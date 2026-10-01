김지용 그대로 가나... 이 대통령 "억지주장은 국정방해"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에 입장하고 있다. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만, 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있을 것입니다. 또 허위사실에 기초한 비판과 의견이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 또 시정될 수 있을 것입니다. 그런데 만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격을 하기 위해 거짓에 기반해서 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정방해일 것입니다."

큰사진보기 ▲중대범죄수사청장 후보로 지명된 김지용 변호사가 9월 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 준비단 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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"국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 되고, 특정인이나 특정집단의 이익을 위한 것이어서도 안 됩니다. 검찰의 수사와 공소 기능을 분리하되 정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소기능이 국민과 국가를 위해 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿습니다."

이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장 후보자의 '친윤검사' 논란을 두고 "터무니없는 허위주장"이라며 직접 등판했다. 또 "검찰개혁의 목표가 검찰에 대한 복수를 하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않나"라며 강경파를 향한 불만을 드러냈다.이 대통령은 30일과 1일 사이 밤늦은 시각 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 지명한 지 약 한 달이 됐지만 검찰개혁 강경파들의 반대로 국회에 인사청문요청안을 보내지 못한 채 추가검증에 들어간 김지용 후보자 문제에 관한 글을 연달아 올렸다. 그는 "친윤계 검사 김지용을 쓰지 말아달라"는 시민의 글에 "조언과 비판에 감사드린다. 그런데 국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"며 작심발언을 내놨다.이어 이 대통령은 "정부에서 객관적 증거에 따라 확인한 바"라며 김지용 후보자가 어떤 인물인지 상세히 설명했다. 김 후보자는 1) 문재인 정부 당시 추미애 법무장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 2) 윤석열 검찰총장 때 대검 형사부장이었는데 윤 총장의 장모 최은순씨의 모해위증교사 무혐의 사건을 재기수사명령해 기소하라고 했고 3) 이 때문에 윤 대통령 당선 후 좌천되었다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람이라는 얘기였다.이 대통령은 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 그는 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저이고, 다시는 그런 일이 재발하지 않도록 하는 것도 이 정부 최대 과제의 하나"라며 "김 후보자의 친윤 아닌 굳이 말해 반윤 행적은 이미 언론보도로도 다 확인되는 사실인데 올**님은 모르셨던 것 같다. 알면서도 친윤 정치검사라 거짓주장하는 건 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다.약 2시간 뒤, 이 대통령은 한 번 더 강경한 입장을 표명했다. "대통령께 딴지 걸려고 김지용 임용 반대하는 것이 아니라 오히려 패악무도한 윤석열을 겪어본 국민들이 국가의 미래와 대통령을 위해 반대한다는 것도 한 번 생각해 주시라"는 또 다른 시민의 글 때문이었다. 이 대통령은 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠는가"라고 되물었다.이 대통령은 또 "중요 수사 기구 책임자에 수사전문가인 전직 검사를 검사 출신이란 이유로 쓰지 말라고 하면 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지이고, 중수청이 제 기능을 못하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠는가"라고 했다. 이어 "검찰개혁의 목표가 검찰에 대한 복수를 하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않은가? 수사 기소를 분리시키고 다시는 정권에 의해 악용되지 않으면서 제대로 수사하고, 기소하게 하자는 것 아니겠는가"라고 물었다.이 대통령은 "김지용 후보는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "김지용 후보자를 배제하면 남은 3인의 피추천자 중 누군가로 교체해야 하는데 재제청을 할 사유인지, 남은 3인의 후보가 김지용 후보를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 밝혔다. 그럼에도 "김지용 후보자에 대해 친윤검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위주장으로 판명됐다"고 재차 강조했다.