'오늘'이라는 귀하고 비싼 시간

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큰사진보기 ▲지난 26일 네팔 누와코트 지역의 트리슈리 바자르에서 갑작스러운 홍수가 발생한 후, 강변을 따라 진흙탕물에 집들이 부분적으로 잠겨 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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모처럼의 연휴에 많은 이들은 여행을 가고 문화생활도 즐긴다. 경제는 얼어붙었다는데 내 주위 사람들은 해외여행도 곧잘 간다. 언감생심 여행은 꿈도 못 꾸고 나는 아들과 영화를 보기로 했다.바쁜 일정에 각자 시간을 맞추어 보는 영화는 마침 내용도 재미있었다. 함께 하는 시간이 더없이 소중하다. 석촌호수를 걷고 영화를 보고 커피도 마시며 사소한 이야기를 나눈다. 별 거 아닌 이야기에도 우리는 박장대소한다. 상대의 재미없는 말에도 크게 웃어줄 수 있는 여유와 포용이 좋다.그래서인지 헤어져 돌아오는 발걸음이 따스하다. 적은 비용으로 이보다 더 알차게 보낼 수 있을까 싶게 만족도 높은 주말 한때였다. 멀리 가지 않아도 누구보다 멀리 여행을 다녀온 느낌에 뿌듯해하며 쉬려는데 갑자기 놀라운 속보가 계속 흘러나온다.지구 한쪽 네팔에서는 히말라야 쓰나미 때문에 수많은 사람이 목숨을 잃고 고통당하고 있다는 소식이다. 날벼락 같은 자연재해에 고통을 겪고 있다는 소식이 남의 일 같지가 않다. 지난 여름 기후위기로 인한 폭염에 시달린 뒤라서일까. 우리가 해치고 방관했던 자연이 받은 대로 고스란히 되돌려주는 것 같아 무섭기도 하고 정신이 번쩍 들기도 한다.한때는 연휴 때마다 나만 심심한 휴일을 보내고 남들은 다 풍족한 여가를 향유하는 것 같아 내 자신이 초라하다고 여긴 적이 있었다. 지금은 내가 누리고 있는 일상의 나날이 누군가에게는 더할 수 없는 사치품으로 여겨지겠다 싶어 마음을 정갈히 하게 된다.아무 생각 없이 하루하루 살아가는 나날이 자연의 폭거에 시달리고 있는 이들에게는 너무나 그립고 소중한 시간일 것이다. 나야말로 자연에 아무 관심도 갖지 않았고 수많은 쓰레기를 배출했다. 알게 모르게 자연을 손상했을 것이다. 그런데 정작 그런 나는 아무 해도 입지 않고 일상을 무탈하게 살고 있다. 반면 누군가는 자연의 울부짖음을 고스란히 받아내며 고통속에 감내하고 있다.세상은 이리도 불공평하다는 말인가. 평범한 일상을 몹시도 그리워하는 이들에게는 순간의 소중함을 모르고 낭비하는 것이 오만과 게으름으로 보일지도 모르겠다. 그걸 누리지 못하는 이들을 위해서라도 나는 이 사치에 감사하고 좀 더 소중히 여겨야겠다.내가 가지고 있는 것, 가치를 미처 깨닫지 못한 것들에 깊은 의미를 부여해 본다. 하루하루를 살아내는 일상의 소비야말로 내 인생의 가장 중요한 것이며 내 삶의 의무이자 목적이 아닐까.월요일 아침에 눈을 뜬다. '오늘'이라는 귀하고 비싼 시간이 내 앞에 주어졌다. 비싼 것 중의 비싼 오늘 앞에 내가 살아 있고 또 살아갈 수 있음을 마음 깊이 새긴다. 그동안 간과했던 자연도 나와 같은 생명체라는 걸 나이들수록 느끼고 있다. 내가 여러 활동을 하며 하루를 보내듯 자연도 자신에 맞는 여러 일을 하며 우리와 공생하고 있다. 생명체끼리는 도와야 한다. 이쪽이 살아야 저쪽도 살 수 있기에.내가 이 세상에 안착해 잘 살아가게 해 준 여러 생명체에 감사하며 같이 살기에 좋은 환경을 만들기 위해 내가 할 수 있는 게 뭐가 있을까 잠깐 생각해 본다. 재능도 자본도 없는 나이지만 두 손이 비어있으니 쓰레기는 주울 수 있다. 급하게 나오느라 아무 준비도 못했으나 줍는 것쯤은 문제 없다. 참 많이도 버려놓았다. 하나하나 주워 담으며 이 작은 손짓이 다른 생명체에게 조금이나마 숨통을 틔워줄 수 있기를 바라본다.재난에 목숨을 달리한 많은 이들에게 애도의 마음을 보낸다.