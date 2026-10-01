지친 활동가 품어온 인드라망 쉼터 존립 위기

큰사진보기 ▲인드라망쉼터 후원 포스터 ⓒ 인드라망쉼터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쉼터 10주년 행사장에서인드라망 사회연대쉼터 10주년 기념식에에 참석한 김진숙 민주노총 부산지역본부 지도위원의 모습 ⓒ 인드라망쉼터 관련사진보기

큰사진보기 ▲쉼터 10주년 행사장에서인드라망 사회연대쉼터 10주년 기념식에서 가수 정태춘씨와 송경동 시인이 만나 인사를 나누는 모습 ⓒ 인드라망쉼터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

전북 남원 만행산 자락에는 세상을 바꾸기 위해 거리와 농성장, 투쟁 현장을 지켜온 사람들이 잠시 걸음을 멈추는 공간이 있다.국가폭력과 사회폭력에 맞서다 지친 이들, 해고와 투쟁을 겪은 노동자, 인권과 문화의 현장에서 활동해 온 사람들이 찾아와 몸과 마음을 추스르는 곳이다. 2013년 문을 연 '인드라망 사회연대쉼터'다.귀정사 사회연대쉼터는 지난 13년 동안 사회활동가와 사회적 피해자들에게 숙박과 식사를 무료로 제공해왔다. 하지만 쉼터를 지탱해 온 흙집이 불법 건축물로 신고되면서 양성화를 위한 비용이 발생했고, 시설 노후화와 공간 부족 문제까지 겹치면서 운영에 어려움이 커지고 있어 시민들의 연대와 후원이 절실한 상황이다.인드라망 사회연대쉼터는 10월 17일 오후 2시부터 10시까지 남원시 인월면 안내소 앞 카페 제비에서 '2026년 후원의 날·후원주점'을 연다. 이날 오후 2시부터 후원주점과 사회연대쉼터 다큐멘터리 상영이 진행된다. 오후 6시에는 후원의 날 행사가 열리고 지리산노래패 공연과 김장섭 마술사의 공연이 이어진다. 오후 7시부터는 후원주점이 열리며 후원주점 티켓은 5만 원이다.인드라망 사회연대쉼터는 2013년 실상사·귀정사·인드라망공동체와 민주사회단체, 쉼터 취지에 뜻을 함께한 이들이 힘을 모아 만들었다.쉼터가 내어주는 것은 단순한 숙박공간이 아니다. 평등과 평화, 자유와 인권을 위해 활동하다 지친 사람들에게 아무 조건 없이 잠시 멈출 시간을 제공한다. 1인 1실 숙소와 식사를 무료로 제공하며, 별도의 종교 의식도 요구하지 않는다.한해 이곳을 찾는 사람은 150~200명가량이다. 국가폭력·사회폭력 피해자와 가족, 노동운동가, 인권운동가, 문화활동가 등이 쉼터의 문을 두드린다.쉼터가 자리한 귀정사는 백제 시대 창건된 만행사 터에 있다. 한국 전쟁 당시 빨치산 토벌 과정에서 불태워진 역사를 품은 공간이기도 하다. 지금은 계곡과 대나무숲으로 둘러싸인 자연에서 이용자들이 일상의 긴장을 내려놓을 수 있는 공간으로 쓰이고 있다.숲속카페 '그물코'와 텃밭, 공방도 이용할 수 있다. 사찰이라는 공간적 특성은 있지만 별도의 불교 예식을 요구하지 않고 이용자의 자율적인 생활을 존중한다.쉼터 공간에도 사회운동의 시간이 새겨져 있다. 용산참사, 한진중공업 희망버스, 쌍용자동차, 기륭전자 등 여러 투쟁 현장에 연대했던 사람들이 쉼터를 만드는 데 힘을 보탰다. 숙소로 사용하는 흙집 일곱 채 역시 이곳을 거쳐 간 해고노동자와 활동가들이 두레노동으로 한 채씩 지었다.그러나 그렇게 만들어진 공간이 이제 존립의 위기를 맞고 있다. 이수경 인드라망 사회연대쉼터 활동가는 "쉼터의 숙소인 흙집 일곱 채는 이곳을 거쳐 간 해고노동자와 활동가들이 두레노동으로 한두 채씩 지어 미등록 공간으로 출발했다"며 "몇 달 전 불법 건축물로 신고되면서 양성화에 큰 비용이 들게 됐다"고 말했다.쉼터 측은 미등록 가건물을 등록건물로 전환하고 시설을 정비하는 한편, 이용자 증가에 맞춰 숙박공간도 확충할 계획이다. 계곡길을 정비하고 세탁실과 샤워실을 추가로 마련하는 방안도 추진한다.그동안 쉼터는 정부나 기관의 지원 없이 후원회원들의 십시일반으로 운영돼 왔다. 일상적인 운영비를 마련하는 것과 별개로 건축물 양성화와 시설 보수·정비, 공간 확충에는 상당한 규모의 별도 기금이 필요한 상황이다.이 활동가는 "노동·인권·사회운동 현장에서 지친 활동가, 국가폭력·사회적 참사의 피해자와 가족, 문화예술인 등 쉼과 재충전이 필요한 분들이 머물다 간다"며 "머무는 동안 비용을 받지 않고 1인 1실의 공간과 식사를 제공하고 있다"고 말했다.이어 "지금도 이곳을 찾아오는 활동가들이 있고 누군가에게는 마지막 보루 같은 곳"이라며 "모금이 충분히 이뤄지지 않으면 쉼터를 지켜낼 수 있을지 장담하기 어렵다"고 말했다.앞서 2023년 8월 <경향신문>은 김진숙 민주노총 부산지역본부 지도위원이 전북 남원 만행산 기슭에 자리한 귀정사 사회연대쉼터를 이용하며 남긴 소회를 소개한 바 있다.김 지도위원은 당시 "나는 안 아플 줄 알았다"며 "나이는 해마다 주워 먹겠지만 하루 세 번 양치질 잘하고, 미세먼지 심한 날 K-94 마스크 잘 쓰면 장수까지는 아니어도 무병은 무난할 줄 알았다"라면서 "세상은 쉽사리 안 바뀌고 활동가들은 늙고 병들어 간다"며 "거리에서의 삶들은 쉬이 끝나지질 않는다. 시국이 이런데 쉬는 건 막연히 불안하다"고 활동가들이 마주한 현실을 짚었다.김 지도위원은 귀정사 사회연대쉼터가 활동가들에게 필요한 공간으로 자리 잡기를 바라는 마음도 전했다. 그는 "전북 남원 만행산 기슭에 터를 닦은 귀정사 사회연대쉼터가 그런 우리 모두에게 맞춤한 공간이 되면 좋겠다"며 "잘 먹고, 잘 자고, 천천히 걸을 수 있는 낙원으로"라고 밝혔다.쉼터 운영위원인 송경동 시인은 후원 요청 글에서 쉼터가 필요한 이유를 짚었다. 송 시인은 "최선을 다해 일하고 싸우다 어느 순간 소리 없이, 쓸쓸하게 사라져가는 이들을 많이 보았다"며 "그럴 때 '당신 참 열심히 살아주었고, 고마웠습니다. 쉬면서 다시 삶을 일으켜 세우길 바래요'라고 말해줄 수 있는 사람들과 공간이 필요하다는 생각이었다"고 밝혔다.그러면서 "우리 모두 완전하거나 언제까지나 최선일 수 없는 인간"이라며 "서로의 빈 곳과 상처 난 곳을 함께 챙기는 것이 조화로운 삶과 공동체를 만들어가는 일"이라고 말했다.그는 "연대회원들의 꾸준한 후원으로 일상적인 운영은 이어왔지만 공간 확충과 시설 보수·정비에는 별도의 연대기금이 필요한 상황"이라며 연대기금 모금에 동참해 줄 것을 요청했다.후원주점 티켓후원 신청쉼터 소개 및 이용신청서