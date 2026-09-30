경북도의회, 다음 달 1일부터 정례회 열고 조례안 등 처리

큰사진보기 ▲경상북도의회 본회의 모습. ⓒ 경북도의회 관련사진보기

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경상북도의회가 오는 10월 1일부터 15일간 제366회 제1차 정례회를 열고 도정질문과 2025회계연도 결산 승인, 2026년도 행정사무감사 계획 승인 및 각종 민생 조례안 등을 처리한다.다음 달 1일 열리는 제1차 본회의에는 허지훈(비례), 우영봉(경산), 황재철(영덕) 의원이 도정질문에 나선다.또 행정통합과 관련 현안을 대응하기 위해 경북대구행정통합특별위원회 구성 결의안과 위원 선임의 건을 처리한다.정부의 미래대응기금 신설과 관련 지방교부세와 지방교육재정교부금 개편에 대한 전면 재검토를 촉구하는 건의안도 상정할 예정이다.다음 날인 2일에는 제2차 본회의를 열고 김재준(울진), 최태림(의성), 손희권(포항) 의원이 도정질문에 나서 도정과 교육행정 전반에 대한 현안 사항과 문제점을 지적할 계획이다.회기 마지막 날인 15일에는 제3차 본회의를 열어 5분 자유발언을 시작으로 경상북도와 경북도교육청의 2025년회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건, 2026년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 등 각종 조례안을 처리한다.김희수 경북도의회 의장은 이날 개회사에서 정부의 미래대응기금 신설과 관련 "지방자치단체 및 지방의회와 충분한 협의를 거쳐 전면 재검토하고 지방재정 보완 대책을 마련할 것"을 촉구할 계획이다.대구경북 행정통합과 관련 김 의장은 "도민의 공감과 신뢰를 얻는 일이 무엇보다 중요하다"며 충분한 소통을 강조하고 통합신공항 건설을 위해서는 정부의 책임 있는 지원과 명확한 실행계획 마련을 요청할 예정이다.경북도의회는 오는 11월 6일부터 열리는 제367회 제2차 정례회 기간 중 실시하는 행정사무감사를 앞두고 도민들로부터 제보를 받는다고 밝혔다.제보 접수기간은 10월 1일부터 31일까지 한 달간이며 제보대상은 도정과 교육행정 전반에 대한 개선 및 건의사항, 예산낭비 위법·부당한 행정사례, 기타 생활불편 사항 등이다.제보는 경북도의회 홈페이지를 이용하거나 팩스, 우편, 직접 방문 등을 통해 접수가 가능하고 처리결과는 감사가 끝난 후 제보자에게 직접 회신한다.다만 재판수사 중인 사건과 개인의 사생활 침해 우려가 있는 제보, 익명으로 하는 제보, 단순 민원 등은 대상에서 제외된다.경북도의회 행정사무감사는 오는 11월 9일부터 22일까지 14일간 열리며 대상은 경북도청(사업소 포함), 도 산하 공공기관 및 경북도교육청, 시군교육지원청 등이다.김 의장은 "도민들께서 느낀 불편사항과 개선이 필요한 부분을 적극적으로 제보해주시길 바란다"며 "접수된 소중한 의견은 행정사무감사에 충실히 반영해 실질적인 정책 개선으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.