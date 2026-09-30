검찰, 김재규 재심서 "항소 기각해달라"... 동생 "오빠 만나도 볼 낯 서도록"

큰사진보기 ▲최후진술하는 김재규 전 중앙정보부장 ⓒ 자료사진 관련사진보기

"10·26 사건 재판은 대한민국 사법부의 치욕적인 역사입니다. 치욕을 씻을 기회가 이 법정에 있습니다."

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큰사진보기 ▲1979년 10월 26일 박정희 전 대통령을 쏜 김재규 전 중앙정보부장의 무덤은 경기도 광주시 외곽 공원묘지에 자리해 있었다. ⓒ 김종훈 관련사진보기

김재규 "결코 저는 대통령이 되기 위해서 생각하지 않았습니다."

1979년 10·26 사건으로 사형당한 고 김재규 전 중앙정보부장의 여동생 김정숙씨가 30일 재심 법정에서 백발이 성성한 모습으로 재판부를 향해 한 말이다. 이날 오후 서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)는 김재규 전 중앙정보부장 내란목적 살인 등 사건 재심 결심공판을 진행했다.김정숙씨는 "40년 넘게 들어주지 않은 이야기를 이 법정은 들어줬다"며 "10·26과 김재규가 대한민국 민주주의에 긍정적인 역할을 했다는 것, 그 역사적 단초가 이 재판을 통해 만들어지기를 기대한다"고 호소했다. 그는 "이제 하늘나라에서 오빠를 만나도 볼 낯이 서도록 해달라"고 말하며 눈물을 훔쳤다.변호인단은 김재규 전 부장에게 국가기관을 전복하거나 그 권능행사를 불가능하게 할 '국헌문란 목적'이 있었다는 점이 증명되지 않았고, 다수인이 결합한 '폭동' 역시 인정할 수 없다며 무죄를 선고해야 한다고 주장했다.검찰의 판단은 달랐다. 46년 전인 1980년 5월 확정된 내란목적 살인 등의 유죄 판단을 재심에서 뒤집을 만한 특별한 사정이 나타나지 않았다며 김 전 부장 측의 항소를 기각해달라고 재판부에 요청했다.이날 검찰은 "오랜 시간 재판에 관심을 갖고 지켜봐주신 피고인 가족과 변호인, 재판부에 감사드린다"며 최종 의견 진술을 시작했다. 그동안 사건 관계자들의 언론 인터뷰와 공개 진술 등 다양한 자료가 축적됐다며 "(이번 재심에서) 예단을 갖지 않고 객관적인 입장에서 재판에 임했다"고 밝혔다.검찰은 과거 군사재판의 공판조서와 법정 진술의 신빙성을 부정하기 어렵다고 주장했다. 김 전 부장과 공동피고인들이 당시 법정에서 상세하게 진술했고, 녹음파일과 공판조서 사이 일부 차이 역시 수기로 조서를 작성했던 당시 사정을 고려하면 지엽적인 수준이라는 것이다.당시 변호인들이 공판조서를 제대로 열람·등사하지 못했다는 주장에 대해서도 군사법원법과 조서 작성 과정의 현실적 사정 등을 들어 절차가 위법했다고 볼 수 없다는 취지로 반박했다.검찰은 김 전 부장과 공동피고인들의 당시 진술 등을 근거로, 박정희 전 대통령을 살해한 뒤 계엄을 선포하고 혁명위원회를 구성해 헌법 개정 등을 시도하려 했다는 기존 판단이 유지돼야 한다고 주장했다.김 전 부장이 10·26 사건의 목적을 '자유민주주의 회복'이라고 주장한 데 대해서도 사건 이후의 행위 등에 비춰 총격을 저항권 행사나 자유민주주의 회복을 위한 행위로 평가할 수 없다고 했다.검찰은 이번 재심에서 기존 법정 진술을 뒤집을 만한 특별한 증거나 사정변경이 나타났다고 보기 어렵다며 "종합적으로 고려해 항소를 기각해달라"고 요청했다.검찰의 최종의견 진술이 끝나자 방청석에서는 "쓰잘데기 없는 소리하고 있네. 검사라고 앉아 있어"라는 목소리가 나왔다. 재판부는 "한 번 더 하면 퇴정한다"고 경고했다.변호인단은 내란목적 살인죄의 전제가 되는 '국헌문란 목적'부터 증명되지 않았다고 맞섰다. 국헌문란 목적은 추측이 아니라 엄격한 증명이 필요한 범죄 구성요건인데도 기존 재판에서는 이를 뒷받침할 증거가 부족했다는 주장이다.특히 변호인단은 과거 군검찰이 김 전 부장에게 내란목적이 있었다고 본 근거 가운데 하나인 '대통령이 되려고 했다'는 부분을 문제 삼았다. 변호인단은 김 전 부장이 수사과정이나 법정에서 자신이 대통령이 되려 했다고 진술한 적이 없다고 주장했다. 변호인단은 김 전 부장의 육성을 다시 한번 재생했다.김 전 부장은 당시 10·26 사건의 목적을 ▲자유민주주의 회복 ▲국민의 더 큰 희생 방지 ▲적화 방지 ▲한미관계 회복 ▲국제사회에서 대한민국의 명예 회복 등 다섯 가지로 설명했다.변호인단은 김 전 부장이 말한 '혁명' 역시 자신이 정권을 장악하겠다는 의미가 아니라 유신체제를 끝내고 자유민주주의 체제로 돌아가겠다는 의미였다고 주장했다.변호인단은 실제 권력 장악을 위한 구체적인 계획도 없었다고 강조했다. 김 전 부장이 박 전 대통령을 살해하기 전 부하들에게 권력 장악 계획을 공유한 사실이 없고, 사건 이후에도 자신이 수장이던 중앙정보부를 동원해 권력을 장악하려는 움직임이 없었다는 것이다.사건 직후 어디로 이동할지조차 명확하지 않았고 중앙정보부 역시 계엄군에 접수될 때까지 조직적으로 대응하지 않은 점도 근거로 들었다.내란죄의 또 다른 핵심 요건인 '폭동'도 성립하지 않는다고 주장했다. 변호인단은 국헌문란 목적 아래 다수인이 결합해 한 지방의 평온을 해칠 정도의 폭동이 있어야 하지만, 궁정동 안가에서 벌어진 총격과 이후 병력 이동을 확인한 행위 등을 시민이나 군을 상대로 한 폭동으로 볼 수 없다고 했다.부하였던 고 박흥주·박선호 등에게도 국헌문란이라는 공동 목적이 있었다고 볼 증거가 없다며 상관의 지시를 따랐다는 사실만으로 내란을 위한 결합을 인정해서는 안 된다고 주장했다.결국 10·26 사건이 김 전 부장의 개인적 결단에 따른 박정희 개인에 대한 살인일 수는 있어도 국가기관을 전복하거나 권능행사를 불가능하게 하려는 내란은 아니었다는 게 변호인단의 주장이다.변호인단은 과거 군사재판의 절차적 문제도 지적했다. 재판이 불과 수개월 만에 상고심까지 끝났고 대법원 확정판결 나흘 뒤 사형이 집행된 점, 수사과정에서 전기고문을 당했다는 진술과 검찰관의 판단이 조서 작성에 개입됐다는 증언 등을 근거로 당시 조서의 임의성과 신빙성에도 의문을 제기했다. 그러면서 "12·12 내란을 일으킨 신군부에 의해 사건이 과장되고 창작됐다"는 취지로 주장하며 내란목적 살인 부분에 무죄를 선고해달라고 요청했다.재판부는 이날 변론을 종결했다. 46년 전 사형 선고로 끝났던 10·26 사건 재판에 대한 재심 판단은 오는 12월 16일 나온다.