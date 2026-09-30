통합 발전공기업 본사 두고 '법안 유치전'... 성일종 "태안으로"

큰사진보기 ▲성일종 국회의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

정부가 5개 발전공기업 통합을 위한 준비위원회를 출범시킨 가운데, 통합 법인의 본사를 충남 태안에 두도록 법률로 못 박자는 법안이 국회에 제출됐다. 국회에는 이미 당진과 전북을 본사 소재지로 각각 명시한 법안도 올라와 있어 정부의 입지 기준이 구체화되기도 전에 지역 간 '법안 유치전'이 벌어지고 있다.성일종 국민의힘 의원(서산·태안)은 30일 한국남동발전·한국중부발전·한국서부발전·한국남부발전·한국동서발전 등 5개 발전공기업을 통합해 '한국발전공사'를 설립하고, 공사의 주된 사무소를 태안군에 두도록 하는 한국발전공사법을 대표발의했다고 밝혔다.성 의원은 태안이 수십 년간 대규모 석탄화력발전시설을 수용해 왔다는 점을 유치 근거로 들었다. 석탄화력발전소의 단계적 폐쇄로 지역경제와 고용, 인구, 지방재정에 상당한 영향을 받을 수 있다는 것이다. 한국서부발전 본사와 기존 발전산업 기반이 이미 갖춰져 있다는 점도 강조했다.성 의원은 "인구 절벽 위기를 겪는 태안은 그동안 국익을 위해 오랫동안 희생해 왔다"며 "국가균형발전을 위한 배려가 절실하다"고 밝혔다.법안 발의가 곧 태안 유치를 의미하는 것은 아니다. 국회에는 한국발전공사 본사를 다른 지역에 두도록 한 법안이 이미 올라와 있다.어기구 더불어민주당 의원(당진)은 지난 21일 통합 발전공기업 본사를 당진에 두도록 명시한 한국발전공사법 제정안을 대표발의했다. 당진에 석탄화력발전소 10기가 있고 국가 전력 생산 과정에서 환경 부담을 감내해 왔다는 점 등을 근거로 들었다.이에 앞서 안호영 더불어민주당 의원은 지난 8월 한국발전공사 본사와 재생에너지전환본부를 전북에 두도록 하는 법안을 대표발의했다.통합 발전공기업의 본사 소재지를 태안과 당진, 전북으로 각각 규정한 법안이 국회에 나란히 올라온 셈이다. 태안과 당진은 석탄화력발전으로 인한 지역 부담과 폐쇄 이후의 충격을, 전북은 재생에너지 중심의 산업 전환을 주요 유치 논리로 내세우고 있다.태안군도 유치전에 뛰어들었다.태안군 관계자는 기자와의 통화에서 "통합본사 유치를 위한 자체 TF를 꾸려 부지와 행정 지원 등 다양한 방안을 구상하고 있다"고 밝혔다.태안은 현재 한국서부발전 본사가 있는 지역이다. 석탄화력 폐쇄의 직접적인 영향을 받는 지역이라는 점과 기존 발전산업 기반을 활용할 수 있다는 점이 태안군이 내세우는 주요 논리다.정부의 통합 절차도 이날 본격적으로 시작됐다.기후에너지환경부는 30일 이호현 제2차관을 위원장으로 하는 '발전공기업 통합준비위원회'를 발족했다. 발전 5사 부사장과 에너지·전력·재무·노무·법률·정보통신 분야 전문가들이 참여해 조직 구성과 인력 배치, 운영시스템, 통합 절차 등을 논의한다. 정부가 제시한 통합 법인 '한국발전' 출범 목표는 2027년 10월 1일이다.그러나 본사 입지를 어떤 절차와 기준으로 결정할지는 아직 구체적으로 드러나지 않았다.정부의 입지 기준이 나오기도 전에 국회에서는 태안·당진·전북을 각각 본사 소재지로 못 박은 법안이 경쟁하고 있다. 발전공기업 통합 논의가 시작되자마자 '어디에 둘 것인가'가 먼저 정치 쟁점으로 떠오른 셈이다.