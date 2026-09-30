국힘 "차라리 김지용 지명 철회하라" 장외 의총도 예고

"차라리 과감하게 지명을 철회하고 새로운 인물을 찾는 게 나을 수 있다."
정점식 국민의힘 원내대표가 이재명 대통령을 향해 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자의 거취를 조속히 결정하라고 압박했다. 중수청 출범이 불과 이틀 앞으로 다가왔지만 김 후보자에 대한 인사청문요청안조차 국회에 제출되지 않자, 아예 지명을 철회하는 방안까지 공개적으로 거론한 것이다.
국민의힘은 중수청장 공백을 비롯한 형사사법체계 개편의 '준비 부족'을 부각하며 오는 10월 1일 국회 밖에서 의원총회를 여는 방안도 추진하고 있다.
"더 이상의 장고는 중수청 성공 출범에 독"
정 원내대표는 30일 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "9월 8일에 김지용 후보자를 지명했는데, 오늘까지 정부가 3주 넘게 인사청문요청안을 국회로 보내지 않고 있다"라며 "국회의 인사 검증권을 능멸하는 처사"라고 비판했다.
그는 "대통령의 인사권이 여당 강경파의 반발에 발목이 잡혀서 이러지도 저러지도 못하는 최악의 레임덕"이라며 "우리 당은 중수청의 성공적 출범을 위해 정부·여당의 내부 교통정리를 참고, 또 참고, 기다렸다. 그런데 야당에는 별다른 설명도 없고 양해를 구하지도 않으면서 3주가 지났다"라고 주장했다.
이어 이 대통령에게 "김지용 후보자의 거취에 대해 금명간에 결단을 내려주시길 바란다"라고 요구했다. 특히 "이미 3주 넘게 지속된 논란으로 김지용 후보자의 리더십은 크게 훼손됐다"라며 "더 이상의 장고는 중수청 성공 출범에 독이 될 뿐이다. 차라리 과감하게 지명을 철회하고 새로운 인물을 찾는 게 나을 수 있다"라고 목소리를 높였다.
이 대통령은 지난 8일 검사 출신인 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명했다. 그러나 김 후보자가 검사 재직 당시 이른바 '검수완박'에 반대했던 전력 등을 두고 여권 일각에서 반발이 제기됐고, 이 대통령은 추가 검증을 지시했다. 청와대는 29일에도 김 후보자에 대한 인사청문 요청 일정에 대해 "아직 정해진 바가 없다"라고 밝혔다.
다만 민주당 지도부 차원에서 김 후보자의 지명 철회 문제 등을 공개적으로 논의한 것은 없다는 입장이다. 박성준 민주당 수석대변인은 이날 오전 최고위원회의 직후 기자들과 만나 김 후보자의 인사청문요청안과 지명 철회 가능성 등에 대한 질문을 받고 "인사 문제에 대해서는 공개적으로 논의한 건 없다"라고 선을 그었다.
"아무런 준비 없이 중수청 출범"… 장외 의총 추진
정 원내대표는 김 후보자 문제를 형사사법체계 개편 전반에 대한 공세로 확대하며 '장외 의원총회'를 예고했다. 그는 "10월 2일 검찰 폐지, 보완수사권 폐지, 중수청(중대범죄수사청) 출범, 경찰의 수사권 확대 등 대한민국 형사사법시스템의 대변혁이 이제 겨우 이틀 남았다"라며 "리더십도, 시설도, 인력도 모두 준비 부족 상태로 총체적 난국"이라고 지적했다.
특히 "가장 심각한 문제는 법무부 장관, 중수청장, 공소청장, 경찰청장 등 4대 핵심기관 수장의 전원 공백 사태"라고 꼬집었다. 중수청은 오는 10월 2일 출범할 예정이다. 국민의힘은 10월 3일 장외집회와 별도로, 이 같은 주장을 알리기 위한 장외 의원총회를 열 예정이다(관련 기사: 국감 코앞 장외집회 결정한 국힘... 내부서도 "환장할 노릇" https://omn.kr/2jyjw
).
정 원내대표는 기자들과의 질의응답에서 "내일(10월 1일)이 소위 검찰의 보완수사권이 폐지되는 마지막 날이고 모레가 중수청이 새롭게 출범하는 날"이라며 "아무런 준비 없이 출범하는 중수청, 보완수사권 폐지에 대한 아무런 보완 대책 없이 개정된 형사소송법이 시행되는 부분에 대해서 저희들이 국민들께 알리는 목적"이라고 설명했다.
그러면서 "정부의 조치를 강력하게 요구하는 그런 취지의 장외 의원총회를 내일 개최할 것을 예상하고 있다"라며 "어제 우리 의원들 간에 충분한 논의가 이뤄졌다"라고 부연했다.