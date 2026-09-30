경기신보, 고객자문위원회로 현장 목소리 듣는다

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 30일 남양주 본점에서 열린 '2026년 제3회 고객자문위원회'에서 자문위원들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 30일 남양주 본점에서 열린 '2026년 제3회 고객자문위원회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 30일 남양주 본점에서 열린 '2026년 제3회 고객자문위원회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

경기신용보증재단(이사장 시석중, 경기신보)이 중소기업과 소상공인의 현장 목소리를 정책과 서비스 개선에 반영하기 위한 소통을 강화하고 있다.경기신보는 30일 남양주 본점에서 '2026년 제3회 고객자문위원회를 열고 하반기 주요 지원상품과 디지털 서비스 개선 방향을 공유했다고 밝혔다.고객자문위원회는 도내 중소기업·소상공인 대표와 전문가들이 재단에 정책을 제안하는 현장 자문기구다. 경기신보는 2023년부터 분기별로 위원회를 운영하고 있다. 올해 상반기에는 고객자문위원회 106건을 비롯해 '찾아가는 31개 시군 간담회'와 타운홀미팅 등을 통해 모두 346건의 현장 의견을 수렴했다.이번 회의에서는 기존 위원 4명의 임기가 만료됨에 따라 시흥·안양·남양주·화성에서 제조업을 운영하는 기업 대표 4명을 신규 자문위원으로 위촉했다. 업종과 기업 규모, 지역, 사업 안정성 등을 종합적으로 고려해 선정했다.경기신보는 이날 현장 의견을 반영해 마련한 주요 보증상품도 소개했다.'균형발전 기회UP 특례보증'은 도내 산업단지 입주기업과 시군별 전략산업 기업, 경기북부 소재 기업 등을 지원한다. 지역별로 균형 있는 지원이 필요하다는 현장 의견을 반영한 상품이다.이와 함께 창업 초기 기업을 대상으로 한 '청년 창업 더 힘내GO 특례보증'과 AI·반도체·환경 등 미래 성장산업 기업을 지원하는 '차세대 미래성장 특례보증'도 안내했다.자문위원들은 각자의 업종과 지역에서 겪는 경영 애로사항을 공유하고 재단의 지원 방향에 대한 의견을 제시했다. 기존 위원들은 앞선 회의에서 제안한 사항의 검토 상황을 확인하고 추가 의견을 전달했다.경기신보는 이날 제안된 의견을 관련 부서와 검토해 정책과 서비스 개선에 반영할 계획이다.디지털 금융서비스 개선 방향도 논의됐다. 경기신보는 모바일 보증 신청 서비스인 '이지원'을 고도화하면서 AI 챗봇을 새롭게 도입할 계획이다.AI 챗봇을 기존 카카오톡 채팅 상담과 상담센터에 연계해 챗봇 상담에서 상담사 연결까지 이어지는 통합 상담체계를 구축한다. 이를 통해 평일뿐 아니라 주말과 휴일에도 상담할 수 있도록 한다는 구상이다.우편 발송과 보증료 환급 등 반복 업무도 자동화해 직원들이 고객 상담과 지원 업무에 더 집중할 수 있도록 할 방침이다.시석중 이사장은 "이지원 고도화의 목적은 단순히 새로운 시스템을 만드는 데 있지 않고, 고객이 더 쉽고, 더 빠르고, 더 편리하게 재단을 이용할 수 있도록 하는 데 있다"며 "위원님들께서 주신 의견을 정책과 서비스 개선으로 이어가겠다"고 말했다.경기신보가 고객자문위원회와 지역별 간담회를 통해 현장 의견을 지속적으로 수렴하는 가운데, 이를 실제 보증상품과 디지털 서비스 개선으로 연결하는 것이 향후 소통 강화의 핵심 과제가 될 것으로 보인다.