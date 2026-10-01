조선인 학살 현장에 무용가들이 모인 이유

큰사진보기 ▲공연의 마지막 아리랑을 함께 부르고 있는 <아리아리 춤길> 무용가들, 재일동포·일본예술가들. ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲재일조선인 무용가 김묘수 씨. ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 조선족 무용가 마효령 씨. ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲러시아 사할린 한인 무용가 김안나 씨. ⓒ 김지운 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고향의 봄으로 함께 춤을 추는 <아리아리 춤길> 무용가들 ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연에 함께 한 <아리아리 춤길> 제작진 등과 재일동포, 일본인 예술가들. ⓒ 김지운 관련사진보기

"오늘 우리는 새로운 춤길을 열었다."

큰사진보기 ▲2025년 장생탄광에서 공연하고 있는ㅌ김묘수 씨 ⓒ 김지운 관련사진보기

1923년 간토대지진 당시 조선인 학살이 벌어진 도쿄 아라카와 강변에서 9월 29일 추모공연이 열렸다. 아라카와 일대는 1923년 간토대지진 직후 유언비어가 확산되면서 조선인 학살이 벌어진 곳 가운데 하나다.비가 내리는 가운데 열린 이날 공연에는 재일조선인 무용가 김묘수, 중국 조선족 무용가 마효령, 러시아 사할린 한인 무용가 김안나가 함께했다. 서로 다른 지역에서 살아온 세 명의 코리안 디아스포라 여성 무용가가 한자리에 모여 조선인 희생자들을 위한 추모의 춤을 선보였다. 이날 무용가들은 희생자들을 기억하는 장소에서 춤을 추며 그날의 역사를 현재의 시간으로 불러냈다.이번 공연은 다큐멘터리 영화 <아리아리 춤길>의 제작 과정과도 맞닿아 있다. <아리아리 춤길>은 현재 제직중인 장편 다큐멘터리로, 일본·중국·러시아·카자흐스탄 등지에서 살아가는 코리안 디아스포라 여성 무용가들의 삶과 춤을 따라가며 그들이 살아온 역사와 기억을 기록하는 작품이다.영화와 같은 이름의 프로젝트 무용단 '아리아리 춤길'은 이 작업을 위해 결성됐다. 재일조선인 김묘수, 중국 조선족 마효령, 러시아 사할린 한인 김안나, 카자흐스탄 고려인 고가이 빅토리아가 프로젝트의 주요 무용가로 함께해 왔다. 이번 일본 공연에는 김묘수·마효령·김안나가 참여했다.서로 다른 지역에서 살아온 여성 무용가들이 춤을 매개로 만나 각자의 삶과 역사적 기억을 나누고, 이를 다시 춤으로 표현하는 것이 프로젝트의 중요한 축이다.이날 무대는 세 무용가만의 공연으로 꾸려지지 않았다.재일동포 예술가들과 일본 예술가들도 함께했다. 가수와 배우, 소리꾼, 시 낭독 등 다양한 장르의 예술가들이 각자의 방식으로 공연에 참여해 조선인 희생자들을 추모했다. 비가 많이 내리는 상황에서도 공연은 예정대로 진행됐다. 서로 다른 배경과 장르의 예술가들이 한자리에 모여 노래와 춤, 소리와 말로 하나의 추모공연을 만든 것이다.40년 넘게 간토대지진 당시 조선인 희생자들을 기억하고 추도하는 활동을 이어온 '봉선화'의 니시자키 마사오 이사는 공연을 지켜본 뒤 "지금까지 살아오면서 가장 큰 울림을 준 공연"이라는 취지의 소감을 밝혔다. 특히 재일조선인, 중국 조선족, 사할린 한인 무용가들이 함께 희생자를 추모한 데 의미를 부여했다.공연을 마친 세 무용가도 각자의 소감을 전했다.재일동포 무용가 김묘수씨는 "마효령, 김안나와 함께 조선인 희생자를 추모한 오늘 이 역사적인 날을 결코 잊지 않겠다"며 "오늘 우리는 새로운 춤길을 열었다"고 말했다. 이어 "오늘의 기억은 우리의 춤으로 녹아져 다시 사람들에게 알려질 것"이라고 했다.러시아 사할린 한인 무용가 김안나씨는 "어떻게 춤을 췄는지 기억조차 나지 않는다. 한숨으로 춤을 춘 것 같은 느낌"이라며 "이 기억을 사할린의 학생들에게도 꼭 이야기하겠다"고 말했다.중국 조선족 무용가 마효령씨는 "늘 어디에도 속하지 못한다는 느낌을 받으며 살아왔다"며 "오늘 이 자리에서 나도 어딘가에 속할 수 있구나라는 강한 느낌을 받았다"고 말했다. 이어 "나를 위해서가 아니라 누군가를 위해서, 또 어떤 것을 위해서 함께하는 아름다운 사람들이 많다는 것을 느꼈다"며 "<아리아리 춤길>에 함께할 수 있게 돼 너무 행복하다"고 말했다.<아리아리 춤길> 제작진과 무용가들은 도쿄에서의 추모공연에 이어 야마구치현 우베시 장생탄광으로 이동한다.장생탄광에서는 1942년 2월 3일 해저 갱도가 침수되는 사고가 발생했다. 당시 조선인 136명과 일본인 47명 등 모두 183명이 희생됐다. 사고 이후 희생자들의 유해를 찾기 위한 노력은 오랜 시간 이어져 왔다.10월 2일 장생탄광 현장에서는 <아리아리 춤길> 무용가들과 재일동포·일본 예술가들이 함께하는 추모공연이 열린다.아라카와에서 시작된 장생탄광으로 이어지는 춤길. 역사적 현장을 찾아 그곳에 남아 있는 기억을 만나고, 춤과 음악, 소리와 말로 그 기억을 기록하는 <아리아리 춤길>의 여정도 계속된다.