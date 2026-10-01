12.12 반란군에 맞섰던 김오랑·정선엽, 47년 만에 충무무공훈장 받았다

큰사진보기 ▲거수경례 하는 이재명 대통령이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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1979년 12.12 군사반란 당시 반란군에 맞서다 전사한 고 김오랑 육군 중령과 고 정선엽 육군 하사가 47년 만에 충무무공훈장을 받았다. 국가가 두 사람의 죽음을 '순직'에서 '전사'로 바로잡은 데 이어 군사반란에 맞서 민주주의를 지킨 공적을 무공훈장으로 예우한 것이다.정부는 1일 오전 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념식에서 김 중령과 정 하사에게 충무무공훈장을 추서했다. 이날 '민주주의 수호 유공자 특별포상'에는 김 중령의 조카 김영진씨와 정 하사의 동생 정규상씨가 유족 대표로 참석해 훈장을 받았다.김준철 참군인김오랑기념사업회 사무처장은 이날 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 이번 훈장 추서를 "47년간 지연된 정의"라고 평가했다.김 사무처장은 "47년이라는 세월 동안 지연된 정의라고 볼 수 있다"며 "그럼에도 최근의 훈장 추서를 포함한 일련의 조치는 의미 있는 일"이라고 말했다. 이어 "이제 현직 군인 가운데 12·12 관련자는 아무도 남아 있지 않아 누군가에게 반성과 책임을 물을 수 있는 상황도 아니다"라며 "관련 기관이 이를 교훈으로 삼을 수 있도록 교육 등을 통해 지연된 정의를 바로 세울 방법을 찾아야 한다"고 말했다.김 중령은 12.12 군사반란 당시 정병주 육군 특수전사령관의 비서실장이었다. 이튿날 새벽 정 사령관을 체포하기 위해 특전사령부에 들이닥친 반란군 제3공수특전여단 병력에 맞서 싸우다 총탄을 맞고 숨졌다. 당시 계급은 소령이었으며 1990년 중령으로 추서 진급했다.정 하사는 당시 국방부 50헌병대 소속 병장으로 국방부 지하벙커 초소를 지키고 있었다. 반란군 제1공수특전여단 병력이 무장을 해제하라고 요구했지만 이를 거부하고 초소를 지키다 총격을 받고 숨졌다. 당시 23세였다. 정 하사는 지난해 하사로 추서 진급했다.두 사람의 죽음이 제대로 평가받기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 군은 오랫동안 이들을 '순직'으로 처리했다. 대통령 소속 군사망사고진상규명위원회의 재조사를 거쳐 2022년 국방부는 두 사람의 사망 구분을 '전사'로 변경했다.김 중령은 2014년 보국훈장 삼일장을 받았지만 전사자에게 적합한 무공훈장을 수여해야 한다는 요구가 이어졌다. 정부는 올해 기존 보국훈장을 취소하고 지난 7월 국무회의에서 김 중령과 정 하사에 대한 무공훈장 추서를 결정했다. 이날 국군의 날 기념식에서 훈장이 유족에게 전달되면서 47년 만에 국가 차원의 예우가 이뤄졌다.그러나 김 중령을 기억하기 위한 또 다른 사업인 동상 건립은 모금 부족으로 난항을 겪고 있다.기념사업회는 김 중령이 마지막까지 제 자리를 지켰던 육군 특수전사령부(서울 송파구 거여동에서 경기도 이천시로 이전)와 모교인 육군사관학교에 각각 동상을 세우기 위해 범국민 모금운동을 벌이고 있다. 두 곳에 모두 건립할 경우 필요한 예산은 6억 원이다. 우선 특전사에 세울 동상 건립에 3억 원이 시급하다는 것이 기념사업회의 설명이다.하지만 1일 현재 모인 돈은 8500만 원으로 전체 목표액의 약 14%에 그치고 있다. 국방부가 5000만 원, 유족이 2000만 원을 냈으며 김종훈 <오마이뉴스> 기자의 독립클럽 회원(1000만 원), 유승민 전 의원(500만 원) 등이 모금에 참여했다. 모금이 예상보다 더디면서 당초 11월 14일로 예정됐던 특전사 앞 동상 제막식도 2~3개월가량 늦춰질 전망이다.김 사무처장은 모금이 더딘 가장 큰 이유로 국민에게 모금 사실을 알릴 통로가 부족했던 점을 꼽았다. 그는 "추모회 자체에 모금 사실을 국민에게 널리 알릴 수 있는 채널이 없다"며 "언론이나 시민단체 등을 통해 동상 건립의 취지를 알릴 필요가 있다"고 말했다.또 서울시의 모금 관련 절차가 최근 마무리되면서 외부 기관이나 국민을 상대로 계좌를 통한 모금 활동을 본격화할 수 있는 여건이 마련됐다고 설명했다.다만 기념사업회는 동상 건립을 국가 예산에만 의존하기보다는 많은 국민이 직접 참여하는 방식에도 의미를 두고 있다.김 사무처장은 "국가나 군이 적극적으로 지원하는 것도 바람직한 모습"이라면서도 "민주주의라는 차원에서 소액이라도 많은 국민이 참여하는 모금 형태가 오히려 바람직하다고 생각한다"고 말했다. 이어 "오늘부터 1~2주 정도가 앞으로 모금 추이를 판단할 중요한 시기가 될 것 같다"고 덧붙였다.그렇다면 동상이 세워진다면 후배 군인들에게 어떤 김오랑을 기억하게 하고 싶은 것일까.김 사무처장의 답은 의외로 단순했다. "지켜야 할 시간에, 지켜야 할 장소에서 자신의 임무를 수행했던 군인. 그 이상도 이하도 아닌 것으로 충분합니다."그는 "육사 생도나 우리 군인들이 자신의 유불리에 따라 임무를 판단하는 것이 아니라 군인으로서 본연의 임무에 충실했으면 좋겠다"고 강조했다.김 중령이 숨진 지 47년 만에 국가는 충무무공훈장으로 그의 죽음을 다시 기억했다. 하지만 그를 기리는 동상이 세워지기까지는 아직 갈 길이 남아 있다. 국군의 날 훈장이 유족에게 전달된 이날, 동상 건립을 위한 모금액은 목표액의 7분의 1 수준에 머물러 있다.김 중령은 마지막 순간까지 군인으로서 자신이 지켜야 할 자리를 지켰다. 47년이 지나 그 선택에 대한 국가의 평가는 달라졌지만, 그를 기억하는 일은 아직 현재진행형이다.