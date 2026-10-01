김여정의 '자작극' 독설, 그 뒤에 숨겨진 북한의 속내

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자 김성근은 북한대학원대학교 및 국방대 안보과정을 마치고 통일부 정책자문위원으로 활동하고 있다.

9월 30일 아침, 북한 김여정 노동당 부부장이 조선중앙통신을 통해 전격적인 대남 담화를 발표했다. 지난 9월 21일 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 국군 제25보병사단 장병들의 지뢰 폭발 피해를 전면 부인하며, 이를 남측의 '자작 광대극'으로 매도하는 내용이다.현재 한반도는 북한의 '적대적 두 국가 관계' 고착화 노선 아래, 비무장지대 장벽 설치와 지뢰 매설 등 '남부 국경 영구화' 작업이 강행되며 군사적 긴장이 고조되고 있다. 내부적으로도 지뢰 도발에 대한 군의 경계 실패와 정부의 대북 강경 기조를 둘러싸고 야당의 파상공세가 이어지는 등, 외부의 안보 위기가 심각한 내부 정쟁으로 번지는 양상이다.이러한 거시적 안보 환경의 급변과 국내 정치적 분열 속에서 발신된 김여정의 극언은 단순한 선전선동이 아니다. 그 거친 수사학의 이면을 구조적으로 해체해 보면, 북한 정권이 은폐하고자 하는 안보적 딜레마와 교묘한 위기관리 메커니즘이 고스란히 드러난다.가장 역설적인 대목은 김여정이 이번 사건을 부인하며 "10여 년 전 세상을 소란하게 했던 목함지뢰 사건을 방불케 하는 명백한 자작극"이라며 2015년의 과거를 스스로 소환했다는 점이다.2015년 8월 DMZ 목함지뢰 도발 당시, 박근혜 정부가 대북 확성기 방송을 전면 재개하자 북한은 체제 붕괴의 공포를 느끼며 고위급을 긴급 파견했다. 당시 '8.25 합의'를 통해 북한은 지뢰 폭발로 남측 군인이 부상당한 것에 대해 사실상 소행을 시인하며 유감을 표명한 바 있다.그럼에도 11년 전 사건까지 소급해 자작극으로 강변하는 이유는 단 하나다. 현재 남측 일각에서 강력하게 거론되는 '대북 확성기 방송 재개' 논의를 사전에 봉쇄하기 위한 예방적 차단막(Firewall)이다.김여정은 서울의 위정자들이 확성기를 다시 세워야 한다고 열변하고 있다며 신경질적인 반응을 숨기지 못했다. 이는 대북 심리전 자산이 최전방 북한 군인들과 주민들의 사상적 동요를 유발하는 것을 북한 수뇌부가 얼마나 치명적인 체제 위협으로 인식하고 있는지를 방증한다.군사 전략적으로 가장 유의미한 행간은 북한이 스스로 설정한 '조건부 보복'의 한계선이다. 김여정은 담화에서 "만약 우리 군인들을 향해 한국군이 경고사격이 아닌 실지사격(조준사격)을 가해온다면 즉시적이고 가차 없는 보복을 가할 것"이라고 위협했다.표면적으로는 무자비한 보복을 다짐한 듯 보이지만, 이를 뒤집어 보면 한국군의 단순한 '경고사격'이나 '경고방송' 수준에는 직접적인 무력 대응을 자제하겠다는 명백한 확전 통제의 의도가 깔려 있다.만성적인 경제난을 겪고 있고 러시아에 대한 포탄 등 군사 물자 지원에 안보 역량을 집중해야 하는 북한 지도부로서는 현재 한반도에서의 전면적인 국지전 발발을 원치 않는다. '실지사격'이라는 구체적 임계점을 굳이 명시한 것은 우발적 군사 충돌을 피하기 위한 북한 나름의 위기관리 수사학인 셈이다.김여정은 이번 담화에서 한국군 특정 사단(3군단 21사단)을 구체적으로 지목하며 전술적 반격 수단 증강을 예고했다. 이는 해당 지역 장병과 국민에게 국지적 공포를 극대화하려는 정밀 타격형 심리전이다.그러나 정작 이토록 호전적인 담화는 대외 매체인 '조선중앙통신'으로만 송출되었을 뿐, 북한 일반 주민과 군인들이 매일 읽어야 하는 대내 매체 '노동신문'에는 일절 보도되지 않았다.외부 세계를 향해서는 상응 조치를 억제하려 으름장을 놓으면서도, 내부적으로는 자신들이 매설한 지뢰에 남측 장병이 살상당했다는 사실이 알려질 경우 최전방에 확전의 공포나 심리적 동요가 번질 것을 우려한 치밀한 정보 통제(Decoupling) 조치다.김여정의 담화는 일견 비이성적인 분노의 산물처럼 보이지만, 그 기저에는 남북관계를 영구적으로 단절하고 한국군의 상응 조치를 결박하려는 치밀한 안보 전략이 작동하고 있다.거친 수사에 매몰되어 감정적으로 맞대응하거나 일희일비한다면 북한이 의도한 심리적 교란에 휘말릴 뿐이다. 담화의 '소음(Noise)'을 걷어내고 그들이 진정으로 전하고자 하는 불안감이라는 '신호(Signal)'를 포착해야 한다.북한이 '실지사격'을 경계하며 확전 통제선을 스스로 그은 만큼, 우리 군은 북한의 비무장지대 불법 공사나 지뢰 매설에 대해 기존의 원칙적인 차단 작전을 주저 없이 수행해야 한다. 확전의 명분을 주지 않는 선에서 비례적이고 통제된 강경 대응을 유지하는 것이 핵심이다.또한, 김여정이 가장 두려워한 대북 확성기는 즉각적인 전면 재개로 북한에 도발의 빌미를 주기보다는, 언제든 스위치를 켤 수 있다는 '전략적 모호성'을 통해 북한의 추가 도발을 억제하는 핵심 비대칭 무기로 활용해야 한다.김여정의 독설은 강한 자의 여유가 아니다. 체제 생존과 남부 국경 차단을 서둘러야만 하는 북한 정권의 불안정한 내면이 투영된 거울일 뿐이다. 정치권 역시 안보 위기를 정쟁의 도구로 삼는 소모적인 파상공세를 멈춰야 한다. 그것이야말로 북한이 가장 쾌재를 부르는 '남남갈등'의 덫이기 때문이다. 북한의 위협적 언사에 흔들리지 않는 초당적 대응과 차분한 위기관리 전략이 그 어느 때보다 절실한 시점이다.