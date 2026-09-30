안민석 교육감 "용인을 AI 교육 중심으로"… 현장 소통하며 정책 행보

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 30일 용인 기흥중학교에서 지역 학부모들을 대상으로 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 두 번째 타운홀미팅에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 30일 용인 기흥중학교에서 지역 학부모들을 대상으로 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 두 번째 타운홀미팅에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 30일 용인 기흥중학교에서 지역 학부모들을 대상으로 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 두 번째 타운홀미팅에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 30일 용인 기흥중학교에서 지역 학부모들을 대상으로 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 두 번째 타운홀미팅에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 '인공지능(AI) 교육'을 경기교육의 핵심 과제로 내걸고 용인을 그 중심지로 키우겠다는 구상을 밝혔다. 도내 31개 시군을 직접 방문하는 '찾아가는 교육감실'을 통해 지역 현안을 듣고, AI 교육의 구체적인 실행 기반을 마련하는 행보에 나섰다.경기도교육청은 30일 용인 기흥중학교에서 지역 학부모들을 대상으로 '찾아가는 교육감실' 두 번째 타운홀미팅을 열었다.지난 17일 화성·오산에서 첫 만남을 가진 데 이어 마련된 이날 행사에는 용인 지역 학부모와 이상식 국회의원, 전자영 경기도의원, 임현수 용인시의원 등 용인지역 시·도의원 10명, 지구장학협의회 대표 교장 11명 등이 참석했다.안민석 교육감은 이날 경기도의 산업 기반과 AI 교육을 연결하는 정책 방향을 제시했다.안 교육감은 "경기도는 전국 최대 규모의 반도체 산업 기반을 갖추고 있다"며 "경기도를 대한민국 AI 교육 특별시로 만드는 것이 목표"라고 말했다. 이어 "특히, 용인이 AI 교육의 중심으로 자리매김하기를 기대한다"고 밝혔다.경기도는 반도체 산업을 비롯한 첨단산업 기반이 집중된 지역이다. 안민석 교육감이 이런 지역적 특성을 교육정책과 연결해 AI 교육의 중심지로 용인을 지목한 것은 경기교육의 미래 교육 전략을 지역 산업·교육 생태계와 연계하겠다는 방향으로 볼 수 있다.다만 이날 제시된 것은 용인을 AI 교육 중심으로 만들겠다는 정책 방향과 구상이다. 앞으로 실제 학교 현장에 어떤 AI 교육체계를 구축하고, 학교 간 디지털 격차를 어떻게 해소할지 등 구체적인 실행 방안이 뒤따라야 한다.이날 학부모들과의 질의응답에서는 AI 교육뿐 아니라 학교 현장에서 체감하는 다양한 교육 현안이 제기됐다.학부모들은 ▲체험학습 운영 과정에서 발생하는 교사 부담 ▲디지털 격차 없는 AI 교육체계 구축 ▲정규 교육과정 내 RAS 교육 확대 ▲인터넷과 미디어 공간으로 확산하는 학교폭력 대응 방안 등을 물었다.안민석 교육감은 체험학습 운영에 따른 교사의 부담을 줄이기 위한 제도적 개선 노력을 설명하고, AI 교육위원회와 함께 준비하고 있는 AI 교육체계 구축 방향을 소개했다.또 교육과정과 연계한 악기 교육 등 RAS교육 추진 사례를 설명했다. RAS는 독서(Reading)·예술(Arts)·스포츠(Sports)를 결합한 교육으로, 안 교육감이 경기교육의 주요 정책으로 추진하고 있는 분야다.학교폭력에 대해서는 사후 대응에만 의존하기보다 독서·예술·스포츠 활동을 통해 학생 간 관계를 회복하고 건강한 학교문화를 만드는 교육적 접근도 함께 강화하겠다는 방향을 밝혔다.이는 AI 교육을 확대하면서도 학생의 관계 형성이나 신체·예술 활동 같은 비디지털 영역을 함께 강화하겠다는 안민석 교육감의 교육정책 방향을 보여준다. AI가 교육의 중심으로 들어오는 만큼 오히려 독서·예술·스포츠를 통해 학생의 성장과 학교 공동체를 뒷받침하겠다는 구상이다.지역의 구체적인 교육 현안에 대한 논의도 이어졌다.용인교육지원청 조영민 교육장은 통학로 안전 문제와 통학구역 조정, 특수교육대상자 교육 환경 개선 등 학교와 지역에서 제기된 현안에 대해 답변하며 학부모들과 의견을 나눴다.안민석 교육감이 추진하는 '찾아가는 교육감실'은 교육감이 도내 31개 시군을 직접 찾아 지역별 교육 현안을 듣고 경기교육의 방향을 모색하는 방식이다.이번 용인 방문은 두 번째 일정으로, 거시적인 AI 교육 정책부터 통학로 안전과 특수교육 등 지역의 생활밀착형 교육 현안까지 한자리에서 다뤘다는 데 의미가 있다.경기도교육청은 오는 10월 1일 성남시에서 세 번째 타운홀미팅을 열고 지역 학부모들과 교육 현안에 대한 소통을 이어갈 예정이다.