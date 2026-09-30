'멱살' 권영진, 징계 감경... 총선 출마길 열렸다

국민의힘 중앙윤리위원회가 권영진 국회의원(대구 달서구병)의 당원권 정지 기간을 기존 1년 6개월에서 1년으로 줄였다. 2028년 총선 공천 절차에 앞서 당원권을 회복할 수 있게 되면서, 국민의힘 후보로 다음 총선에 출마할 길이 다시 열린 셈이다. 권 의원은 재심 결과를 수용하고 의정활동에 집중하겠다는 입장을 밝혔다.
장동혁 지도부가 '비당권파'를 향해 이른바 '징계 정치' 정국를 유지해온 가운데 나온 첫 조정이다(관련 기사: 국힘 비당권파 징계 재심 개시... 배현진 "고성국은 언제쯤?"
https://omn.kr/2jrx2). 재심 결과가 일부 받아들여지면서, 당내 갈등의 봉합 국면을 맞을 수 있을지 관심이 모인다.
"재심 결과 받아들인다"... 권영진, 사과와 함께 의정활동 강조
국민의힘 중앙윤리위원회는 30일 오전 10시 제21차 회의를 열고 권 의원의 재심 청구를 심의했다. 윤리위는 회의 결과 보도자료를 통해 "청구인의 소명과 재심청구가 이유 있음을 받아들여" 기존 당원권 정지 1년 6개월의 원의결을 취소하고, 당원권 정지 1년을 의결했다고 설명했다. 원처분을 취소하고 징계기간을 6개월 줄인 처분을 새로 내린 것이다.
권 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 "당 중앙윤리위원회의 재심 결과를 받아들인다"라며 "제 부족함으로 국민 여러분 그리고 당원 동지 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 거듭 송구하다는 말씀을 드린다"라고 사과했다.
이어 "이제 당면한 정기국회와 국정감사에서 국회의원 본연의 책무를 다하겠다"라며 "국민과 당을 위해 더욱 헌신하겠다"라고 다짐했다.
앞서 권 의원은 후반기 국회 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 정점식 원내대표와 송언석 전 원내대표의 멱살을 잡아 윤리위에 제소됐다. 윤리위는 지난 8월 20일 권 의원에게 당원권 정지 1년 6개월의 징계를 의결했다.
권 의원은 이후 처분 과정의 절차적 정당성과 징계 수위의 적정성을 문제 삼으며 재심을 청구한 바 있다. 이 과정에서 본인이 장동혁 대표에게 쓴소리하고 사퇴를 요구한 데 대한 보복성 징계라는 것이 당내의 대체적인 평가라고 주장하기도 했다.
공천 신청 전 당원권 회복 가능... 총선 출마 가능성 파란불
이번 감경의 핵심은 다음 총선에서 국민의힘 공천을 신청할 수 있느냐이다. 현행 국민의힘 '지역구 국회의원 후보자 추천 규정' 제10조는 공천을 신청하는 사람이 공직선거법상 피선거권을 갖추고, 공천 신청일 현재 책임당원일 것을 원칙으로 정하고 있다. 총선 투표일뿐 아니라 그보다 앞선 공천 신청 시점의 자격이 중요한 셈이다.
징계가 내려진 지난 8월을 기준으로 보면, 기존 1년 6개월의 징계는 2028년 초까지 이어져 총선 공천 절차와 겹칠 가능성이 다분했다. 반면 징계기간이 1년으로 줄면서 2027년 하반기 당원권 회복이 가능해졌다. 공천 신청을 가로막을 수 있었던 징계기간 문제가 해소됐다는 의미다.
한편, 권 의원과 함께 징계를 받은 다른 비당권파 의원들은 서로 다른 대응을 택했다. 당원권 정지 2년 6개월 처분을 받은 조경태 의원은 지난 8월 26일 징계가 부당하다고 주장하면서도 "정치는 정치로 풀어야 한다"라며 재심과 가처분 신청 없이 징계를 수용하겠다고 이미 밝힌 바 있다.
당원권 정지 10개월 처분을 받은 서범수 의원은 이달 16일 재심 청구를 철회하고 법원에 효력정지 가처분 신청과 본안소송을 제기했다. 당원권 정지 2년 처분을 받은 진종오 의원 역시 이달 초 징계 효력정지 가처분을 신청하며 법원의 판단을 구한 상황이다(관련 기사: 진종오 결국 법원행... 권영진 "정치보복성 징계", 서범수도 재심
https://omn.kr/2jncj).