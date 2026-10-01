"함께는 무슨 뜻일까"... 남과 북에서 마주한 질문

큰사진보기 ▲남과 북의 사람들이 각 체제에서 함께 하는 모습남북의 '함께'가 다소 다른 모습 ⓒ 박예영 관련사진보기

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지난 9월부터 <북향민은 누구인가>라는 대 주제로 독자들과 이야기를 나누기 시작했다. 1부에서는 <우리는 누구인가>라는 소주제로 '정체성'을 다루며 여덟 편의 글을 나눴다. 북향민들이 고향을 떠나 여기 한국에 정착해가는 과정에서 어떤 '정체성'을 지니는지 나눴지만 턱없이 부족하다.이야기의 골자는 '탈북'(脫北)은 사건이고 '북향'(北鄕)은 정체성이라는 이야기에서 시작해 같은 북한에서 왔어도 서로 다른 북한을 살았던 사람들, 대한민국에 와서 다시 자신의 정체성을 만들어가는 사람들의 이야기를 나눴다.하지만 '나는 누구인가'라는 질문은 북향민에게만 필요한 질문은 아니라고 생각한다. 사람이라면 누구나 살아가면서 한 번쯤, 아니 사는 동안 어쩌면 여러 번 자신에게 던지는 질문이기도 하다. 개인적으로 이 질문을 떠올리면 오래전 인상 깊게 본 뮤지컬 <레미제라블>의 장발장이 떠오른다. 그 역시 "나는 누구인가"를 끊임없이 묻지 않았던가.2부에서는 '우리는 어떻게 함께 살아왔는가'라는 주제로 이야기를 풀어가려 한다. 북향민들의 정체성에 이어, 현재 한국에 살고 있는 그들의 삶이 어떻게 여기까지 오게 되었는지 그 궤적을 따라가고자 한다.다만 '함께'라는 말에 방점을 찍고 독자들과 함께 길을 떠나고자 한다. 한반도의 남과 북, 서로 다른 두 체제에서 생의 반씩 살아온 나는 '함께'라는 말이 얼마나 다르게 작동하는지 생생하게 경험했고 지금도 경험하는 중이다.북한에서는 태어나면서부터 '우리'를 배운다. 우리 가정, 우리 학교, 우리 직장, 우리 사회였다. 개인보다 집단이 앞서는 사회에서 '함께'는 선택하기 이전에 이미 주어진 삶의 방식에 가까웠다.지금 대한민국에서 북한에서의 삶을 돌아보면 그것을 '강요된 집단주의'라고 설명할 수 있다. 그러나 북한에서 살던 당시의 나는 그것을 '강요된 함께'라고 전혀 생각하지 못했다. 태어나면서부터 보고 배우고 살아온 세상이었기에 그것이 당연한 삶인 줄 알았다.2016년 석사논문을 쓰며 100명 가까운 북향민을 만나면서 같은 북한에서 왔어도 지역과 계층, 직업과 환경에 따라 서로 다른 북한을 살았다는 것을 알게 됐다. 그러니 앞으로 이야기할 '함께' 역시 나의 경험을 북한 주민 전체의 삶으로 일반화하지 않으려 한다. 이런 삶을 돌아보며 나는 꼭 한번 묻고 싶다. 사람에게 '함께 산다'는 것은 무엇일까.대한민국에 와서 또 다른 모습을 보았다. 개인의 자유와 선택이 존중되는 사회였다. 물론 20여 년을 살면서 현실에서는 그렇지 않은 경우도 경험했다. 그럼에도 개인의 자유와 선택은 내가 북한에서 경험하지 못했던 소중한 가치였다. 또한 살아가면서 때로는 사람과 사람 사이의 연결이 너무 약하다고 느껴질 때도 있었다. 반대로 어떤 이해관계나 특정 목적 앞에서는 놀랄 만큼 강하게 뭉치는 모습도 보았다. 그때부터 나는 많은 것을 생각하게 됐다. '함께' 한다는 것은 마냥 좋은 것은 아니구나 하고.여러 사람이 단단하게 뭉쳐 있다고 해서 반드시 좋은 공동체라고 말할 수 없는 현상들을 목격해 왔다. 우리끼리의 이익을 위해 다른 사람을 밀어내는 함께도 있고, 개인을 집단 안에 묻어버리는 함께도 있다.내가 말하고 싶은 '함께'는 조금 다르다. 서로를 살리고 격려하며, 혼자서는 낼 수 없는 힘을 서로에게 만들어주는 관계다. 개인을 지우지 않으면서도 어려울 때 서로의 짐을 조금씩 나누어질 수 있는 관계다.인간은 태어나면서부터 관계 안에서 살아간다. 가족에서 시작해 학교와 직장, 이웃과 사회로 관계가 넓어진다. 내가 선택한 관계도 있지만 선택하지 않았어도 함께 살아야 하는 관계도 있다. 심지어 이 땅을 떠나는 순간조차 우리는 누군가와의 관계 속에서 떠난다.인간과 인간의 관계를 깊이 탐구한 20세기 유대계 철학자 마르틴 부버(1878~1965)는 1923년 출간한 대표작 『나와 너』에서 인간이 다른 사람과 관계 맺는 방식을 '나-너'와 '나-그것'으로 구분했다. '나-그것'이 상대를 하나의 대상으로 바라보는 관계라면, '나-너'는 상대를 나와 마찬가지로 하나의 온전한 존재로 만나 관계를 맺는 것이다.특히 부버는 개인이 집단 속에 묻히는 집단주의와 타인과 단절되는 개인주의 가운데 하나를 선택하는 것을 답으로 보지 않았다. 서로 다른 '나'와 '너'가 각자의 존재를 지키면서 관계를 맺는 그 '사이'(between)에 주목했다.부버의 생각을 들여다보면서 내가 남과 북에서 살아오며 품어온 질문과 맞닿는 지점이 있다는 생각이 들었다. 개인을 집단 안에 묻어버리지 않으면서도, 각자가 서로 고립되지 않는 '함께'는 가능할까. 서로 다른 '나'와 '너'가 각자의 존재를 지키면서도 서로를 살리는 관계는 어떻게 만들어질까.이제부터 그 '함께'의 궤적을 따라가 보려 한다. 북한에서 집단주의 체제 안에서 살아온 '함께'가 고난의 행군과 탈북, 중국 등 제3국에서의 삶, 그리고 대한민국 정착을 거치며 어떻게 달라져 왔는지 하나씩 들여다보려 한다.그 삶을 따라가며 사람에게 가족은 무엇인지, 이웃은 무엇인지, 공동체는 무엇인지 함께 생각해 보고 싶다. 이 질문은 어쩌면 북향민만의 질문은 아닐 것이다. 우리는 모두 누군가와 함께 살아가야 하는 사람들이기 때문이다.그래서 그 답을 미리 정해놓지는 않겠다. 우리가 지나온 삶 속에서 하나씩 찾아보려 한다.