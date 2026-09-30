고 이채원양 유족 "장윤기 무기징역, 받아들일 수 없어"

▲'여고생 살해범' 장윤기(23)에게 무기징역이 선고된 30일 오후 광주지방법원 앞에서 고(故) 이채원 양의 유족이 선고 결과에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기