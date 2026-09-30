'초등교사 우울군' 일반인 6.5배?... "타당성 떨어져" 지적도

큰사진보기 ▲30일, 초등교사노조 등이 연 토론회에서 발제자로 나선 이진우 박사(한일병원 직업환경의학 전문의)가 지난해 12월에 실시한 ‘초등교사 직업병 실태조사 결과’를 공개했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초등교사노조와 국회 교육위 백승아(더불어민주당)·강경숙(조국혁신당) 의원은 30일 오후 3시 서울교육대학교에서 ‘초등교사에게도 직업병이 있을까?’란 제목의 토론회를 열었다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

초등교사 우울군이 일반인보다 6.5배가 많고, '자살 생각' 비율도 2.5배가 높다는 실태조사 결과가 나왔다. "충격적인 결과"라는 평가 속에서도 "조사 대상 집단의 타당성이 떨어져 보수적으로 해석해야 한다"라는 진단도 나왔다.초등교사노조와 국회 교육위 백승아(더불어민주당)·강경숙(조국혁신당) 의원은 30일 오후 3시 서울교육대학교에서 '초등교사에게도 직업병이 있을까?'란 제목의 토론회를 열었다.이 토론회에서 발제자로 나선 이진우 박사(한일병원 직업환경의학 전문의)는 지난해 12월에 실시한 '초등교사 직업병 실태조사 결과'를 공개했다. 조사 대상은 온라인 조사에 자발적으로 참여한 전국 초등교사 2179명이었다.이 조사에서 '우울 증상'을 묻는 물음에 초등교사의 38.8%가 우울군으로 분류됐다. 이 같은 수치는 일반 국민 대비 6.5배나 높은 수치다. 외상후스트레스장애(PTSD) 위험군으로 분류된 초등교사도 조사 대상의 47.8%에 이르렀다. 이런 수치는 2022년 전국 성인 대상 조사 결과 12.8%보다 3.7배 높은 수치다.최근 1년간 진지하게 자살을 생각한 초등교사도 12.4%였다. 이는 일반 국민보다 2.5배 높은 수치다.이날 또 다른 발제에 나선 이서영 박사(서울사대부설초 교사)도 '초등교사의 직업 특성과 건강한 교육활동을 위한 정책 과제'에서 "교사의 산업재해는 정신질환"이라면서 "교육직의 공무상 질병 요양 승인 중 정신질환 비중이 90.6%"라고 밝혔다.이와 관련 이 박사는 "이런 초등교사의 실태는 복지 문제가 아니라 공교육 존속의 문제"라면서 "우리는 지금 가장 열심히 하는 사람부터 잃고 있다"라고 강조했다.강석조 초등교사노조 위원장도 "초등교사들이 겪는 높은 우울감 등은 철저하게 구조적 원인에서 비롯된 명백한 직업병"이라면서 "이제 정부가 이런 초등교사의 불편한 진실을 정확히 알고, 더 이상 회피하지 말고 책임 있게 신경을 써야 한다"라고 제안했다.이날 토론회 좌장을 맡은 정진우 서울과학기술대 교수(안전공학과)도 "초등교사들의 정신적인 어려움이 이 정도일 줄 몰랐다. 한마디로 충격"이라면서 "정부에서 적극 대응할 책무가 막중하다. 나중엔 가래로도 막을 수 없는 사태가 생길 수 있다는 위기감이 든다"라고 우려했다.하지만, 이 같은 조사 결과를 '신중하게 해석해야 한다'라는 지적도 나왔다.이날 토론자로 나선 김혜진 한국교육개발원 선임연구위원은 "연구에서 제시한 결과를 해석할 때는 세심한 주의가 필요해 보인다"라면서 "이 연구에서는 (노동)조합을 통해 모집한 초등교사 대상 온라인 조사의 결과를 분석했다. 표집이 아닌 자유로운 응답 결과는 모집단을 추정하는 결과로써 타당성을 확보하기 어렵다"라고 짚었다. 그러면서 "자칫 연구의 목적에 적극 동의하는 집단이 참여한 결과 읽힐 수 있어, 보수적인 접근과 해석이 요구된다"라고 지적했다.