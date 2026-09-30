송석준 "박근혜는 이틀 만에 장병 위문"… 실제론 33일 걸렸다

큰사진보기 ▲송석준 외교통일위원회 위원장이 30일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 지난 21일 육군 25사단 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고에 대해 "명백한 북한 도발이자 정전협정 위반인데도 이재명 대통령이 군 통수권자로서 명백한 입장도 내놓지 않고 있다"라며 "안보와 외교가 실종 상태이다"라고 비판하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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"그런데 당시 박근혜 대통령은 국군수도통합병원을 이틀 만에, 8월 6일 날 사건이 발생한 8월 4일(로부터) 이틀 만에 부상된 장병을 위문 방문했죠. 그런데 우리 대통령 이재명 대통령은 어떻게 했습니까? 오늘(30일)에서야 방문했다고 합니다. 하지만 이 사건에 대해서 대한민국의 군 통수권자로서 명백한 입장이 아직도 안 나오고 있습니다. 정말 기가 막힌 노릇입니다. 대한민국의 안보가 실종된 심각한 위기 상황입니다."

큰사진보기 ▲고동진 국민의힘 의원이 30일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 지난 21일 육군 25사단 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고에 대해 "유엔과 미국 등 국제사회와의 공조를 통해 정전협정 위반의 책임을 물어야 한다"고 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"지난 2015년 8월 4일에도 북한이 파주 DMZ 남측 지역에 지뢰를 매설해서 우리 측 하사 2명이 다리가 절단된 매우 안타까운 북측의 도발 사건이 있었습니다. 그때 박근혜 정부 때 외교부는 사건 이틀 만에 북한 측 도발을 규탄하는 내용을 유엔 안전보장이사회에 보내는 동시에 강력히 항의를 해서 끝내 북측이 사과를 표명한 바 있습니다."

지난 21일 비무장지대 내에서 북한군 지뢰에 의해 육군 25사단 장병들이 중·경상을 입은 사건과 관련해 국민의힘 의원들은 '2015년 박근혜 대통령 때는 이렇게 했다'면서 정부의 대응이 늦다고 비판했다. 그런데 날짜가 틀렸다.30일 오후 열린 국회 외교통일위원회에는 국민의힘과 무소속 등 7명의 위원만 참석했다. 국민의힘 소속 위원들이 위원회 소집요구를 했지만 여야 간사가 개회를 합의하지 못했기 때문이다 송석준 위원장 등 국민의힘 소속 의원과 한동훈 무소속 의원은 각자 의사진행발언을 통해 25사단 지뢰폭발 사고와 우크라이나 전쟁 북한군 포로 송환 문제를 거론하면서 이재명 대통령과 정부의 대응을 비판했다.2015년 비무장지대 목함지뢰 폭발 사건을 언급한 송석준 위원장은 "당시와 이번 사건을 비교해보면 너무나 어이없는 일들이 많이 벌어지고 있다"면서 이번 지뢰 폭발 사건의 조사 개시가 늦은 점을 지적했다. 이어서 다음과 같이 말했다.2015년 목함지뢰 폭발 사건 당시 대통령이었던 박근혜씨가 부상 장병을 방문한 것은 사건 이틀 만인 8월 6일이 아니라, 33일 만인 9월 6일이다. 송 위원장은 무려 한 달을 '삭제'하고 '박근혜 대통령은 사건 이틀 만에 부상 장병을 위문했다'는 거짓 서사를 내세워 이재명 대통령을 비난한 것이다.목함지뢰 사건 당시 박 대통령보다 먼저 부상 장병을 위문한 것은 문재인 당시 새정치민주연합 당대표였다. 문재인 전 대통령은 사건 발생 이레 만인 8월 11일 부상 장병을 방문해 위문하면서 "박근혜 정부는 그동안 '노크귀순' '대기귀순' 또 이번에 철책 뚫린 것, 여러 가지 보면 안보에서도 무능하다고 생각한다"고 일침을 놨다."박근혜 정부는 이틀 만에"는 이날 송 위원장만 얘기한 건 아니었다. 고동진 국민의힘 의원은 다음과 같이 말했다.이것도 틀렸다. 당시 정부가 주유엔 한국대사 명의의 서한을 유엔 안보리 의장 앞으로 보내 북한의 목함지뢰 도발을 규탄한 것은 미국 동부시각으로 8월 18일, 한국시각으로 8월 19일, 그러니까 사건 발생 15일 만이었다.애초에 사건 발생 이틀 만에 대통령이 부상 장병을 위문하고, 유엔을 대상으로 외교 행위를 할 수는 없는 상황이었다. 군이 사건의 원인을 북한의 도발로 결론냈다고 발표한 것이 사건 발생 엿새 만인 8월 10일이기 때문이다. '사건 발생 이틀 만에' 대통령이 장병을 위문하거나 유엔 안보리에 서한을 보내기에는 '누구의 소행인지' 결론이 나 있지 않았기에 대응 방향도 확정되지 않았다.북한의 소행으로 결론을 내자마자 박근혜 정부는 빠르게 대응했다. 대북 심리전 방송을 재개한 것이다. 8얼 14일 북한은 지뢰 폭발이 자기들의 소행이 아니라고 주장했다. 그래도 대북 확성기는 멈추지 않았고, 8월 20일 북한군은 대북확성기 방향으로 사격을 개시했다.군은 대응사격을 했고, 엿새간 '서부전선 포격 사건'이 이어졌다. 전쟁 위기는 8월 25일 남북 고위급 회담을 통해 일단락됐는데, 회담 공동보도문에 "북측은 최근 군사분계선 비무장지대 남측 지역에서 발생한 지뢰 폭발로 남측 군인들이 부상을 당한 것에 대해 유감을 표명하였다"라는 문구가 들어갔다.