인공지능시대 왜 은행 가는 일은 점점 더 불편해질까

큰사진보기 ▲5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 가계대출 총량 증가 목표치가 전체적으로 60% 남짓 확대된 것으로 전해진 8월 30일 서울의 한 거리에 ATM이 설치되어 있다. [연합뉴스 자료사진] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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며칠 전, 은행 영업시간이 바뀐다는 기사를 접했다. 오전 9시부터 문을 열던 은행이 영업시작을 오전 9시 30분으로 늦추고 금요일 오후에는 퇴근 시간을 고려해 오후 3시 30분을 사실상 '라스트콜'처럼 운영하는 방안이 거론됐다. 식당에서 마감시간을 앞두고 마지막 주문을 받는 것과 비슷한 방식이다.은행 측의 설명은 오전 9시에는 고객이 많지 않은데도 직원들이 업무 준비를 위해 30분 일찍 출근해야 한다는 것이다. 영업시간을 조정하면 불필요한 대기시간이나 인력 운용의 비효율을 줄일 수 있다는 논리다. 그러나 월급은 그대로 받으면서 업무시간을 조정하는 방식은 은행을 이용하는 고객 입장에서는 다른 의미로 다가온다. '은행은 누구를 위해 존재하는가'라는 질문이다.은행은 고객을 직접 만나는 '서비스업'이다. 돈을 맡기고 찾고 송금하고 각종 금융 업무를 처리하기 위해 고객은 은행 창구를 찾는다. 특히 디지털 금융에 익숙하지 않은 고령층이나 농촌지역 주민들에게 은행은 여전히 생활에 필요한 중요한 서비스 공간이다. 그런데 디지털 기술이 발전하고 인공지능이 일상 속으로 들어오는 시대에 오히려 은행 창구 서비스는 점점 불편해지고 있다.은행에서 동전을 교환하는 일도 이제는 간단한 일이 아니다. 얼마 전, 저금통에 들어있는 동전을 교환하러 은행에 갔다가 안된다는 소리를 들었다. 예전에는 아무 때나 동전을 가져가도 지폐로 바꾸거나 계좌에 입금하는 것이 자연스러웠지만 이제는 동전 교환 자체가 쉽지 않다. 동전 교환 업무를 특정일에만 하거나 아예 취급하지 않는 경우도 있다. 동전을 가져간다 해도 해당 은행 계좌에 입금하는 방식만 가능하다고 했다.교환하지 못한 동전을 들고 나오면서 의문이 들었다. 은행은 분명 '돈'을 취급하는 서비스업인데 왜 갈수록 불편해지는 걸까. 지역화폐 카드를 만들러 갔을 때도 비슷한 경험을 했다. 직원은 "지역화폐는 남는 수수료가 별로 없다. 우리 인건비도 나오지 않는다"라고 했다. 그러면서 내가 원하는 방식보다 자신이 편한 방식을 고집하며 무시하는 태도로 시간을 끌었다. 실랑이를 벌이다 결국 카드 발급을 포기하고 다른 곳에 가서 지역화폐 카드를 만들었다.그때 문득 은행도 '돈' 장사하는 곳이라는 걸 실감했다. 종목만 다를 뿐 은행도 '돈'을 영업하며 이익을 추구하는 곳이다. 그렇기에 시류 흐름에 모든 서비스를 과거와 똑같은 방식으로 제공해야 한다고 말하기도 어렵다. 하지만 서비스 제공 비용이 부담된다는 이유로 고객에게 불편을 일방적으로 떠넘기는 것이 과연 금융서비스의 바람직한 방향인지는 생각해 볼 필요가 있다.문제는 도시보다 농촌에서 더 크게 나타난다. 농촌지역은 고령층 비중이 높고 모바일이나 인터넷뱅킹을 이용하기 쉽지 않다. 필자의 시골 고향에는 농협과 같은 금융기관이 사실상 유일한 금융창구 역할을 하는데 점심시간이 되면 한 시간 동안 셔터를 완전히 내리고 영업을 중단한다. 어느 순간부터는 동전교환도 이뤄지지 않는다.누군가에게는 '디지털 전환'이 편리함이지만 다른 누군가에게는 '서비스에서 밀려나는 과정'일 수 있다. 은행이 디지털 금융으로 전환하는 것은 시대의 흐름일 수 있다. 하지만 디지털에 적응하기 어려운 고객에게 오프라인 창구까지 축소된다는 것은 단순한 불편 이상의 문제가 될 수 있다.은행 영업시간을 30분 늦추거나 마감업무를 앞당기는 것은 직원들의 근무환경을 개선하는 방법이 될 수 있다. 하지만 근무환경을 개선한다고 해서 그 방법이 반드시 고객의 이용시간이나 서비스를 줄이는 방식이어야 하는 것은 아니다. 직원들의 근무환경을 개선하면서도 고객의 불편을 최소화할 수 방법을 함께 고민할 필요가 있다. 그런 고민 없이 영업시간만 줄인다면 고객은 나처럼 이렇게 받아들일 수도 있다. '은행 직원은 편리해지는데 은행을 이용하는 사람은 왜 더 불편해지지?'은행은 일반적인 상품 판매점과는 다르다. 수익을 창출해야 하는 기업인 동시에 국민 생활과 밀접하게 연결된 금융 서비스 기관이다. 특히 고령층과 농촌 주민에게 은행은 단순히 돈을 입출금 하는 장소가 아니다. 생활비를 찾고 공과금을 내고 저축한 돈을 확인하고 직원에게 금융에 관한 궁금증을 물어보는 생활공간이기도 하다. 즉 단순한 서비스 공간이 아니라 금융생활을 위한 마지막 안전망이라 할 수 있겠다.은행 영업시간을 줄이는 것이 정말 사회 전체의 효율성을 높이는 것인지도 따져볼 필요가 있다. 은행 직원의 근무시간이 줄어드는 만큼 고객의 대기시간이 늘어나지는 않는가. 창구를 찾는 사람이 줄어드는 대신 특정 시간대에 고객이 몰려 혼잡해지는 것은 아닌가. 고령층과 농촌 주민들이 더 많은 시간과 비용을 들여 금융기관을 찾아가야 하는 것은 아닌가. 은행의 효율성은 직원의 업무시간만으로 측정할 일이 아니다. 은행 직원이 30분을 절약하는 대신 고객 수백 명의 시간을 추가로 빼앗는다면 그것 역시 사회적 비용이다.은행들은 고객 중심 서비스를 강조한다. 그런데 고객이 체감하는 현실은 때때로 그 반대 방향으로 가고 있다. 동전 하나 바꾸기 어렵고 현금을 찾기 위해 오랫동안 기다려야 하고 영업점은 줄어들고 창구에서 처리할 수 있는 업무도 제한된다. 여기에 영업시간까지 짧아진다면 오프라인 금융서비스를 이용하는 고객에게는 선택지가 계속 줄어드는 셈이다.기술이 빠르게 발전하는 인공지능 시대, 모든 것이 편리해지고 있지만 유독 은행에 가는 일만 점점 어려워지고 있다면 우리는 한 번쯤 생각해봐야 한다. 편리해지는 것은 과연 누구이며, 불편해지는 것은 누구인가를. 그 질문에 대한 답이 고객의 몫으로만 남아서는 안 된다.금융의 발전도 '얼마나 빠르고 효율적인가'만이 아니라 '누구나 이용하기 편리한가'라는 질문을 함께 던져야 한다. 모든 금융기관이 이익이 되는 것만 추구하면 금융서비스에서 소외되는 사람들이 생길 수 있기 때문이다. 금융의 발전은 효율성과 수익성뿐 아니라 접근성과 포용성까지 함께 고려하는 방향으로 이루어져야 한다. 은행에 바라는 것은 그저 예전처럼 필요할 때 찾아가서 돈을 찾고 동전을 바꾸고 궁금한 것을 물어볼 수 있는 금융서비스다. 인공지능이 아무리 똑똑해져도 사람의 불편함까지 자동으로 해결해 주는 것은 아닐 테니 그 불편함을 발견하고 고치는 것은 사람의 몫이기 때문이다.