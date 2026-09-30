고 이채원양 유족 "장윤기 무기징역, 받아들일 수 없어"

법원이 '여고생 살해범' 장윤기(23)에 대한 1심 재판에서 무기징역을 선고하자, 고 이채원 양의 유족은 "가해자가 언젠가 가석방 제도를 통해 세상 밖으로 나와 햇빛을 보게 될 무기징역 판결을 결코 받아들일 수 없다"며 강하게 반발했다.
이 양의 유족은 이날 장윤기에 대한 1심 판결이 끝난 직후 광주지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "제 분신과도 같던 소중한 아이의 생명을 참혹하게 파괴한 장윤기에게, 법원이 끝내 법정 최고형인 '사형'을 선고하지 않았다"며 이같이 말했다.
이들은 "뉘우침조차 없는 범죄자의 인권을 먼저 고려한 듯한 이번 판결은, 자식을 가슴에 묻은 부모의 마음에 다시 한번 날카로운 대못을 깊숙이 박아 넣었다"라며 "법원 판결을 들으며 유가족은 또 한 번 죽었다"고 비판했다.
이어 "사형을 선고하지 않을 것이라면 단 하루의 감형도, 가석방도 불가능한 '가석방 없는 무기징역'을 법제화해 강력범죄자를 사회로부터 영원히 격리해야 한다"며 "국회와 정부는 우리 채원이의 비극적인 사례를 통해 드러난 법과 제도의 미비점을 즉시 개선해 달라"고 촉구했다.
그러면서 "오늘의 판결은 끝이 아니라 시작이라 생각하겠다"며 "장윤기에게 법이 허용하는 가장 무거운 책임을 묻고, 사건의 진실을 감추려 했던 모든 자들이 법의 단죄를 받는 그 날까지 멈추지 않을 것"이라며 덧붙였다.
이 양의 유족은 법률대리인을 통해 검찰에 항소를 요청할 방침이다.
한편, 광주지방법원 형사13부(재판장 이정호)는 이날 선고 공판을 열고 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 구속 기소 된 장윤기에게 무기징역을 선고했다.
또 장윤기에게 30년간 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착, 10년간 신상정보 공개·고지, 아동·청소년과 장애인 관련 기관 취업 제한 10년 등도 명령했다.
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