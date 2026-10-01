국립의전원 '남원'에 짓는다... 2029년 개교 추진

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관(설립준비위원회 위원장)이 지난 8월 13일 오전 서울 T타워에서 열린 국립의학전문대학원 설립준비위원회 제2차 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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국가 공공의료 인력 양성을 전담할 국립의학전문대학원(국립의전원)이 전북특별자치도 남원시에 들어선다. 지난 2018년 정부가 전북 남원에 국립공공의료대학(원)을 설립하겠다고 공식 발표한 지 8년 만의 결실이다.보건복지부는 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 국립의학전문대학원 설립준비위원회 제4차 회의를 열고, 국립의전원 소재지를 남원으로 의결했다고 밝혔다. 국립의전원은 남원의료원 인근 계획 부지에 조성될 예정이다.이번 결정은 설립준비위원회 산하 기반시설 전문위원회의 검토 결과를 바탕으로 이뤄졌다. 전문위원회는 지난 8월 27일 첫 회의 이후 남원 계획부지 현장 방문과 교육과정 전문위원회 연석회의 등을 거쳐 입지 선정 기준을 마련하고 적합성을 검토했다.전문위원회가 제시한 기준은 ▲사업의 목적성 ▲추진 효율성 ▲정책 신뢰성 ▲확장성·연계성 등 4가지다.우선 남원 계획부지는 남원의료원과 인접해 지역사회 기반의 의료교육과 임상실습을 연계하기에 유리하다는 평가를 받았다. 강당·체육시설 등을 지역사회와 함께 활용하고 지역 의료기관과 교육·연구 프로그램을 연계할 경우 대학과 지역의료기관, 지역사회를 잇는 공공의료 교육·연구 거점으로 발전할 가능성도 높게 평가됐다.개교 일정 측면에서도 유리하다. 계획 부지의 상당 부분이 이미 확보돼 있어 2029년 개교, 2030년 교육과정 시작을 위한 설계·건축을 신속하게 추진할 수 있다는 판단이다. 부지 규모와 용적률 등을 고려할 때 필요한 시설을 수용하기에도 충분한 것으로 검토됐다.정책의 연속성과 지역의 수용성도 주요 판단 근거가 됐다. 정부는 2018년 4월 지역 간 의료격차를 줄이고 필수·공공의료 인력을 국가가 양성하기 위해 남원에 국립공공의료대학(원)을 설립하기로 결정했다. 이후 법률안 논의와 예산 편성 등이 이어졌고, 남원시 역시 토지 확보와 도시계획시설 결정 등 행정·재정적 지원을 계속해왔다.이에 따라 전문위원회는 남원 계획부지가 교육환경과 사업 추진 가능성, 정책적 연속성, 장기적인 캠퍼스 확장 및 지역 연계 측면에서 적합하다고 판단했다.국립의전원은 단순히 의사를 양성하는 의과대학과는 다른 형태로 운영된다. 국립의전원법에 따라 공공보건의료 인력을 양성하고 공공의료 분야에 특화된 교육·연구를 수행하는 '4년제 대학원대학'으로 설립된다. 2029년 개교해 2030년부터 교육과정을 시작하는 것이 목표다.입학정원은 100명이다. 다양한 경험을 갖춘 대학 졸업자를 중심으로 공공의료에 대한 사명감과 책임의식을 갖춘 인재를 선발하고, 재학 중 학비를 포함한 전폭적인 지원과 졸업 이후까지 전주기 경력관리를 제공한다는 계획이다.양성된 인력은 공공의료원뿐 아니라 소방·산재·보훈 분야, 감염병 대응, 국가트라우마센터, 보건의약정책, 국제보건 등 다양한 국가 공공의료 영역에 배치한다. 졸업 후에는 행정기관이나 공공의료기관 등에서 '15년간 의무복무'하도록 해 국가가 교육부터 수련과 경력관리, 공공의료 현장 배치까지 관리하는 체계를 구축한다.교육은 남원을 중심으로 진행하되, 공공의료인력 양성이라는 목적에 맞춰 다양한 공공의료기관을 활용한 임상실습도 실시한다. 교육과정 전문위원회 논의를 통해 국립의전원의 인재상과 교육목표, 구체적인 교육과정을 마련할 예정이다.국립의전원과 연계해 남원의료원의 역할도 커진다. 정부는 남원의료원을 '국립중앙의료원 남원병원'으로 전환하고 약 500병상 규모의 국가 운영 병원으로 단계적으로 확대할 계획이다. 심·뇌혈관질환과 치매 등 기능을 특화해 지역·공공의료 임상교육과 지역 거점병원 역할을 강화한다.이형훈 복지부 차관은 "남원은 2018년 설립 추진 결정 이후 정부와 지방정부가 함께 국립의전원 설립을 준비해 온 곳"이라며 "이번 결정은 그간 이어온 정책에 대한 신뢰를 지키는 동시에, 전문위원회의 면밀한 검토를 통해 교육여건과 사업 추진 가능성을 확인한 결과"라고 설명했다.이어 그는 "국립의전원이 2029년 차질 없이 개교해 국가가 책임지고 공공의료 인재를 키우는 요람이 될 수 있도록 전북특별자치도, 남원시, 국립중앙의료원 등 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 강조했다.