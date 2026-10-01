일본 무사들이 찻사발에 집착한 진짜 이유

큰사진보기 ▲ 큐슈에 있는 칸가마 유적지. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본의 국보로 지정된 '기자에몬 이도다완'은 도쿄국립박물관 헤이세이칸에서 2026년 10월 14일부터 12월 6일까지 전시된다고 합니다. 이 다완은 조선의 평범한 생활 용기였으나, 일본 차인들이 '이도차완'이라 부르며 일본 제일급 보물로 추앙했고, 이는 일본의 '와비·사비' 정신과 맞아떨어져 국보로 지정되었습니다. ⓒ 다이토쿠지전 공식 홈페이지 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 요즘 문경을 포함한 우리나라 대부분의 도자 산업이 깊은 침체기를 겪고 있습니다. 이 기사는 과거 한일 도자 교류사와 400년을 버텨낸 우리 도공들의 궤적을 돌아봄으로써, 면면히 이어져 온 우리의 도자 문화에 새로운 변화의 숨결을 불어넣고자 준비했습니다. 아픈 역사를 넘어 일본 최고의 산업으로 꽃피운 도자기를 거울삼아, 오늘날 묵묵히 장작 가마를 지키는 우리 지역의 도자 산업이 한층 더 업그레이드되고 새롭게 도약할 수 있는 작은 계기가 되기를 바랍니다.

몇 해 전 일본 규슈(九州)의 사가현(佐賀県) 일대를 답사하며 아리타(有田), 이마리(伊万里), 가라쓰(唐津)의 가마터들을 둘러보았다. 임진왜란 당시 끌려간 우리 도공들의 숨결과 피눈물이 어떻게 일본 도자 산업의 뿌리가 되었는지 그 현장을 직접 확인하고 싶었기 때문이다. 그곳에서 마주한 것은 단지 아름다운 그릇이 아니라, 동아시아 삼국의 역사를 뒤흔든 거대한 욕망과 400년을 관통하는 묵직한 집념의 흔적이었다.임진왜란이 일어나기 1년 전인 1591년, 도요토미 히데요시는 사가현 가라쓰시 나고야(名護屋)로 전국의 다이묘들을 불러 모았다. 조선 침략의 전초기지로 천수각과 성곽을 세우기 위해서였다. 인구 11만 명 남짓한 현재의 가라쓰시에 당시 무려 20만 명의 병력과 식솔들이 일시에 몰려들었다. 훗날 왜란의 선봉에 선 고니시 유키나가, 가토 기요마사 등이 경쟁적으로 동원되어 이 거대한 성을 단 6개월 만에 완성했다.이들의 맹렬한 자신감 이면에는 '조총'이 있었다. 1543년 포르투갈 상인들을 통해 전래된 조총을 일본은 불과 10년 만에 3천 정 이상 자체 생산해 냈다. 그들은 이를 철포(鐵砲), 즉 '뎃포'라 불렀다. 뎃포의 위력으로 전국시대를 통일한 일본군에게 철포 없이 칼과 창만 들고 덤비는 행위는 죽음을 자초하는 짓이었다. 앞뒤 가리지 않고 무모하게 덤비는 것을 뜻하는 '무댓뽀(무철포)'라는 말의 어원이 바로 여기서 비롯되었다. 마침내 1592년 4월 13일(음력), 15만이 넘는 정규군이 700여 척의 전함에 나누어 타고 부산 앞바다에 나타났다. 해적 수준의 왜구만 겪어왔던 조선으로서는 처음 마주하는 국가 규모의 정규군 상륙이었다.임진왜란의 발발 원인은 대륙 진출 야욕이나 무역 통제에 따른 물가 폭등 등 다각도로 분석되지만, 문화사적 관점에서 이 전쟁은 철저한 '도자기 전쟁(The Pottery War)'이었다. 당시 일본은 자기를 구워낼 고령토를 찾지 못해 낮은 온도에서 굽는 조악한 도기(陶器) 수준에 머물러 있었다. 다도(茶道)에 광적으로 집착했던 히데요시와 다이묘들은 단단하고 유려한 조선의 자기를 빼앗는 것에 만족하지 않고, 도자기 생산 기술 그 자체인 '도공'들을 조직적으로 납치하기 시작했다. 무력 침략은 실패로 끝났지만, 문화적·산업적 약탈은 철저히 성공한 셈이다.규슈 등지로 끌려간 우리 사기장들은 타향에서 짐승만도 못한 대우를 받으며 흙을 빚어야 했다. 그러나 놀라운 것은 그로부터 400년이 훌쩍 지난 지금까지도 일본에서 조선 도공의 핏줄을 이어가며 굳건히 가문을 지키는 후손들이 있다는 사실이다.가고시마현(사쓰마)으로 끌려갔던 심당길의 후손들은 일본에 동화되지 않고 지금까지 '심(沈)'씨 성을 고집하고 있다. 대를 이어 선조의 이름을 그대로 물려받아 쓰는 일본의 '습명(襲名)' 제도를 따라, 초대 심수관의 이름을 물려받은 15대 심수관이 현재까지 일본 최고의 '사쓰마야키(薩摩燒)' 명맥을 잇고 있다.충남 공주 출신으로 정유재란 때 사가현 아리타로 끌려간 이삼평(李参平)의 발자취는 더욱 경이롭다. 그는 백자를 구울 수 있는 흙을 찾아 18년을 헤맨 끝에 1616년 아리타의 이즈미야마(泉山)에서 백강석을 찾아냈다. 일본 최초의 백자를 구워낸 그는 일본 도자기의 시조인 '도조(陶祖)'로 추앙받으며, 400년이 지난 지금도 아리타의 150여 개 가마는 이 흙으로 자기를 빚는다.그의 후손 가네가에 쇼헤이(金ヶ江省平) 역시 14대째 가업을 잇고 있으며, 야마구치현(하기)으로 끌려간 이경, 이작광 형제의 후손들도 '사카 고라이자에몬(坂高麗左衛門)'이라는 이름으로 13대째 '하기야키(萩焼)'의 전통을 지켜내고 있다.조선 도자기에 대한 집착은 전쟁 전후를 가리지 않았다. 고려 말과 조선 초에도 남해안 일대에서 왜구들에 의해 숱한 도공들이 납치되었고, 전쟁이 끝나고 17세기 국교가 재개된 후에는 더욱 흥미로운 일이 벌어졌다. 조선 찻사발에 완전히 빠져버린 일본인들이 아예 부산 초량 왜관 안에 가마를 짓고 다완을 주문 생산하기 시작한 것이다.일본 측 다인(茶人)들이나 화공들이 직접 도면을 들고 부산으로 넘어와 우리 사기장들에게 그릇의 모양과 그림을 깐깐하게 지시해 만들어낸 그릇을 '어본(御本) 다완'이라 부른다. 우리는 이를 보통 '왜관요'라 칭하지만, 당시 일본 문헌들은 이를 명확히 '부산요(釜山窯)'라 기록했다. 일본이 부산에 생산 기지를 두고 조선의 기술력으로 최고급 찻사발을 '주문자 상표 부착 생산(OEM)' 했던 것이다.그토록 조선의 사발에 집착했던 이유는 무엇일까. 16세기 센노 리큐(千利休)에 의해 완성된 일본 차 문화는 '와비사비(侘寂)'라는 미학을 품고 있었다. 완벽한 대칭의 화려한 중국 자기에 질려버린 그들에게, 억지로 꾸미지 않은 덤덤함과 덜컹거리며 약간 찌그러진 조선 막사발의 자연스러움은 충격 그 자체였다. 거대한 자연을 작게 줄여 정원(庭園)으로 즐기던 그들은, 두 손에 쏙 들어오는 이 조그만 찻사발의 깊은 바닥에서 조화로운 우주와 대자연의 섭리를 만끽했다.내일 목이 달아날지 모르는 전국시대의 살벌함 속에서 다도는 단순한 취미가 아니었다. 좁은 다실에 모여 하나의 다완에 담긴 차를 빙글빙글 돌려가며 똑같이 나누어 마시는 행위는, "우리는 독이 없는 같은 차를 마시며 이제 피를 나눈 한 형제다"라고 선언하는 강력한 결속의 의식이었다. 다완 하나에 성(땅) 하나를 바꿨고, 사발 하나를 차지하려 살인도 불사했다. 사발 밑동으로 툭 꺾이는 예리한 선에서 단호한 결단을, 뭉툭하게 맺힌 유약 자국에서 칼 손잡이의 거친 철갑상어 가죽을 떠올리며 무사들은 거친 사발에 자신들의 험난한 인생을 투영했다.일본 문화계 일각에서는 "조선의 하찮은 밥그릇을 우리 일본의 뛰어난 안목이 예술로 승화시켜 주었다"고 말하곤 한다. 그러나 정동주 선생은 저서 '조선 막사발 천년의 비밀'에서 날카로운 반론을 제기한다. 그토록 신비로운 기운을 뿜어내는 그릇이 어찌 뚜렷한 철학 없이 빚어진 잡기(雜器)일 수 있겠는가. 이 다완들은 억불숭유의 조선 시대에 산사로 숨어든 승려들이 깨달음을 얻고자 간절한 기도로 빚어낸 '숭고한 불교의 제기(祭器)이자 법구(法具)'였다는 해석이다. 자연의 이치와 구도의 염원이 담기지 않고서는 결코 나올 수 없는 선과 흙의 숨결이라는 이 묵직한 견해에 깊이 공감한다.남의 나라에 가서 최고급 도자기를 탄생시킨 이삼평과 심수관 일가의 후손들, 그리고 부산요에서 도면대로 그릇을 빚어 주어야 했던 이름 모를 사기장들까지. 찻사발 하나에는 수백 년에 걸친 기구하고 복잡한 역사가 녹아 있다. 오늘날 우리 문경의 산자락 곳곳에서 전통 망댕이 장작 가마에 묵묵히 불을 지피는 사기장(沙器匠)들의 땀방울이 새삼 경이롭게 다가오는 이유다. 타국에서 400년을 버텨낸 도공들의 핏줄처럼, 우리 지역의 흙과 불이 빚어내는 찬란한 이야기 역시 굳건한 문화 자산이자 지역의 새로운 원동력으로 뜨겁게 타오르기를 소망한다.