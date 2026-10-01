7일 만에 궁에서 쫓겨난 왕비, 무덤에 깃든 쓸쓸함

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큰사진보기 ▲온릉 입구 전경. 입장료 무료. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲양주 온릉 전경. 수복방터, 정자각, 비각, 멀리 보이는 능침 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양주 온릉 전경. 홍살문, 신로와 어로, 정자각, 판위 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲양주 온릉 비각. 조선국 단경왕후 온릉 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲양주 온릉 정자각 내 신위평상. 제향 때 혼령이 머무는 자리 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

조선 왕릉을 하나씩 찾아가는 걸음은 단순히 옛 임금들의 무덤을 둘러보는 관광에 그치지 않는다. 왕릉 앞에 설 때마다 지나온 삶의 흔적과 깊은 성찰을 마주한다. 최근 다녀온 곳은 경기 양주시 장흥면에 자리한 양주 온릉(溫陵)이다. 조선 제11대 중종의 첫 번째 왕비, 단경왕후 신씨가 고요히 누워 있는 공간이다.지난 9월 29일, 서울과 경기 일대의 여러 왕릉을 거쳐 마침내 서쪽 왕릉 답사를 마무리 짓는 자리 순서로 온릉을 방문했다. 그동안 둘러보았던 웅장하고 화려한 여느 왕릉들과 달리, 온릉은 마주하는 순간부터 알 수 없는 쓸쓸함과 고즈넉함이 가슴 깊은 곳을 파고들었다.온릉의 주인인 단경왕후는 13세에 진성대군(훗날 중종)과 혼인했다. 1506년 중종반정으로 왕비의 자리에 올랐으나, 아버지 신수근이 반정에 반대했다는 이유로 단 7일 만에 폐위되어 궁궐 밖으로 쫓겨났다. 사가에서 외로이 살다가 명종 12년(1557년) 세상을 떠난 그녀는 사후 오랜 시간이 흘러 영조 15년(1739년)에야 왕비로 복위되었고, 능호도 '온릉'이라 붙여졌다.복위된 왕비의 능이기에 온릉의 석물 배치는 매우 단출하다. 능침을 둘러싸는 병풍석과 난간석, 무석인은 생략되었고, 양석과 호석도 각 1쌍씩만 배치되어 있다. 제례를 지내는 정자각의 분합문 하단부 청판을 이중으로 둔 독특한 구조나, 문석인의 얼굴 및 옷주름이 부드럽고 온화한 인상인 게 눈에 띈다. 도로 공사 과정에서 재실이 이동되어 담장 없이 일반 여염집처럼 서 있는 모습, 그리고 군사시설 보호구역에 둘러싸여 2019년 11월에야 비로소 일반에 공개된 이력까지 더해져 보는 내내 헛헛한 마음이 들었다.무엇보다 온릉 앞에서 가장 크게 다가온 것은 단경왕후와 중종의 애절한 이별에 대한 전설이었다. 강제로 헤어진 뒤 중종이 경회루에 올라 인왕산 기슭을 바라보자, 단경왕후가 자신이 입던 붉은 치마를 인왕산 바위에 펼쳐놓아 무사함을 알렸다는 '치마바위' 이야기다. 비록 역사적 진실이라기보다 야사나 민담에 가깝다 할지라도, 정치적 권력 투쟁 속에서 생이별을 당해야 했던 두 사람의 애통함을 안타까워한 백성들의 마음이 만든 전설이었으리라.자신의 욕심을 채우려 수단과 방법을 가리지 않았던 여러 왕실의 인물들과 달리, 단경왕후는 남겨진 삶을 우아하고 곧게 살아냈다. 왕비라는 화려한 겉치레 대신 온화하고 고매한 성품을 지켜낸 그녀의 격조 높은 삶이 온릉에 온전히 배어 있는 듯했다.중종의 삶과 그의 세 왕비의 궤적을 돌아보면 역사라는 무대의 쓸쓸함이 한층 선명해진다. 첫 번째 왕비 단경왕후 신씨는 반정 7일 만에 폐위된 뒤 양주 온릉에 홀로 누웠다. 두 번째 왕비 장경왕후 윤씨는 인종을 낳고 일찍 승하하여 고양 서삼릉 희릉에 누웠다. 세 번째 왕비 문정왕후 윤씨는 사후 중종 곁에 묻히고 싶어 중종의 능을 강남 정릉으로 옮겼으나, 정작 본인의 능자리는 침수 문제로 인해 태릉에 묻혔다.결국 왕이 되고 싶어 된 것이 아니었던 중종은 세 명의 조강지처와 모두 떨어진 채 홀로 강남 한복판 정릉에 외로이 남겨졌고, 세 왕비 역시 서로 다른 곳에 뿔뿔이 흩어졌다. 첫 번째 왕비의 온릉, 두 번째 왕비의 희릉, 그리고 홀로 남은 중종의 정릉을 차례로 둘러보며 죽음마저도 뜻대로 통제할 수 없었던 인간의 한계와 세속의 덧없음을 깊이 새기게 되었다.이처럼 500년 넘는 시간을 견뎌낸 조선 왕릉이 단 한 기도 훼손되거나 유실되지 않고 유네스코(UNESCO) 세계유산으로 지정될 수 있었던 배경에는 철저하고 세밀한 기록 문화, 곧 '산릉도감의궤'가 있었다. 얼마 전 고양 서삼릉의 예릉(철종과 철인왕후의 능)을 둘러볼 때 들었던 해설사의 설명이 떠오른다.공식 보고서인 '철종예릉산릉도감의궤'의 도설에는 예릉의 장명등이 당시 관례에 따라 '사각(四角)'으로 그려져 있지만, 실제 현장에 서 있는 장명등은 '팔각(八角)'이다. 당시 왕실 재정이 궁핍해지자 옛 중종 정릉(이장 전 옛 능터)의 석물을 재활용하면서 생긴 현장과의 차이였다. 서류상의 관습적 기록과 실제 현장의 타협이 만든 흥미로운 예외지만, 한편으로는 현장을 직접 확인하지 않고 남긴 기록이 후대에 전해주는 경각심 또한 적지 않다.기록의 중요성은 왕릉의 역사에만 국한되지 않는다. 과거 일본 연수 시절, 옛것을 철저히 기록하고 보존하던 그들의 태도에 깊은 인상을 받은 적이 있다. 그 후 학교 현장으로 돌아와 아이들과 함께하는 교육 활동, 학교의 발전사와 시대별 교육환경을 기록으로 남기고자 작은 역사관과 기록물 보존에 마음을 쏟았다.어느 해 근무하던 중학교에 걸려온 한 통의 전화가 지금도 기억에 남아 있다. 돌아가신 어르신의 유품을 정리하던 유족이 1960년대 졸업생 송사 문서를 발견했다며 연락을 주신 것이었다. 그 고문서를 전해 받아 대구교육박물관에 소장될 수 있도록 연결해 드렸고, 유족들 역시 고인의 소중한 글이 박물관에 번듯하게 전시된 모습을 보며 깊은 감사를 표하셨다. 만약 그냥 지나쳤더라면 먼지 속으로 사라졌을 한 장의 종이가 교육의 역사를 증언하는 소중한 유물로 남게 된 순간이었다."나 하나쯤이야", "이것 하나쯤이야" 하는 무책임한 마음이 엉터리 기록을 만들고 후대에 오점을 남긴다. 왕릉의 석물 하나, 학교의 옛 송사 한 장, 그리고 오늘 우리가 적어 내려가는 작은 기록 하나에도 엄중한 책임감이 뒤따라야 하는 이유다.조선 왕릉은 오늘을 바쁘게 살아가는 현대인에게 삶의 속도를 늦추고 인생을 대하는 태도를 되묻는다.지형을 꺾지 않고 산과 물의 흐름을 따른 배산임수의 지혜에서는 인위적이고 성급한 욕심을 내려놓는 법을 배운다. 권력의 정점에 섰던 이들도 결국 한 줌 흙으로 돌아간 풍경 앞에서는 눈앞의 세속적 집착을 비우고 진정 소중한 가치가 무엇인지 되짚어보게 된다. 도심 속 고요한 숲길로 남아 있는 왕릉을 걸을 때는 죽음을 삶의 연장선으로 받아들이며 마음의 상처를 치유받기도 한다. 수백 년의 세월을 견뎌낸 철저한 의궤 기록처럼, 우리가 일상에서 쏟는 정성 어린 노력들이 모여 결국 단단한 역사가 됨을 믿게 되는 것도 큰 울림이다.서쪽의 왕릉을 모두 돌아보고 이제 동쪽의 왕릉으로 걸음을 옮길 준비를 한다. 단경왕후의 단출하지만 격조 높은 온릉에서 얻은 마음의 정갈함을 품고, 하루하루 내딛는 한 걸음마다 어떠한 족적을 남길 것인지 되새겨본다.