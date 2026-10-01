오늘도 마주하는 '카산드라 컴플렉스'

큰사진보기 ▲구름에 가린 해삼각산에서 바라본 무등산의 아침 ⓒ 김재경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲필자의 베란다에 핀 유홍초,유홍초는 새깃같은 초록잎으로 배경을 다 만들고 나면, 매일 새롭게 꽃이 핀다. ⓒ 김재경 관련사진보기

큰사진보기 ▲근원에 머물기.맨발로 걸으면 지금 여기에 머물기를 배울 수 있다. ⓒ 김재경 관련사진보기

그리스 신화 속 카산드라는 미래를 정확히 내다보는 예언자였다. 트로이 목마 속에 숨겨진 그리스군을 알아챘고, 나라가 잿더미가 될 것임을 피를 토하듯 부르짖었다. 그러나 아폴론의 저주로 인해 사람들은 그녀를 '미친 여자' 취급하며 거들떠보지도 않았다. 진실을 한발 먼저 알아차린 자의 경고는 무시당했고, 트로이는 결국 참혹한 파멸을 맞았다.심리학과 사회학에서는 이를 '카산드라 컴플렉스(Cassandra Complex)'라 부른다. '알아차린 사람의 외로운 진실'과 '듣기를 거부하는 집단의 부정'이 충돌하는 광경은 신화 속에만 갇혀 있지 않다. 우리가 살아가는 오늘날의 현실에서도 매일같이 반복된다.가장 위험한 집단 사고는 '지금까지 아무 일 없었으니 앞으로도 괜찮을 것'이라는 집단적 안일함에서 출발한다. 조직이나 사회 내에서 위기의 징후를 먼저 발견하고 목소리를 내는 이는 종종 '분위기를 망치는 사람', '혼자 유난 떠는 예민한 사람'으로 낙인찍힌다. 집단이 틀렸다는 사실을 인정하기보다, 문제를 지적하는 개인을 부적응자로 만들어버리는 편이 훨씬 쉽고 편하기 때문이다.사고 현장에서 수없이 울려 퍼졌던 위험 신호들, 산업 재해 직전 내부 고발자들이 던진 외로운 경고, 기후 위기를 경고하는 과학자들의 비명이 모두 그러했다. 2008년 세계 금융위기 직전, 시장의 붕괴를 경고했던 경제학자들 역시 당시엔 '상황 파악 못 하는 낙오자' 취급을 받았다. 진실을 말하는 사람이 외면받고 고립되는 동안, 집단은 따뜻한 착각 속에서 파멸을 향해 무지한 발걸음을 옮긴다.더 깊은 비극은 개인의 정서적 관계와 일상에서도 일어난다. 상대의 공감 부재나 폭력성을 정확히 직시하고 고통을 호소하지만, "네가 너무 예민해서 그렇다"는 냉소와 가스라이팅으로 외면당할 때 개인의 내면은 서서히 무너져 내린다. 자신이 옳다는 것을 알면서도 끊임없이 부정당하는 과정에서 깊은 우울과 무력감이 싹튼다.카산드라의 비극을 만든 것은 예언 자체가 아니었다. 진실을 말하는 이의 목소리에 귀를 닫았던 주변 사람들의 무지와 거만함이었다. 위험을 알아차린 사람은 경고를 내뱉은 순간 이미 외로워지지만, 그 경고를 끝내 외면한 집단이 맞이하는 결과는 비극 그 자체다.우리는 스스로에게 물어야 한다. 지금 내 곁에서, 혹은 우리 사회의 그늘에서 조용히 경고등을 울리고 있는 '카산드라'는 누구인가. 혹시 나 역시 편안함과 안일함을 유지하기 위해 타인의 절박한 목소리를 '예민함'이나 '불평'으로 치부하며 귀를 막고 있지는 않은가.불편한 진실에 먼저 귀 기울이는 용기, 타인의 경고를 폄하하지 않고 정직하게 직시하는 태도만이 우리 사회에 반복되는 예정된 비극을 막는 유일한 열쇠다.