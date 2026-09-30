음주운전 적발 울산시의원 국민의힘 탈당

지난 23일 울산 동구의 한 도로에서 음주운전 단속을 벌이던 경찰에 혈중알코올농도 면허 취소 수준으로 적발된 국민의힘 김대영 울산시의원이 국민의힘을 탈당했다. (관련 기사 : 국힘 울산시의원 음주운전 적발, 면허 취소 수준)
김대영 의원은 30일 입장문을 내고 "잘못된 행동으로 시민 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"며 "시민 신뢰를 바탕으로 의정활동을 해 온 사람으로서 이번 일을 더욱 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.
이어 "저는 국민의힘을 탈당했으며, 현재 의회 내에서 맡고 있는 모든 보직(시의회 운영위원회·행정자치위원회 부위원장)에서도 물러날 것"이라며 "시의회 차원에서 이뤄지는 조치와 처분 역시 겸허히 받아들이겠다"고 덧붙였다.
김 의원은 "이것으로 제 잘못에 대한 책임을 다하는 것이 아니라는 점을 잘 알고 있다"며 "다시는 같은 잘못을 반복하지 않도록 스스로 엄격히 돌아보겠다"고 밝혔다.
이에 울산시민연대는 이날 입장을 내고 "선출직 공직자가 일반공무원 징계기준, 특히나 음주운전이나 성폭력 등의 사안에 대해 더 약한 기준을 적용받을 수 없다"며 "향후 같은 논란이 반복되지 않도록 공무원 음주운전 징계기준 등을 참고하여 음주운전 횟수·수치·사고 여부에 따른 구체적인 지방의원 징계기준을 즉각 마련해야 한다"고 촉구했다.
울산시민연대는 "김대영 시의원(국민의힘, 남구 달동, 수암동)의 혈중 알코올 농도는 면허취소 수준인 데다가 두 번째 음주운전이라는 점에서 가볍게 볼 사안이 아니다"며 "이는 한편으로 선출직 공직자 개인의 안일함도 있겠으나, 앞선 무면허 음주운전 사건 당시 늑장 대응-봐주기식 징계에 이어 국민의힘 내부 기준에도 어긋나는 공천 등이 어우러져 나쁜 선례를 만든 결과이기도 하다"고 강조했다.
또한 "일반 공직자라면 중징계에 해당하나 의원간 허물덮기와 느슨한 잣대가 사건 재발에 일조했다"며 "솜방망이 처벌기준이라는 비판에도 불구하고 이를 강화하지 않은 재발방지책 마련 미흡의 책임도 있다"고 지적했다.
그러면서 "지난 민선 8기 의회 당시 뭉개기 심의, 봐주기 징계와 같은 일은 결코 없어야 한다"며 "윤리특위 위원장을 민주당 의원이 맡고 있다고는 하나 다수는 국민의힘이 차지하고 있다. 지난번 사건처럼 개별 의원의 잘못을 시의회 전체가 뒤집어 쓰는 일이 벌어져서는 안된다"고 밝혔다.
한편 김대영 의원의 탈당으로 모두 22석인 울산시의회 의석은 국민의힘 14석, 더불어민주당 6석, 진보당 1석, 무소속 1석으로 바뀌게 됐다.
조만간 진행될 울산시의회 윤리위원회의 위원장은 더불어민주당 허희정 의원이다.