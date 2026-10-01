민형배 "반도체 유치는 천년의 기회, '학습된 회의론' 깨야"

큰사진보기 ▲30일 민형배 시장이 광주상공회의소 주최로 열린 '제295차 광주경제포럼'에서 강의를 하고 있다. ⓒ 전남광주특별시 관련사진보기

"지난 80년간 우리는 성취의 경험을 제대로 갖지 못했습니다. 벼락같은 축복이 쏟아져도 이게 현실이 될까 의심하는 '학습된 회의론'부터 깨뜨려야 합니다."

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민형배 전남광주통합특별시장이 지역에 오랫동안 쌓인 패배주의를 지적하며, 초대형 반도체 클러스터 구축과 국립의대 신설을 향한 강한 추진 의지를 밝혔다.민 시장은 9월 30일 오전 광주상공회의소 주최로 열린 제295차 광주경제포럼에서 '전남광주, 천년의 기회!'를 주제로 특강을 했다. 이날 민 시장은 896조 원 규모의 호남권 반도체 생산기지 및 연관 산업 생태계 조성 구상을 거론하며 지역사회의 적극적인 참여를 촉구했다.그는 "이 절호의 기회를 눈앞에 두고도 대학, 언론, 기업 할 것 없이 너무 조용해 취임 후 한 달간 몹시 우울했다"면서 "과거 식량을 책임지던 시대를 지나 이제는 '산업의 쌀'인 반도체를 통해 지역의 대전환을 이뤄내야 할 때"라고 강조했다.광주 군공항 부지가 반도체 국가산단 후보지로 선정된 것에 대해서도 빠른 산단 조성과 248만 평에 달하는 부지의 확장성을 강점으로 꼽았다.민 시장은 최근 지역의 최대 현안 가운데 하나인 국립의대 신설과 관련해서도 추진 배경과 결단의 이유를 설명했다.그는 "(의대 신설 대학을 단일화하는 선택으로) 난리가 날 줄 알았다"면서도 "하지만 해야 할 일이었고, 어디로 가느냐보다 의과대학이 오는 것 자체가 중요했기에 피하지 않고 결단했다"고 말했다.전남광주통합특별시는 앞서 국립의대 신설 후보대학을 단일화하는 절차를 진행했고, 순천대를 후보대학으로 선정했다.이날 특강에서는 최근 지역의 관심이 집중된 SK하이닉스의 호남권 투자와 관련한 발언도 나왔다.민 시장은 현장에서 "SK가 모 의원실에 '혹시 발을 뺄 수 있나, 속도를 늦출 수 있나' 하는 소리를 하고 다닌다는 말이 들린다. 이게 현실화해 모욕을 당하지 않으려면 그들이 올 수밖에 없도록 우리가 기업을 환대하고 함께 만들어야 한다"고 강조했다.이 발언이 언론을 통해 보도되면서 SK하이닉스의 호남권 투자 철회 또는 속도 조절 가능성이 제기된 것 아니냐는 해석이 나왔다. 파장이 일자 전남광주통합특별시는 즉각 공식 입장문을 내고 진화에 나섰다.통합시 측은 "해당 발언은 특강 질의응답 중 'SK가 호남에 투자하지 않을 수 있다는 소문이 있다'는 시민의 질문에 대해 '말이 되지 않는 이야기'라고 반박하는 과정에서 나온 것"이라며 "항간에 떠도는 회의론이나 우려가 현실이 되지 않도록 지역사회가 힘을 모아 환대 분위기를 만들어야 한다는 취지를 강조했을 뿐, 실제 SK하이닉스의 투자 철회 가능성을 제기한 것이 결코 아니다"라고 해명했다.아울러 "SK하이닉스는 현재 시와 적극적으로 소통하며 투자를 협의 중이며, 투자 추진에 대한 기존 입장에도 변함이 없음을 확인했다"고 덧붙였다.아직 SK하이닉스의 구체적인 투자 일정과 규모 등은 최종 확정된 단계는 아니다. SK하이닉스 측도 관련 투자 사항은 추후 이사회 승인 등을 거쳐 확정될 예정이라는 입장을 밝힌 바 있다.행사를 주관한 한상원 광주상공회의소 회장도 민 시장의 지역 성장 비전에 공감을 표했다. 한 회장은 "범시민추진위원회를 주축으로 산업계의 역량을 결집해 가뭄 등 용수 공급 우려에 대비한 지하 저수조 구축 등 최적의 반도체 투자 환경을 다지는 데 협력하겠다"고 화답했다.