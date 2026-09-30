정명근 화성시장, 광역교통망 확충 위해 내년 국비 3,354억 건의

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 30일 더불어민주당 경기도 기초자치단체장 예산정책간담회에서 이광재 국회 예산결산특별위원장과 인사를 나누며 화성특례시 주요 현안 사업의 차질 없는 추진과 2027년도 정부 예산 반영을 당부했다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 30일 더불어민주당 경기도 기초자치단체장 예산정책간담회에서 화성특례시 주요 현안 사업에 대한 국비 지원 필요성을 설명하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽 네 번째)이 30일 더불어민주당 경기도 기초자치단체장 예산정책간담회에서 이광재 국회 예산결산특별위원장(왼쪽 세 번째), 서영석 더불어민주당 경기도당위원장(왼쪽 다섯 번째)과 화성특례시 주요 현안이 담긴 건의서를 함께 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 인구 증가와 도시 확장에 따른 교통 인프라 확충을 위해 2027년도 주요 사업에 필요한 국비 3,354억 원을 정부예산에 반영해 달라고 요청했다. 특히 인덕원~동탄 복선전철과 신안산선, 인천발 KTX, GTX-A 등 광역교통망 사업을 비롯해 국지도 건설 사업의 차질 없는 추진을 강조했다.정명근 시장은 30일 국회의원회관에서 열린 더불어민주당 경기도 기초자치단체장 예산정책간담회에 참석해 이 같은 내용의 국비 지원을 건의했다.이날 간담회에는 이광재 국회 예산결산특별위원장, 염태영 참좋은지방정부위원장, 서영석 더불어민주당 경기도당위원장, 김준혁 경기도당 수석부위원장 등이 참석했다.정명근 시장은 ▲갈천~가수 국지도 건설 30억 원 ▲우정~향남 국지도 건설 10억 원 ▲인덕원~동탄 복선전철 2,028억 원 ▲신안산선 복선전철 건설 300억 원 ▲인천발 KTX 직결사업 233억 원 ▲GTX-A 삼성~동탄 건설 140억 원 등 11개 사업에 총 3,354억 원의 국비 지원을 요청했다.건의 사업의 상당 부분은 화성의 광역교통망을 확충하는 사업이다. 인구 증가와 도시 개발이 이어지는 상황에서 철도와 도로 등 기반시설을 적기에 확충하는 것이 지역 현안으로 떠오른 데 따른 것이다.정명근 시장은 "지속적인 인구 증가와 도시 확장에 따라 광역교통망 등 주요 기반시설 확충 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "시민 안전과 지역 균형발전을 위해 주요 사업의 국비 지원과 차질 없는 추진이 필요하다"고 말했다.이어 "교통·복지·문화·산업이 균형 있게 발전하는 대한민국 경제·생활 중심지 화성을 만들기 위해 주요 사업의 정부예산 반영에 관심과 지원을 요청한다"고 밝혔다.이번 건의는 화성시가 자체 재원만으로 감당하기 어려운 대규모 교통 인프라 사업에 대해 국비 확보를 적극적으로 요청하고 나선 것이다. 화성시는 중앙정부와 국회, 관계기관과 협력해 2027년도 정부예산에 주요 사업이 최대한 반영될 수 있도록 대응할 계획이다.