누군가에게 반성과 책임을 물을 수 있는 상황도 아니다"라며 "관련 기관이 이를 교훈으로 삼을 수 있도록 교육 등을 통해 지연된 정의를 바로 세울 방법을 찾아야 한다"고 말했다.
김 중령은 12.12 군사반란 당시 정병주 육군 특수전사령관의 비서실장이었다. 이튿날 새벽 정 사령관을 체포하기 위해 특전사령부에 들이닥친 반란군 제3공수특전여단 병력에 맞서 싸우다 총탄을 맞고 숨졌다. 당시 계급은 소령이었으며 1990년 중령으로 추서 진급했다.
정 하사는 당시 국방부 50헌병대 소속 병장으로 국방부 지하벙커 초소를 지키고 있었다. 반란군 제1공수특전여단 병력이 무장을 해제하라고 요구했지만 이를 거부하고 초소를 지키다 총격을 받고 숨졌다. 당시 23세였다. 정 하사는 지난해 하사로 추서 진급했다.
두 사람의 죽음이 제대로 평가받기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 군은 오랫동안 이들을 '순직'으로 처리했다. 대통령 소속 군사망사고진상규명위원회의 재조사를 거쳐 2022년 국방부는 두 사람의 사망 구분을 '전사'로 변경했다.
김 중령은 2014년 보국훈장 삼일장을 받았지만 전사자에게 적합한 무공훈장을 수여해야 한다는 요구가 이어졌다. 정부는 올해 기존 보국훈장을 취소하고 지난 7월 국무회의에서 김 중령과 정 하사에 대한 무공훈장 추서를 결정했다. 이날 국군의 날 기념식에서 훈장이 유족에게 전달되면서 47년 만에 국가 차원의 예우가 이뤄졌다.
그러나 김 중령을 기억하기 위한 또 다른 사업인 동상 건립은 모금 부족으로 난항을 겪고 있다.
기념사업회는 김 중령이 마지막까지 제 자리를 지켰던 육군 특수전사령부(서울 송파구 거여동에서 경기도 이천시로 이전)와 모교인 육군사관학교에 각각 동상을 세우기 위해 범국민 모금운동을 벌이고 있다. 두 곳에 모두 건립할 경우 필요한 예산은 6억 원이다. 우선 특전사에 세울 동상 건립에 3억 원이 시급하다는 것이 기념사업회의 설명이다.
하지만 1일 현재 모인 돈은 8500만 원으로 전체 목표액의 약 14%에 그치고 있다. 국방부가 5000만 원, 유족이 2000만 원을 냈으며 김종훈 <오마이뉴스> 기자의 독립클럽 회원(1000만 원), 유승민 전 의원(500만 원) 등이 모금에 참여했다. 모금이 예상보다 더디면서 당초 11월 14일로 예정됐던 특전사 앞 동상 제막식도 2~3개월가량 늦춰질 전망이다.
김 사무처장은 모금이 더딘 가장 큰 이유로 국민에게 모금 사실을 알릴 통로가 부족했던 점을 꼽았다. 그는 "추모회 자체에 모금 사실을 국민에게 널리 알릴 수 있는 채널이 없다"며 "언론이나 시민단체 등을 통해 동상 건립의 취지를 알릴 필요가 있다"고 말했다.
또 서울시의 모금 관련 절차가 최근 마무리되면서 외부 기관이나 국민을 상대로 계좌를 통한 모금 활동을 본격화할 수 있는 여건이 마련됐다고 설명했다.
다만 기념사업회는 동상 건립을 국가 예산에만 의존하기보다는 많은 국민이 직접 참여하는 방식에도 의미를 두고 있다.
김 사무처장은 "국가나 군이 적극적으로 지원하는 것도 바람직한 모습"이라면서도 "민주주의라는 차원에서 소액이라도 많은 국민이 참여하는 모금 형태가 오히려 바람직하다고 생각한다"고 말했다. 이어 "오늘부터 1~2주 정도가 앞으로 모금 추이를 판단할 중요한 시기가 될 것 같다"고 덧붙였다.
그렇다면 동상이 세워진다면 후배 군인들에게 어떤 김오랑을 기억하게 하고 싶은 것일까.
김 사무처장의 답은 의외로 단순했다. "지켜야 할 시간에, 지켜야 할 장소에서 자신의 임무를 수행했던 군인. 그 이상도 이하도 아닌 것으로 충분합니다."
그는 "육사 생도나 우리 군인들이 자신의 유불리에 따라 임무를 판단하는 것이 아니라 군인으로서 본연의 임무에 충실했으면 좋겠다"고 강조했다.
김 중령이 숨진 지 47년 만에 국가는 충무무공훈장으로 그의 죽음을 다시 기억했다. 하지만 그를 기리는 동상이 세워지기까지는 아직 갈 길이 남아 있다. 국군의 날 훈장이 유족에게 전달된 이날, 동상 건립을 위한 모금액은 목표액의 7분의 1 수준에 머물러 있다.
김 중령은 마지막 순간까지 군인으로서 자신이 지켜야 할 자리를 지켰다. 47년이 지나 그 선택에 대한 국가의 평가는 달라졌지만, 그를 기억하는 일은 아직 현재진행형이다.