배추 묶어 놔야 속 찬다? 절대 안 됩니다

'풍토가 다르면 농법도 다르다'(농사직설, 1429년). 한국 날씨와 토질에 맞춰 유기농 텃밭 농사법을 안내합니다.
이제 한 해 농사 막바지입니다. 올해 9월에는 늦더위나 폭우, 태풍이 없어서 농사짓기 좋았습니다. 여름 폭염으로 못 자라던 작물들이 가을이 되면서 쑥쑥 자랍니다. 여전히 비가 거의 안 오긴 하지만, 날씨가 추워져서 괜찮습니다. 올해 가을 농사는 예년보다 더 잘 되었으면 하는 마음으로 유기농 텃밭 길잡이 연재 마지막 기사를 올립니다.
10월에는 가을 작물을 잘 마무리하고 수확하는 일과 밭 정리, 내년 농사를 위한 땅 만들기 등의 일이 기다리고 있습니다.
[배추] 묶어주지 말기... 무름병 방제도 해주세요
속이 차게 하기 위해 배추를 꽁꽁 묶어 놓아야 한다는 분들이 있습니다. 이웃들이 묶어주니 대부분 열심히 묶어줍니다. 하지만 잘못된 정보입니다.
배추를 묶어주는 것은 따뜻한 남쪽 지방에서 겨울에 배추를 밭에 저장해 놓고 먹기 위해서 하는 일입니다. 배추를 가을에 수확할 때는 절대 묶어주면 안 됩니다. 광합성을 못 해서 속이 덜 찹니다. 생육에 큰 지장을 줍니다.
배추는 영하 4~5도 정도까지는 견딥니다. 지역에 따라 10월 말에서 11월 중순까지 잘 키우다가 영하 4도 이하로 떨어지기 전에 수확하면 됩니다. 수확 시기에 얼었다 녹기를 반복하면 맛있어집니다. 무도 비슷한 시기에 수확합니다.
10월에는 배추와 무에 양배추가루진딧물이 극성을 부립니다. 올해처럼 9월 가뭄이 오래 지속된 후에는 진딧물이 오기 쉽습니다. 초기에는 백강균 같은 미생물로 방제하다가 심하게 오면 데리스 성분으로 만든 유기농 살충제로 방제하면 잘 잡힙니다.
10월에 비가 오면 배추에는 무름병이 옵니다. 뿌리에 바이러스가 침투해서 생기는 병입니다. 무름병 유기농 방제는 농산물품질관리원 유기농업자재 공시조회 사이트
를 검색해서 유기농 살균제를 찾아서 뿌리면 좋습니다.
검색 조건에서 시험작물 또는 병충해에 '무름병'을 검색하면 10월 1일 기준 16개의 무름병 전문 유기농 살균제가 검색됩니다. 구리와 동, 황으로 만든 살균제와 미생물 제제로 나뉩니다. 두 종류의 살균제를 5일 간격으로 번갈아 가며 뿌려주면 효과가 극대화됩니다.
[들깨] 제때 수확하고, 탈곡하기
들깨를 수확하기 전에 가을 별미로 들깨보숭이를 수확해서 드셔 보시기를 추천합니다. 가을 별미고 농부만이 맛볼 수 있는 제철 음식입니다(관련 기사 : 입 안에서 고소함이 톡톡, 지금 제철인 들깨보숭이
https://omn.kr/2ff48).
들깨는 10월 초부터 들깻잎과 줄기가 노랗게 되고, 꼬투리 속의 깨알 색이 검게 변하기 시작하면 수확합니다. 최대한 깨가 땅에 떨어지지 않도록 이슬이 맺힌 이른 아침이나 흐린 날 저녁나절에 살살 베어 수확하는 것이 좋습니다.
베어낸 들깨는 한아름 크기로 단을 지은 다음 서로 기대어 세워서 말리는 것이 이상적이지만, 노동력 여건이 되지 않는다면 그냥 베어낸 자리에 두고 1주일 정도 바싹 말립니다.
탈곡은 멍석에 펼쳐 놓고 도리깨질을 하거나, 빗자루로 쳐주거나, 커다란 고무통에 깻대를 넣고 두드려 떨어냅니다. 규모가 좀 크다면 인근 농기계 임대센터에서 탈곡기를 빌려와서 털면 됩니다. 콩 탈곡기에 들깨용 망을 끼우면 간단히 들깨 탈곡기가 됩니다.
[고구마] 최대 10일 후숙... 건조한 실내에서 보관하세요
고구마를 캐기 전에 순을 수확해서 먹습니다. 고구마 순은 나물, 된장국, 김치로 다양하게 활용이 가능합니다.
고구마는 서리가 내리기 전에 수확하는 것이 중요합니다. 영하로 내려간 후에 캐면 고구마가 상해서 저장이 잘 안됩니다.
호미나 삽으로 캐면 생채기를 내기 쉽기 때문에 큰 삼지창으로 캐는 것을 추천합니다. 몇 개 캐면서 노하우만 터득하면 고구마를 상하지 않게 잘 수확할 수 있습니다.
고구마는 캔 후에 최대 10일은 후숙을 해야 맛이 납니다. 냉장 보관이 아니라 건조하고 밤에 영하로 내려가지 않는 실내에서 보관하면 됩니다.
[양파, 마늘] 양파는 물을 많이, 한지형 마늘도 함께 심기
10월 중순부터 양파는 모종으로 심습니다. 미리 만들어 놓은 밭에 양파를 심고 물을 많이 주면 됩니다. 활착할 때까지 하루에 한 번씩 물을 줍니다. 일단 뿌리 내리기만 성공하면 잘 자라기 시작합니다.
한지형 마늘도 양파랑 같이 심습니다. 퇴비를 많이 넣고 씨마늘을 깊이 꽂아 줍니다. 아직 본격적인 추위가 오기 전에 심어야 뿌리가 활착을 잘합니다. 마늘은 추운 겨울을 맞기 전에 자리를 잡으면 추위를 잘 견딥니다. 너무 늦게 심었거나 추운 지방이라면 하얀 부직포로 덮어서 보온을 하기도 합니다.
[콩] 탈곡 후 선별까지
잎이 다 떨어지고 콩만 남았을 때 수확합니다. 그냥 밭에 베어 놓고 말린 후에 역시 도리깨질을 하거나 빗자루로 털어줍니다. 규모가 크면 농기계 임대센터에서 콩 탈곡기를 빌려서 사용합니다.
콩을 탈곡한 후에 선별하는 게 큰 일입니다. 조금만 양이 많아도 손으로 고르기는 어렵습니다. 농기계 임대센터에서 콩 정선기를 이용해 선별하면 순식간에 벌레 먹거나 작은 콩, 상품성 좋은 콩을 선별해 줍니다. 임대 비용은 매우 저렴한 편입니다.
[밭 정리] 비닐과 잡초매트 등을 깔끔하게 걷어내기
10월부터 농사가 끝난 두둑은 정리를 시작합니다. 작물을 싹 걷어내고 비닐과 잡초매트도 정리합니다. 밭에 비닐이나 잡초매트가 남겨진 채로 겨울을 맞으면 땅에 좋지 않습니다. 최대한 빨리 정리합니다. 고춧대나 가지대, 콩대 등은 잘게 자르거나 농기계 임대센터에서 파쇄기를 빌려 가루로 낸 다음에 밭에 뿌려주면 좋습니다.
밭 정리를 한 후 내년 농사를 위해 한국의 전통 유기농 방식에 따라 땅심 키우는 일을 합니다. 작물 찌꺼기를 밭에 잘 뿌리고, 주변에서 낙엽 등을 모아서 땅에 넣어줍니다. 그리고 깊게 삽질을 하거나 쟁기질을 합니다. 땅을 뒤집은 다음에 물을 흠뻑 주면 겨우내 유기물이 발효되며 미생물이 살아 움직이는 좋은 밭이 됩니다.
겨울 동안 많은 농부들이 농사 교육도 받고 농사 공부도 합니다. 유튜브에 좋은 정보도 있지만 일부 농사법 영상 가운데 잘못된 내용도 많이 올라온다고 합니다. 오죽하면 2024년 10월 국정감사 때 '유튜브 엉터리 농법' 피해에 관한 건이 논의되었다고 합니다.
실제로 농촌에서 오랫동안 농사지어온 어르신들이 유튜브를 보고 무작정 따라 했다가 피해를 보는 일이 있습니다. 유튜브 정보를 참고할 수는 있지만, 공신력 있는 '농사로' 사이트를 통해 농사 공부를 하는 것이 더 좋습니다. '농사로
(nongsaro.go.kr)'는 농촌진흥청에서 많은 농업 전문 연구자들과 경험 많은 농부들이 함께 만드는 농사법 사이트입니다.
작물별로 심는 간격이라든지, 시기별 재배 방식을 배울 수 있습니다. 단 방대한 자료가 들어있기 때문에 상세하게 검색하면서 자료를 찾아야 합니다. 메뉴별로 들어가서 오랫동안 자료를 하나둘씩 찾아보면 작물별 농사법 공부를 할 수 있습니다.
아직은 관행 농업의 입장에서 정리된 자료들이 많지만, 유기 농사법도 찾아볼 수 있습니다. 농사로 메뉴에서 '영농기술'-'친환경농업'-'유기농책소개', '연구정보'-'농업도서정보' 등에서 유기농을 검색하면 많은 연구 자료와 전자책을 볼 수 있습니다. 농사 용어가 좀 어렵지만, 모르는 단어는 찾아가며 공부하면 됩니다.
내년 농사를 위해... '당부 노트'를 정리해 보세요.
이제 곧 한 해 농사가 마무리됩니다. 농사를 정리하고 내년 농사를 위해 '당부노트'를 정리하면 좋습니다. 올해의 내가 내년의 나에게 당부하고 싶은 내용들을 정리하는 것입니다. 올 한 해 영농일지를 잘 정리하면서 특별했던 날씨, 작물별 특이 사항, 실수했던 일 등을 정리합니다. 지금은 다 기억나지만, 내년이 되면 잊어버리는 경우가 많습니다.
계절별로 당부노트를 정리해 놓으면 내년 농사지을 때 큰 도움이 됩니다. 저희 농장의 내년을 위한 당부노트에는 봄 당근에 추비를 꼼꼼하게 주고 물을 잘 주는 것, 봄에서 여름으로 계절이 바뀔 때 허리 삐끗하지 않도록 스트레칭을 잘해야 한다는 내용, 토마토에 청고병이 오지 않도록 길항미생물을 많이 뿌리고 심을 것, 가을 양배추와 브로콜리는 아주심기 일정을 조금 늦출 것 등의 내용이 담겼습니다.
당부노트를 잘 정리하고, 겨우내 영농 일지를 살피며, 농사로에서 농사 공부를 하면 내년 농사가 훨씬 잘될 것입니다.
이상으로 '유기농 텃밭 길잡이' 연재를 마칩니다. 올해 2월부터 매달 유기 농사법 기사를 올렸습니다. 예상보다 많은 분이 유기 농사에 대해 관심을 가져주셔서 감사했습니다.
유기 농사는 굉장히 어려울 것이라고 생각하는 분들이 많은데, 생각보다 어렵지 않습니다. 한국은 수천 년을 이어온 유기농 역사를 가지고 있습니다. 선조들이 피땀 흘려 농사지어온 유기 농사법을 계승하며 바뀌는 날씨에 맞춰서 농사지으면 됩니다.
많은 사람이 기후 위기 시대에 어떻게 하면 환경을 보호하고 지구를 보호해야 할지 이야기합니다. 많은 실천 과제가 있지만 유기 농사도 대안 활동 중의 하나입니다. 그래서 세계적으로 많은 나라들이 유기농 면적을 늘리겠다고 발표를 하고 있습니다.
환경과 건강에 좋은 유기 농사에 더 많은 분들이 관심을 갖고 시작하셨으면 좋겠습니다.