"할머니, 힘 세졌지?"... 그림책 한 권이 만든 아침의 마법

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"다 내꺼야!"

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"할머니, 이것 읽어줘."

큰사진보기 ▲수아현 작가의 그림책 <힘세지는 책> 표지 ⓒ 알라딘 관련사진보기

"어? 손에 반짝반짝 별이 가득하네."

"맞지? 별이 많지! 그리고 토끼도 있지?"

"그렇네, 둥둥이가 잘 찾았네."

큰사진보기 ▲"하나, 둘, 셋… 열!" 첫째 손주 둥둥이가 그림책 위 손 모양에 자신의 손을 얹고 힘이 세지는 주문을 외우고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"여기 둥둥이 손이 있네. 오른손일까, 왼손일까?"

"여기 손을 대고 열까지 세면 아주, 아주, 아주 힘이 세진대!"

"하나, 둘, 셋, 넷… 아홉, 열!"

"할머니 봐! 힘 세졌지?"

"우와, 진짜 힘이 아주 세졌네! 그런데 둥둥아, 이 힘이 계속 있으려면 밥도 많이 먹고 운동도 많이 해야 한대."

"응! 나 밥 많이 먹을 거야. 그래서 힘 아주 세질 거야!"

"옳거니! 그럼 이따가 아침밥 많이 먹고 어린이집 가자."

큰사진보기 ▲<힘세지는 책>의 주문을 외우고 힘이 세진 둥둥이가 도와줄 친구가 몇 명인지 헤아리는 모습이 씩씩해 보입니다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"어라, 둥둥아. 네가 출동해야겠는데? 그런데 도와줘야 할 친구가 몇 명일까?"

"하나, 둘, 셋, 넷, 다섯! 다섯 명이야, 할머니."

큰사진보기 ▲밤하늘 아래 정성스럽게 열매를 쌓아 올린 동물 친구들이 달님을 향해 간절한 소원을 비는 동화 속 한 장면으로, 따뜻하고 평화로운 분위기를 자아냅니다. ⓒ 웅진주니어 관련사진보기

"둥둥아, 우리도 달님에게 소원 빌자."

"응!"

"뭐라고 빌었어?"

"둥둥이 무럭무럭 자라게 해달라고 빌었어."

"그래? 우리 둥둥이 소원 들어주셔서 이제 무럭무럭 잘 자라겠네. 그럼 오늘 아침밥은 많이 먹어야겠다."

"응, 좋아!"

"둥둥아, 이렇게 힘이 세져서 친구들을 도와주니까 기분이 어때?"

"기분이 좋아! 또 도와주고 싶어."

"그럼 얼른 밥 먹고 힘 세져서, 오늘 어린이집 가서 친구들 많이 도와줄까?"

"응, 할머니! 나 옷도 이젠 혼자 입을래. 나 이 옷 입고 가고 싶은데 입어도 돼?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

하루에도 몇 번씩 집안이 떠나갈 듯 터져 나오던 첫째 손주 둥둥이의 외침이 요즘은 제법 잦아들었다. 얼마 전까지만 해도 동생 손에 쥐어진 장난감을 빼앗아 울음바다를 만들기 일쑤였는데, 이젠 제법 "에그야, 우리 출동할까?" 하고 동생을 챙길 줄도 안다. 동생 '에그' 역시 형의 부름을 알아들었는지 "응!", "으응!" 하며 또렷하게 답한다.물론 여전히 동생이 가진 것이 더 좋아 보여 시샘을 부리고 엉엉 울음을 터뜨리는 날이 태반이다. 하지만 시간이 흐를수록 둘이 붙어서 소꿉놀이를 하고 웃음을 터뜨리는 시간이 늘어가고 있다. 티격태격하면서도 서로에게 물들어가는 두 손주의 모습을 곁에서 지켜보는 우리 부부의 마음은 여간 대견하고 뿌듯한 게 아니다.우리 집 큰손주 둥둥이의 그림책 사랑은 독보적이다. 한마디로 '밥보다 그림책'이다. 식사 때만 되면 숟가락을 들기 싫어 요리조리 핑계를 대고 시큰둥해하면서도, 그림책을 읽어 달라고 하거나 낱말 맞추기를 할 때는 눈을 반짝이며 먼저 하자고 조르곤 한다. 혼자서도 그림책 책장을 차분히 넘기며 잘 보다가도, 가끔은 체온이 그리운지 책을 품에 꼭 안고 할머니 곁으로 다가온다.글자를 몰라서가 아니다. 할머니의 목소리를 통해 책 속 세상을 만나고 싶은 게다. 이 보석 같은 순간도 둥둥이가 조금 더 자라면 사라질 테지. "읽어 달라"는 그 말이 이제 얼마 남지 않았다고 생각하면, 손주의 자그마한 온기가 전해지는 이 시간이 참 아쉽고도 간절해진다.오늘 둥둥이가 야무진 손으로 들고 온 책은 수아현 작가의 그림책 <힘세지는 책>이다. 이미 여러 번 읽어 내용을 다 꿰뚫고 있으면서도 아는 척을 하고 싶어 조잘거린다.표지를 지나 첫 장을 넘기니 밤하늘에 별들이 여기저기서 반짝반짝 빛을 내고 있다. 그다음 장에는 손 모양 그림이 커다랗게 그려져 있다.둥둥이는 제 조그만 손을 그림책 위로 가만히 겹쳐본다. 처음에는 왼손을 얹었다가 손가락 모양이 맞지 않자, 눈을 굴리며 이내 오른손을 다시 딱 맞춰 얹는다. 이때다 싶어 할머니의 '연기'가 시작된다.둥둥이는 숨을 깊이 들이쉬며 숫자 열을 세더니, 이내 팔뚝에 올록볼록 힘을 주며 자랑스럽게 내밀어 보인다.할머니가 던진 기분 좋은 덫에 둥둥이가 보기 좋게 걸려들었다. 속으로 쾌재를 부르며 덧붙였다.책장을 넘기자 "도와줘! 힘센 친구야!"라는 문구가 나타났다.이제 힘이 세진 둥둥이의 활약이 시작된다. 바위에 갇힌 토끼와 생쥐 친구들을 위해 커다란 바위를 쩍 내리쳐 네 명의 친구를 구해내고, 손이 닿지 않는 높은 나무의 열매를 따주려 나무를 쌩쌩 흔들어준다. 커다란 수박을 힘껏 두들겨 깨서 친구들과 나눠 먹기도 한다.화산에서 불이 났을 때는 입으로 바람을 불었더니 불이 더 커지는 바람에, 힘이 센 '뽀뽀'를 선물해 불을 깔끔하게 꺼버렸다. 화산 꼭대기에 올라가니 구름이 하늘을 가리고 있길래 손으로 구름을 쓱쓱 쓸어주어 어여쁜 달님을 찾아주었다.도움을 받은 친구들은 고마운 마음을 담아 달님에게 소원을 빌기로 했다. 맛있는 열매를 바치며 마음을 모으는 장면에서, 손주에게 조용히 물었다.두 손을 모으고 눈을 꼭 감은 손주의 모습이 참으로 간절하다.달님에게 빌었던 친구들이 하늘을 둥둥 날아오르는 그림이 나오자, 둥둥이의 눈이 동그랗게 커졌다. 친구들은 어떤 소원을 빌었길래 하늘을 날게 되었을까 묻자, 둥둥이는 조금 자신 없는 목소리로 "하늘을 날게 해주세요… 라고?" 하며 고개를 갸웃거린다. 맞장구를 쳐주며 마음을 밝혀주자 손주의 얼굴에 단번에 웃음꽃이 피어난다.늘 "엄마가 입혀줘", "할머니가 입혀줘"라며 투정을 부리던 아이가 스스로 옷을 챙겨 입기 시작했다. 자기가 좋아하는 옷을 골라 혼자서 씩씩하게 바지와 티셔츠를 꿰어 입더니, 제 발로 식탁 의자에 척 앉아 밥을 달라고 한다.그리고는 어른 숟가락을 손에 쥐고 밥 한 그릇을 퍽퍽 퍼서 입안 가득 야무지게 밀어 넣는다. 평소 같으면 한 숟가락 먹이느라 온 집안을 달래고 쫓아다녀야 했을 아침 시간인데, 그림책 한 권 덕분에 등원 준비가 순식간에 끝났다. 마치 기분 좋은 마술에라도 걸린 듯했다.둥둥이에게 이 그림책은 단순한 읽을거리가 아니라, 세상을 향해 한 걸음 나아가게 해주는 멋진 길잡이이자 마법 주문이었던 셈이다. 힘이 세져서 누군가를 돕는 기쁨을 배우고, 그 힘을 유지하기 위해 스스로 밥을 먹고 옷을 입는 자립을 경험한 아침.손자와 함께하는 일상이 매일 오늘만 같기를 바라면 너무 큰 탐욕일까. 물론 어떤 날은 이 그림책 마법조차 전혀 통하지 않아 애를 먹이는 날도 있을 것이다. 하지만 상관없다. 그럴 땐 또 다른 사랑의 마법을 찾아 "얍!" 하고 주문을 외우면 될 테니까. 오늘 아침, 손주의 작은 손 위로 겹쳤던 온기가 내 마음속에서 오랫동안 반짝인다.