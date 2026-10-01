서산 해미읍성서 열리는 첫 장기대회, 구경 오세요

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큰사진보기 ▲10월 10일과 11일 해미읍성에서는 ‘제1회 해미읍성 장기대회’가 열린다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

장기판을 보면 떠오르는 사람이 있다. 누군가에게는 아버지일 것이고, 또 누군가에게는 할아버지일 것이다. 말을 옮기다 훈수를 잘못 둬 핀잔을 들었던 기억, "한 판 두자"는 말에 마주 앉아 한참을 씨름했던 저녁, 구경만 하려다 어느새 옆에서 참견하고 있던 장면까지. 장기는 한때 우리 일상에서 사람과 사람을 이어주던 익숙한 놀이였다.기자에게 장기는 돌아가신 할아버지와의 기억이다. 어릴 적 할아버지와 장기를 둘 때면 종종 새우깡 내기를 했다. 당시 새우깡은 말 그대로 '국민 과자'였다. 이기면 새우깡을 먹을 수 있었다. 그런데 돌이켜보면 이상하게도 졌을 때가 더 좋았다.할아버지가 캐비닛에 아껴두었던 전병(센베과자)을 꺼내 주셨기 때문이다. 어린 마음에도 알 수 있었다. 그것은 단순히 맛있는 과자가 아니었다. 할아버지가 손주와 장기 한 판을 이긴 것이 좋아서, 아껴두었던 것을 흔쾌히 내주는 마음이었다.시험기간에도 가끔 장기를 뒀다. 바쁘다는 핑계로 피할 수도 있었지만, 평소 말씀이 많지 않던 할아버지의 표정을 보면 차마 거절할 수 없었다. 돌이켜보면 무언가 묻고 싶거나 손녀와 이야기를 나누고 싶은 날이면 "장기 한 판 두자"는 말씀부터 꺼내셨던 것 같다.시간이 없을 때는 일부러 빨리 이겨드리기도 했다. 그러면 그날은 더 이상 한 판 더 두자는 말씀을 하지 않으셨다. 장기판을 사이에 두고서야 할아버지는 이것저것 물으셨다. 그때 장기 말을 바라보던 할아버지의 표정이 지금도 선명하다.이제 할아버지는 계시지 않는다. 하지만 그 기억은 사라지지 않았다. 오히려 세월이 흐를수록 더 또렷해졌다. 아마 비슷한 기억을 가진 사람이 적지 않을 것이다.예전에는 동네 어귀나 경로당, 가게 한쪽에 장기판이 놓여 있는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있었다. 두 사람이 장기를 두면 서너 사람은 옆에 서서 훈수를 뒀다. 장기판 하나면 시간이 흘렀고, 이야기가 오갔고, 때로는 작은 말다툼까지도 놀이의 일부였다.그러나 이런 풍경은 점점 보기 어려워지고 있다. 컴퓨터 게임과 온라인 게임을 하며 자란 세대가 이미 중년이 됐다. 그 세대가 노년이 되면 무엇을 하며 시간을 보낼까. 동네 평상 위 장기판 대신 스마트폰을 들여다보고 있을지도 모른다.어느 한쪽이 더 낫다고 말하려는 것은 아니다. 다만 세대가 바뀌면서 함께 사라지는 것들이 있다. 놀이 자체뿐 아니라 그 놀이 주변에 있었던 풍경과 사람, 대화와 관계까지 함께 희미해진다. 그래서 이번 해미읍성 장기대회가 조금 특별하게 다가온다.10월 10일과 11일 해미읍성에서는 '제1회 해미읍성 장기대회'가 열린다. 역사와 전통이 남아 있는 읍성 한복판에 다시 장기판이 펼쳐진다. 개인전과 단체전으로 나뉘어 진행되며 개인전 입상자에게는 대한장기협회 공인 아마단증도 수여된다.기자 역시 개인전에 직접 참가한다. 여성 참가자가 장기판 앞에 앉는 모습이 조금 낯설게 보일 수도 있다. 하지만 장기는 누구의 전유물도 아니다. 남녀노소 누구든 말을 놓고 상대와 생각을 겨룰 수 있는 놀이다. 승부에서는 질지도 모른다. 어쩌면 첫 판에서 탈락할 수도 있다. 그래도 괜찮다.장기판 앞에 앉는 순간 오래전 할아버지와 마주 앉았던 기억을 다시 만날 수 있을 것 같기 때문이다.이번 대회가 단순히 누가 장기를 잘 두는지를 가리는 행사를 넘어섰으면 한다. 아버지에게 장기를 배운 사람이라면 그날을 떠올려도 좋겠다. 할아버지 옆에서 훈수를 두다가 혼났던 사람이라면 그 장면을 다시 꺼내봐도 좋겠다. 장기를 한 번도 둬보지 않은 아이에게는 '옛날 사람들의 놀이'가 아니라 지금도 함께 즐길 수 있는 새로운 놀이로 기억되면 더 좋겠다.인생의 절반을 훌쩍 지나고 보니 장기는 기자에게 하나의 게임이라기보다 지나온 시간의 한 조각이 됐다. 앞으로의 세대에게 장기는 어떤 기억으로 남을까.오는 해미읍성축제에서 장기판 주변을 한번 서성여보는 것은 어떨까. 오래전에 떠나보낸 사람을 잠시 다시 만날 수도 있고, 지금 곁에 있는 사람과 훗날 오래 남을 기억 한 판을 만들 수도 있다.어쩌면 장기판 위에서 가장 오래 남는 것은 승패가 아니라, 그날 맞은편에 앉아 있던 사람일지도 모른다.