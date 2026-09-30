추경호 20년 구형에... 지역 시민사회 "법적 책임 겸허하게 수용해야"

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 30일 오전 서울중앙지방법원에서 열린 1심 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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추경호 대구시장이 내란중요임무종사 혐의 결심 공판에서 중형이 구형되자 지역 시민단체와 정치권이 추 시장을 향해 "법적 책임을 겸허하게 수용해야 한다"고 요구하고 나섰다.조은석 내란특별검사팀은 30일 서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 한성진) 심리로 열린 추 시장의 내란중요임무종사 혐의 결심 공판에서 "피고인에게 징역 20년을 선고해 달라"고 구형했다.추 시장에 대해 중형이 구형되자 대구참여연대는 이날 성명을 내고 "현직 시장이 헌정 질서를 파괴한 중대 범죄에 연루되어 법정에 서는 현실 자체가 참담하다"고 우려를 나타냈다.대구참여연대는 "추 시장은 자신의 혐의를 두고 정부여당의 '내란몰이', 선거로 당선된 시장을 물러너게 하려는 '정치공작'이라는 취지의 주장으로 책임을 회피해 왔다"며 "하지만 비상계엄이라는 국가적 위기 상황에서 국회의원들의 표결 권한을 가로막은 행위는 어떠한 변명으로도 정당화될 수 없다"고 지적했다.이어 "추 시장은 12.3 당일의 진실을 밝히고 합당한 역사적, 법적 책임을 져야 한다"며 "재판부는 엄정하고 신속한 판결로 헌정 질서를 바로 세우고 시정 혼란을 최소화해야 한다"고 요구했다.대구시를 향해서는 "시장의 사법 리스크에 흔들리지 않는 안정적인 시정 운영 시스템을 구축해야 한다"며 "단체장의 궐위 등 어떠한 비상 상황이 발생하더라도 시정이 안정적으로 추진할 수 있는 행정 시스템을 구축하고 중요 현안을 철저히 점검할 것"을 촉구했다.조광현 대구경실련 사무처장은 "특검이 추 시장에 대해 중형을 구형할 것이라고 이미 예상했다"며 "법원의 판결에 따라 시장직을 상실할 수도 있기 때문에 대구시민의 한 사람으로서 답답하다"고 말했다.조 사무처장은 "1심 판결에 따라 추 시장이 결단해야 할 상황이 올 수도 있다"면서 "앞으로 지속될 행정공백에 대해 추 시장은 물론 추 시장을 공천한 국민의힘도 책임을 져야 한다"고 주장했다.지역 진보정당도 추 시장에 대한 중형은 예상된 구형이라며 앞으로 지속될 행정공백에 추 시장 뿐만 아니라 국민의힘도 책임에서 자유로울 수 없다고 비판했다.진보당 대구시당은 논평을 통해 "추 시장에 대한 중형 구형은 내란주요임무에 주도적으로 종사한 군사령관들에 상당하는 범죄혐의로 본 특검이 상응한 형의 무게를 구형한 것"이라고 주장했다.이어 "무심한 척 심판을 외면하고 정치공작 피해자로 여론에 기대 처지를 면해보고 싶겠지만 뜻대로 되는 일이 아니다"라며 "정치적 셈법 탓에 무책임하게 방치되고 표류할 산적한 지역 현안들이 벌써 걱정이다. 그 피해는 고스란히 시민들의 몫"이라고 비판했다.정의당 대구시당도 성명을 내고 "법원의 선고를 앞두고 있고 상고심 결과까지 지켜봐야 하지만 '추경호 리스크'로 인한 행정공백과 보궐선거 가능성 등 시정 불안은 분명 피할 수 없다"고 밝혔다.그러면서 "추 시장 재판 결과는 시정 공백과 시장직 상실 여부에 그치지 않는다"며 "유죄가 인정되면 국민의힘에 정치적 책임을 물을 수밖에 없다는 결론에 도달한다. 국민의힘도 추경호 시장도 책임에서 자유로울 수 없다"고 강조했다.하지만 김승수 국민의힘 대구시당위원장은 이날 특검의 구형과 관련 "터무니없는 구형"이라며 "선고와는 별개이기 때문에 특별한 입장은 없다"고 밝혔다.추경호 시장에 대한 1심 선고는 오는 11월 18일 오후 열린다. 추 시장이 금고 이상의 형이 확정될 경우 시장직을 상실하게 된다.