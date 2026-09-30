미래모빌리티 키우는 민경선 고양시장… "기술개발부터 해외 진출까지"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 30일 시청 타운미팅실에서 중부대학교, (사)한국자동차모빌리티안전학회(KASA), 세계e-Mobility협의회(GEAN), 고양산업진흥원과 '미래모빌리티 산업생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 하성용 한국자동차모빌리티안전학회장, 이정열 중부대학교 총장, 민경선 고양특례시장, 김대환 세계e-Mobility협의회장, 한동균 고양산업진흥원장. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 30일 시청 타운미팅실에서 중부대학교, (사)한국자동차모빌리티안전학회(KASA), 세계e-Mobility협의회(GEAN), 고양산업진흥원과 '미래모빌리티 산업생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 전기차와 자율주행, 드론, 도심항공교통(UAM) 등 미래모빌리티 산업을 고양특례시의 새로운 성장동력으로 키우기 위한 산·학·연·관 협력에 나섰다. 단순한 기술 도입을 넘어 기술개발과 실증, 기업 성장, 해외 진출까지 연결하는 산업 생태계를 고양에 구축하겠다는 구상이다.고양시는 30일 시청 타운미팅실에서 중부대학교, (사)한국자동차모빌리티안전학회(KASA), 세계e-Mobility협의회(GEAN), 고양산업진흥원과 '미래모빌리티 산업생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결했다.협약에는 민경선 시장을 비롯해 이정열 중부대 총장, 하성용 한국자동차모빌리티안전학회장, 김대환 세계e-Mobility협의회장, 한동균 고양산업진흥원장 등이 참석했다.협약기관들은 미래모빌리티 산업 육성을 위한 중장기 정책과 정부 사업을 공동 발굴하고 전기차·자율주행·드론·UAM 분야의 기술개발과 시험·평가·실증에 협력하기로 했다.안전성 평가와 인증, 기술기준 및 제도 연구도 협력 대상이다. 국내외 기업·연구기관·투자기관 유치와 산업 네트워크 구축, 전문인력 양성, 기술사업화와 창업·벤처 육성, 해외 진출 및 수출 지원까지 협력 범위를 넓혔다.특히 이날 협약은 미래모빌리티를 특정 기술이나 사업 하나로 접근하기보다 산업 생태계 차원에서 육성하겠다는 고양시의 방향을 보여준다. 기술을 개발하는 데 그치지 않고 고양에서 시험하고 실증한 뒤 기업의 성장과 해외시장 진출로 이어지게 하겠다는 것이다.민경선 시장은 페이스북을 통해 "특히 고양을 기술개발→실증→창업·기업성장→해외 진출로 이어지는 미래모빌리티 산업의 선순환 거점으로 만들어가겠다"고 밝혔다.고양시는 이번 협약을 현재 추진 중인 거점형 스마트시티 조성사업과 연계해 미래모빌리티 분야의 기술개발과 시험·실증 기반을 마련한다는 계획이다. 협약 과정에서는 고양·파주·김포 등 경기북부 지자체 간 협력, 중소기업이 활용할 수 있는 산업 인프라 구축, 기업 유치 방안 등도 논의됐다.민경선 시장이 강조한 것은 결국 '산업 생태계'다. 기업을 유치하는 데 머무르지 않고 대학과 전문기관의 기술·인력, 산업진흥기관의 기업지원 기능, 국제 네트워크를 묶어 실제 사업과 투자로 연결하겠다는 구상이다.민 시장은 "기업과 청년 인재가 모이고, 시민들이 새로운 모빌리티 기술을 가장 먼저 체험하는 도시"를 만들겠다며 "고양의 미래산업과 좋은 일자리를 함께 키우겠다"고 강조했다.다만 이번 협약은 산업생태계 구축을 위한 협력의 틀을 마련한 단계다. 향후 고양시가 실제 실증사업과 기업 유치, 창업 지원, 인프라 구축 등을 얼마나 구체적인 사업으로 실행하느냐가 정책의 성패를 가를 전망이다. 민경선 시장이 미래모빌리티를 고양의 미래산업으로 제시한 만큼, 이번 협약을 후속 사업으로 얼마나 빠르게 연결할지가 중요한 과제가 됐다.