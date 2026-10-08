'카메라 뒤에 사람 있다'... 한빛이 바꾼 방송계

큰사진보기 ▲고 이한빛 피디의 방 ⓒ 이선민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한빛 9주기 추모제 ⓒ 김혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한빛 10주기 행사 포스터 ⓒ 한빛미디어노동인권센터 관련사진보기

고 이한빛 피디의 엄마 김혜영 선생님은 내가 아는 사람 중에 우리 수녀님들 빼고 세상 걱정을 제일 많이 하는 사람이다. 선생님은 노상 세상 모든 일에 걱정과 염려를 보탠다. '아니, 그 엄마는 그래 어쩌고 산대?', '자기, 모아둔 돈은 좀 있고?', '키우는 개들 아픈 덴 없고?' 만약 어디서 걱정 많이 하기 대회가 열린다면 단연 선생님이 대한민국 대표로 나갈 지경이다.선생님 집에 가면 항상 "요즘 글 쓰세요?"하고 묻는다. 매 끼니 한상차림을 손 하나 까딱 않고 얻어먹는 주제가 마치 맡겨 놓은 거 찾기라도 하듯 당당하게 묻는다. 그럼, 선생님은 딱히 잘못한 것도 없으시면서 잔뜩 주눅 든 목소리로 "아니 뭐 제대로는 아니고, 이런저런 소식지에 기고하는 정도지." 이제 나는 본격적으로 따지고 든다."아니, 그 좋은 재주를 썩히고 계시세요. 선생님은요, 글 하나로 사람을 울리고 웃긴단 말이에요. 이게 보통 재주인 줄 아세요? 다른 사람들은요, 그런 재주가 없어서 쓰고 싶어도 못 써요."선생님이 다시 혼잣말처럼 "누가 읽는다고" 한다. 이제 나는 가슴을 탁탁 치며 "제가 읽어요. 제가. 그리고 선생님 책은 사람들이 몰라서 못 읽는 거지. 알면 다 읽어요." 선생님이 어깨를 좀 펴고 수줍음 많은 십 대 소녀처럼 싱긋 웃으시며 양 볼을 붉힌다. 사실 선생님도 나도 안다. 이 말엔 나 역시 해당한다는 걸. 근 일 년간 나 역시 제대로 된 글은 한 줄도 못 썼다. '새 책 언제나 오냐'고 더러 묻는 사람도 있는데 그때마다 나 역시 '누가 읽는다고 써요'라고 답한다.자주는 아니지만 종종 선생님 댁에 불쑥불쑥 간다. 은퇴 교사인 부부는 서울에서 벗어나 온천으로 유명한 도고에 계시는데 땅집이 주는 온기와 선생님이 내어주는 집밥이 좋아 간다. 소박한 밥상을 앞에 두고 두 분께서 식전 기도를 올리면 이미 나는 그때부터 어떤 걸 어떻게 먹을지 구상하느라 기도도 대충 한다. 이어 된장찌개에 밥을 비벼 이런저런 찬을 곁들여 양 볼이 미어터지게 밥을 먹는다. 그럼, 한빛 아빠가 커피를 곱게 갈아 원두를 내려 주신다.두 분을 알게 된 건 재난 재해 참사 피해 자조모임에서였다. 어쩌다 한 번씩 얼굴을 비추는 나와 달리 두 분은 열심히 활동하신다. 전국 팔도를 마다하고 슬픔이 있고 위로가 필요한 곳엔 언제든 일등으로 달려가신다. 나는 그저 기분이 내키면 가고 안 내키면 마는데 교직 생활을 은퇴하시고 서울집을 정리하고 도고로 아주 오신 두 분은 본래 이 집에서 한빛 한솔 형제의 손주들을 북적북적하게 길러 낼 생각이었다고 했다. 하지만 이 모든 꿈은 한빛이 그렇게 되고 보기 좋게 산산조각 났다.아마도 이 집에 가장 많이 오는 건 동네 길고양이들이리라. 어림잡아 봐도 스무 놈은 돼 보인다. 선생님 댁 밥 인심 좋은 게 대체 어디까지 소문이 난 건지 도통 모르겠다.자살 유가족이 되고 보면 '그 사건' 전으로 도저히 돌아갈 수 없다. 겪어 보지 않으면 모르겠지만, 분명히 있었던 일에 대해 아무리 가까운 사이라 해도, 심지어 피를 나눈 가족이라 해도 섣불리 말을 꺼낼 수 없다. 이후 남겨진 가족 사이엔 애써 외면하자는 암묵적인 규칙이 생긴다. 더러 이 일에 대해 서로 '건강하게' 이야기를 나누기도 한다던데 글쎄 그게 과연 건강할까 하는 의문이 들 뿐이다. 뭐든 억지로 하는 거 치고 좋은 걸 본 적 없기에.외려 모르는 사람하고는 '그 일'에 대해 자연스럽게 이야기할 수 있지만 이게 어떤 슬픔인지 아는 사람끼리는 도저히 말을 꺼내기 어려운 게 사실이다. 슬픔도 어지간해야 언어가 되고 글이 되는 법이라고나 할까. 게다가 주위 시선도 만만치 않다.다들 별생각 없이 우리 같은 사람을 보면 '대단하다, 나 같으면 못 살 것 같아'라는 말을 하는데, 의도야 어떻든 이런 말을 듣는 사람은 이런 생각을 아니 할 수 없다. '그럼 어쩌라는 건가, 따라 죽기라도 하라는 건가.' 어쩜 남의 일에 관심도 많은지, 참사 피해자는 웃으면 웃는다고 그런 참극을 겪고도 웃는다고, 또 울면 아직도 그러고 산다고 하니 자꾸만 세상으로 난 문을 닫고 들어갈 수밖에 없는 처지가 된다.서울대 사회학과를 졸업한 한빛은 2016년 CJ ENM에 PD로 입사해 드라마 제작국에서 일 년 정도 근무했다. 이때 조연출로 들어간 tvN <혼술남녀> 제작이 촬영 도중 엎어지는 바람에 한빛은 위에서 시키는 대로 이 일의 책임을 외주 제작사인 '을'에게 전가해야 하는 업무를 떠안았다. 이에 한빛은 극심한 스트레스를 받았다.이 일의 부당함에 대해 신입 피디가 이의제기하면 조직에선 '유별나게 군다, 너만 잘났냐, 이 바닥은 다 이렇다'라는 말로 인격적인 모욕만 돌려줄 뿐이었다. 이런 반복되는 폭력적인 상황에 노출된 그는 이 상황을 견디지 못하고 유서에 언론 미디어계의 그릇된 관행을 고발하고 우리 나이 고작 스물여섯이라는 짧은 생을 스스로 마감했다.서울대를 나온 한창나이의 청년이 자신의 목숨을 끊다니.시민 사회는 한동안 큰 충격을 받았다. 이를 계기로 한빛은 방송 미디어계의 오랜 악습인 정규직과 비정규직의 차별, 임금 체납, 갑질, 강도 높은 노동량에 대해 피로 대자보를 도처에 붙인 것과 다름없었다. 한빛이 죽기 전까지 방송가에서 그토록 무자비하게 착취당하는 게 알려지지 않았으니. 이후 한빛의 유가족과 친구들, 수많은 활동가들이 "카메라 뒤에 사람 있다"라는 슬로건을 머리에 둘러메고 거리로 나와 방송계의 열악한 근무 환경 개선을 촉구했다. 이를 통해 몇몇 고질적인 관행은 사라졌고 방송 제작 환경이 달라졌다는 건 익히 알려진 사실이다.처음엔 한빛의 죽음이 지극히 개인적인 것이라 사측과는 무관하다고 선을 긋던 CJ ENM도 태도를 바꿔 공식적으로 사과하고 재발 방지 대책도 내놓았다. 이후 유가족은 '한빛미디어노동인권센터'를 설립해 방송 노동자 권익 보호를 위해 힘쓰고 있다.지난해 한빛 아빠 이용관 선생님은 국회를 통해 중대 재해 처벌법을 상정한 쾌거도 달성하셨다. 당신께서는 혼자 한 것도 아니고 법안도 반쪽짜리라고 하시지만 법안 관련해서는 일자무식인 내가 봐도 쉬운 일은 아니라고 본다. 쉬운 일 같았으면 정치인들이 이토록 어렵사리 법안을 통과시키지 않았을 테니.뉴스에선 노상 제조업 현장직 노조 목소리가 크니 정규직과 비정규직의 차별은 공장에서만 일어나는 줄 알았다. 알고 보니 방송계가 더하면 더 했지 덜하지 않았다. 다큐를 찍으며 알게 된 외주 피디와 이 일에 대해 이야기하자 그가 말했다. "배운 놈들이 더해요. 이 바닥이 더했으면 더했지 절대 덜하지 않습니다." 사회학을 전공하고 사회에 나와 그가 처음 목격한 부조리, 그리고 이 거대한 구조에 대해 한빛은 아마 충격을 받았으리라.왜 아닐까. 부도덕한 일을 지시 받고 부조리한 일을 실행하는 게 실은 말처럼 쉽지 않다. 어쩌면 이는 재능의 영역이다. 말하자면 악한 재능. 남에게 실망하면 그의 잘못을 탓하면서 견디는 게 사람이지만, 나 자신에게 실망하면 스스로 일어서지 못하는 게 본래 사람이기 때문이다. 하니 순간순간 청년 한빛의 마음엔 얼마나 붉고 푸른 피멍이 번졌겠는가.지난해 한빛 추도식은 마석 모란공원 민주열사 묘역에서 이루어졌다. 전에 한빛은 천주교 의정부교구 봉안당에 안치되어 있었는데, 작년 이맘때 볕 잘 드는 모란공원으로 평수를 넓혀 갔다. 날이 좋아 그랬을까 당일 도처에서 행사가 있었다. 서로 마이크와 앰프를 켜고 각자의 추도식을 진행하는데 그야말로 장관이었다. 한쪽에서 울면 한쪽에서 노래를 부르고 한쪽에서 클래식 연주를 하면 다른 한쪽에서 투쟁가를 부른다.물론 사이사이 날카로운 마이크에서 나는 날카로운 기계음도 빠지지 않았다. 주최 측에선 어렵게 모신 손님들의 이목을 무대에 집중시키지 못해 안절부절못하는데, 한 걸음 뒤에 떨어져 보는 내 눈엔 이 모든 북새통이 산 자들이 살아있으므로 누릴 수 있는 완벽한 축제의 현장으로 보였다. 슬픈데 웃기고 웃으면서 또 울고 하는 우리의 모습이 영락없이 우리네 인생 같았다고나 할까.행사를 마치고 집에 와 선생님께 전화를 드렸다. "저는요, 한빛이 요즘 시대의 전태일 같아요. 미디어 영상 분야 노동자들이 그 시절 평화시장에서처럼 억압받고 있다는 것, 매일 부조리와 불합리와 부당함을 견뎌야 한다는 것. 일터에서 사람이 사람에게 듣도 보도 못한 모욕과 수치를 준다는 걸 몰랐는데 그걸 한빛이 세상에 알렸으니까요."딱히 대단한 비유도 아니다. 이처럼 (한강 작가의 표현을 빌려) 죽은 자가 산 자를 구하는 일은 우리 일상 곳곳에서 벌어진다. 알아차리지 못해 그렇지 우린 서로 연결되어 있다. 우리가 사는 세상은 앞서간 이들이 흘린 피를 딛고 다져진 땅 위에 세워진 세상이니까. 그러므로 바라건대. 앞으로 우리 조금만 더 서로에게 우리 사람의 자식을 귀하게 여겨주면 안 될까.내가 마주하는 노동자가 갑이고 을이고 간에, 이 친구를 떠 올렸을 때 누군가 뱃속에 이 아이를 소중히 품어 낳고 기른 세상의 전부라는 생각을 한 번이라도 해 주면 안 될까. 내 자식에게 하지 못할 행동과 말을 남의 집 애한테 강요하지 않으면 안 될까. 대단하지 않아도 좋으니 각자의 자리에서 최선을 다해 인간을 인간으로 대우해 주면 안 될까 하는 생각이 든다.어느새 한빛의 10주기가 돌아온다. 해서 하는 말인데 여태 한빛의 엄마 아빠가 끝까지 키워내지 못한 아이의 영혼을 이고 지고 외롭게 걸어 온 이 길에 우리 모두 한 번이라도 진심 어린 박수를 쳐 줬으면 좋겠다.