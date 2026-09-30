긴급행동 "교육부도 '미래대응기금에 초중고 재원 없다' 실토"

큰사진보기 ▲재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑최교진 교육부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 김민재 행안부 차관이 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지방교육재정교부금 개편 규탄 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)이 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '지방교육재정교부금 개편 규탄 기자회견'을 열어 정부의 일방적인 교육재정 개편 전면 백지화 및 교육주체가 참여하는 공론화 기구 마련 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

400여 개 교육 관련 단체가 모인 '2026 지방교육재정교부금(교육교부금) 개편 대응 긴급행동'이 "'교육교부금을 축소해 조성하는 정부의 미래대응기금 속에 내년 초중고 대상 직접 배정된 재원이 사실상 없다'고 교육부도 실토했다"라고 밝혔다. 정부가 유초중고 교육재정을 줄여 미래대응기금을 만들었지만, 초중고에는 돈을 쓸 재원이 없다는 것을 사실상 시인한 것이어서 반발이 더 커질 것으로 보인다.30일, 긴급행동은 전날인 지난 29일, 교육부 실·국·과장과 '교육교부금 개편 비공개 간담회'를 한 결과 설명자료를 내부 소통방에 밝혔다.이 설명자료에서 긴급행동은 "교육부는 미래대응기금을 교육 분야에서 활용할 수 있는 새로운 재원이라고 설명했다"라면서도 "교육부 설명 과정에서도 '첫해(내년)에는 초·중등교육에 직접 배정되는 재원이 사실상 없다'는 취지의 내용이 확인됐다"라고 설명했다.이와 관련 교육부 관계자는 30일 <오마이뉴스>에 "미래대응기금 내년도 예산 편성에서 아직 정부 안에는 (초·중등교육 관련 재원이) 없다"라면서 "미래대응기금 교육·인재 분야 예산 10조 가운데 5조 정도가 영유아와 고등평생교육으로 편성됐고, 2.5조는 다른 부처 것이고, 2.5조는 아직 (용처가 정해지지 않고) 남아 있는 상태"라고 설명했다.29일 간담회에서는 '미래대응기금의 결정권 문제'에 대해서도 논란이 됐다. 긴급행동은 "교육부가 교육·인재 계정의 재원을 독자적으로 결정할 수 있는 구조가 아니라는 점도 확인했다"라면서 "우리는 미래대응기금 분과에 교육부 차관의 참여만으로는 충분하지 않으며, 시·도교육감과 교육 주체들이 기금 결정 과정에 실질적으로 참여할 수 있는 법적 장치가 필요하다고 지적했다"라고 설명했다. 미래대응기금 교육·인재 분야 예산도 최종 결정권자는 교육부 장관이 아니라 기획예산처장관이란 사실이 확인됐다는 뜻이다.이처럼 기존의 교육교부금을 빼내 미래대응기금이 조성될 예정이지만, 교육부 장관에게 최종 결정권도 없는 상태에서 초중고에 재원이 가지 못한다는 사실이 확인되자, 긴급행동은 100만 서명운동에 이어 대규모 집회를 계획하는 등 한층 더 강한 반발 움직임을 보이고 있다.긴급행동 관계자는 <오마이뉴스>에 "지금 특수교육 확대, 노후학교 개선, 교직원 인건비 상승, 인공지능 교육 확대 등 앞으로 필요한 교육재정 수요가 매우 큰 상태인데 교육재정을 줄이겠다니 현 정부는 거꾸로 가는 교육재정 정책을 펼치는 것"이라면서 "교육교부금을 줄여 마련한 미래대응기금에서조차 미래 학생들을 키우는 초중고에 돈을 쓰지 못하도록 하겠다니 도저히 이해할 수 없는 일이 벌어지고 있다"라고 비판했다.초등교사를 양성하는 서울교육대학교의 장신호 총장(국가교육위원)도 이날 '초등교사 직업병' 관련 국회 토론회에 나와 "최근에 교육부(정부)에서 교육재정을 줄이고 미래대응기금을 만들어 대학에 예산을 지원한다고 한다"라면서 "그런데 다른 종합대학은 200억, 500억을 지원하면서 우리 교육대학은 (추가) 지원액이 0원이다. 교사가 잘되어야 우리 교육이 사는데 정말로 슬픈 현실"이라고 말했다.한편, 교육교부금은 중앙정부가 유초중고 교육을 위해 시도교육청에 보내는 돈이다. 그런데 정부가 54년간 유지되어 온 '내국세 연동 비율(20.79%)' 자동 배분 방식을 폐지하고, 학령인구 변화와 경제성장률을 반영하는 계산식으로 바꾼 교육교부금 삭감법을 국회에 보냈다. 교육계에서는 이렇게 할 경우 기존 교육교부금 연동제 대비 해마다 20조 원가량이 줄어들 것으로 예상한다. 정부는 학령인구 감소 등의 이유를 들면서, 이렇게 남긴 돈을 미래대응기금으로 돌려 어린이집과 고등교육 등 미래인재 사업 등에 쓴다는 계획을 밝힌 바 있다.