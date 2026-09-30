27만 명 찾은 '꿈돌이하우스'... 대전 원도심 명소 됐다

큰사진보기 ▲대전 동구 중동에 위치한 꿈돌이하우스가 30일 청주 오스코(OSCO)에서 열린 '2026 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 도시·지역혁신대상 일자리 창출 분야 국토교통부 장관상을 수상했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전 동구 중동에 위치한 꿈돌이하우스. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전 원도심의 도시재생 거점시설인 '꿈돌이하우스'가 지역 문화와 관광, 청년 일자리를 연계한 성과를 인정받아 국토교통부 장관상을 받았다.대전시는 30일 청주 오스코(OSCO)에서 열린 '2026 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 '대전역마을 DProject'가 도시·지역혁신대상 일자리 창출 분야 국토교통부 장관상을 수상했다고 밝혔다.이번 수상에서 특히 주목받은 것은 대전역마을 DProject의 핵심 거점시설인 '꿈돌이하우스'다. 지역의 문화자원과 관광 콘텐츠를 활용하면서 지역 소상공인과 청년의 상품 판매, 일자리 창출을 연결해 침체된 원도심에 새로운 방문 수요를 만들어냈다는 점이 높은 평가를 받았다.대전 동구 중동에 위치한 꿈돌이하우스는 도시재생사업을 통해 조성된 지역문화관광 거점시설이다. 대전시에 따르면 2025년 한 해 동안 꿈돌이하우스를 찾은 방문객은 약 27만6000명에 달했다. 운영 18개월 동안 거둔 매출도 약 3억7800만 원으로 집계됐다.단순히 관광객을 끌어들이는 시설에 그치지 않고 지역 경제와 청년 일자리를 연결했다는 점도 꿈돌이하우스의 특징이다.꿈돌이하우스에서 판매되는 상품 가운데 지역 소상공인과 청년이 생산한 제품의 비중은 56.5%에 달한다. 지역에서 만들어진 상품이 관광객과 소비자를 만나는 판로 역할을 하고 있는 셈이다.또 청년자활사업단과 연계해 한방족욕장과 카페를 운영하고 호두과자를 판매하는 등 청년들이 직접 사업 운영에 참여할 수 있도록 했다. 대전시는 이러한 사업이 청년들에게 일자리를 제공하는 것은 물론 향후 자립할 수 있는 기반을 마련하는 데도 기여하고 있다고 설명했다.대전시는 이번 수상을 계기로 도시재생사업의 정부 지원이 끝난 뒤에도 꿈돌이하우스와 주변 지역이 지속적으로 활력을 유지할 수 있도록 사후관리 체계를 강화할 계획이다.특히 도시재생 마중물사업이 종료된 이후에도 지속적인 관리와 모니터링 체계를 구축하고, 임대형 상생협력상가 조성 등을 통해 원도심 상권을 활성화하고 청년층의 유입을 이어가겠다는 구상이다.도시재생사업의 경우 공공재정이 집중되는 사업 기간에는 각종 시설과 프로그램이 활발하게 운영되지만 사업 종료 이후 지속 가능성을 확보하는 것이 중요한 과제로 꼽힌다. 대전시는 꿈돌이하우스를 관광객이 찾는 공간에 그치지 않고 지역 상권과 소상공인, 청년이 함께 수익을 만들어가는 자립형 도시재생 거점으로 운영한다는 계획이다.대전시 관계자는 "이번 국토교통부 장관상 수상은 쇠퇴하던 원도심 공간에 관광과 청년 일자리를 결합해 새로운 활력을 불어넣은 대전형 도시재생 모델의 우수성을 인정받은 것"이라고 평가했다.이어 "앞으로도 지역 소상공인과 청년이 함께 성장하는 자립형 도시재생 생태계를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.