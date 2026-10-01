당진시 제4기 청년정책위원회 출범...청년의 목소리, 정책으로 이어진다

큰사진보기 ▲김기재 당진시장이 김준형 청년정책위원에게 위촉장을 전달하고 있다. 이어 위촉식에서는 일자리·주거·복지·문화 등 지역 청년 현안을 놓고 다양한 의견을 나누며 청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 정책 방향을 논의했다. ⓒ 당진시청홍보팀 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 28일 당진시청 중회의실에서 열린 ‘제4기 당진시 청년정책위원회 위촉식 및 간담회’를 마친 뒤 김기재 당진시장과 더불어민주당 김초롱 당진시의원, 청년정책위원들이 자리를 함께했다. ⓒ 당진시청홍보팀 관련사진보기

충남 당진시는 지난 28일 당진시청 중회의실에서 '제4기 당진시 청년정책위원회 위촉식 및 간담회'를 열고 새로운 청년정책위원회의 출발을 알렸다. 이날 행사에는 김기재 당진시장, 김초롱 시의원을 비롯한 제4기 청년정책위원들이 참석했다.당진시는 위촉직 위원 18명과 당연직 위원 7명 등 모두 25명에게 위촉장을 전달하고 향후 위원회의 활동 방향을 논의했다. 무엇보다 청년정책위원회는 청년과 행정이 정책을 놓고 의견을 나누는 공식적인 소통 창구다.이어 위원들은 앞으로 일자리, 주거, 복지, 문화 등 청년의 일상과 맞닿아 있는 분야를 살피며 지역에 필요한 정책을 제안하게 된다.이날 간담회에서는 단순히 새로운 사업을 발굴하는 데 그치지 않고, 청년들이 당진에서 생활하면서 어떤 어려움을 겪고 있는지, 청년의 목소리를 정책에 어떻게 담아낼 것인지에 대한 이야기가 이어졌다. 특히 향후 추진될 청년정책 기본계획 수립 과정에서 위원회의 역할과 참여 방안도 주요하게 논의됐다.김준형 청년정책위원은 "청년들이 당진에서 삶의 터전을 마련하고 자신의 미래를 그려갈 수 있도록 실질적인 도움이 되는 정책이 필요하다"며 "법학을 전공하며 쌓은 지식과 현장에서 봉사활동을 하며 만난 청년들의 목소리를 바탕으로, 청년들이 제안한 다양한 의견이 일회성에 그치지 않고 실효성 있는 조례와 정책으로 이어질 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.아울러 청년정책 기본계획은 지역 청년의 삶과 관련된 여러 사업을 개별적으로 바라보는 데서 나아가, 중장기적인 관점에서 지역의 방향과 지원 체계를 세우는 과정이다. 이러한 과정에 청년 당사자들이 직접 참여한다는 점에서 제4기 청년정책위원회의 역할도 중요하다. 사실, 청년의 삶은 취업 지원이나 주거 문제처럼 하나의 사업만으로 해결하기 어려운 경우가 많다. 취업을 준비하면서 주거와 교육을 고민하고, 직장을 구한 뒤에는 문화와 여가, 지역사회에서의 관계와 정착까지 생각해야 하기 때문이다. 결국 청년이 지역에서 살아가는 데 필요한 정책은 서로 연결돼 있어, 일상에서 체감할 수 있는 종합적인 접근이 필요하다.청년정책 위원들도 각자의 경험과 생각을 바탕으로 청년들이 실제 생활에서 필요로 하는 정책이 무엇인지 의견을 나누며 앞으로의 활동 방향을 살폈다. 김기재 당진시장은 "청년정책위원회가 지역 청년들의 현실적인 고민을 나누고 참신한 아이디어를 제안하는 소통 창구의 역할을 하길 기대한다"며 "청년정책 기본계획 수립을 비롯한 다양한 활동을 통해 청년들의 목소리가 시정에 깊이 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.더불어민주당 김초롱 시의원은 "청년들이 당진에서 살아가기 위해 어떤 정책이 필요한지 당사자의 이야기를 직접 듣는 과정이 중요하다"며 "청년들이 현장에서 제안하는 다양한 의견을 꼼꼼히 살펴 의회에서 논의하고, 일회성 지원에 그치지 않고 청년들의 삶에 지속적인 도움이 될 수 있는 정책인지 살펴보겠다"고 말했다.한편, 제4기 청년정책위원회는 앞으로 청년의 삶을 가까이에서 들여다보며 지역에 필요한 정책을 고민하고 의견을 제안하는 활동을 이어갈 예정이다.