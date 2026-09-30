호주 여행 앞두고 영어 울렁증이... 남편이 건넨 종이의 정체

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큰사진보기 ▲호주. ⓒ calebrussell on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영어울렁증을 걱정하는 나에게 딱 맞는 영어부적(1) ⓒ 김희 관련사진보기

"이게 뭐야?"

"어…. 그거만 공부하면 돼, 많이 몰라도 돼."

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

'익스큐즈미 토일렛?' '히어..' 내가 해외여행을 가서 사용하는 대표 문구 두 개다. 일단 비행기를 타고 외국에 간다고 하면 가장 먼저 떠오르는 게'이 나라는 입국심사 때 질문을 하나? 영어로 물어보면 어쩌지? '하는 걱정이다. 나의 외국어 울렁증은 출발하기도 전, 가보지도 않은 입국심사대를 상상하며 이미 기가 죽어있다.이제 한 달여 후면 호주로 여행을 떠난다. 남편이 꼭 한번은 타보고 싶어 하던 2층 비행기를 타고 아주 오래전 다녀왔던 호주를 다시 밟을 계획이다. 22년 전, 당시 직장에서는 선진지 견학(先進地 見學)이라는 이름으로 직원들에게 해외여행 기회를 제공했다. 운 좋게 선발된 나는 그때 생애 처음으로 여권을 만들고 비행기를 탔는데, 그렇게 다녀온 그곳이 바로 호주라는 나라였다.가끔 TV 홈쇼핑에서 호주 패키지여행 상품을 소개할 때면 눈길이 멈추곤 한다. 화면 속에 나오는 오페라하우스, 블루마운틴, 사막 썰매 같은 유명 관광지들이 신기하게도 내가 대부분 다녀온 곳들이다. 하지만 그 새로운 풍경들을 마주할 때 내 기억 속에서 먼저 마주하는 감정은 반가움보다는 묘한 서글픔이 앞선다.22년 전에는 처음 가는 해외를 마냥 신나서 갈 수만은 없었다. 그때 나는 너무 젊었고 그만큼 삶도 버거웠던 시절이다. 아직 어린아이들을 아빠에게 맡겨두고 가야 해 온전히 여행을 즐길 마음의 여유가 없었다. 게다가 주머니 사정은 또 얼마나 가난했던지, 면세점은커녕 남들 다 사는 소소한 기념품 하나 챙길 경비조차 넉넉지 못했다.그렇게 서글프고 고단했던 기억을 나는 오랜 세월 마음 한구석에 고이 묻어두고 살았다. 먹고 사느라 바빠 꺼내보지 못했지만, 홈쇼핑 화면 위로 호주의 구석구석을 마주할 때마다 가슴 한편이 아리곤 했다. 그래서 내게 호주는 마냥 아름다운 여행지라기보다 삶의 무게를 견디며 치열하게 버텨내야 했던 젊은 날의 고단함을 안은 내가 멈춰 있는 곳이다.다시 한 달여 뒤 호주 땅을 밟는다. 깃발을 든 가이드를 따라 움직이는 패키지여행이 아니라, 비행기표부터 숙소까지, 그리고 매일 일정을 직접 짜고 예약한 자유여행이다. 오래전 고단함을 털어내고 그 고단함을 추억 삼아 남편과 그곳을 다시 가기로 했다.출발해야 할 날이 가까워져 오면서 걱정이 밀려오고 있다. 자유여행은 모든 것을 남편과 나, 둘이서 해결하는 건데, 내게는 치명적인 약점이 둘 있다. 바로 외국어 울렁증과 길치란 점이다. 모르는 길에서 현지인에게 꼭 물어봐야 할 일이 분명 있을 텐데 '익스큐즈미' 이후에는 입이 굳게 닫혀버릴 게 뻔했다. 거기에 운 좋게 알아듣는다고 해도 이번엔 동서남북 방향감각이 무딘 내가 당황하게 될 건 불을 보듯 뻔했다.덜컥 겁이 난 나는 요즘 나는 연습을 시작했다, 아는 길도 일부러 구글 지도를 켜 경로 찾기를 눌러 화살표를 보며 목적지까지 가는 연습을 한다. 남편이 '나만 믿고 따라와' 라고 하지만, 그래도 하나에서 열까지 전부 남편만 의지하기엔 내 마음이 미안하다. 둘이 떠나는 여행인데 나 때문에 남편의 여행이 무거운 숙제가 되어서는 안 돼서다.구글 지도로 어찌어찌 길치 문제는 해결한다 해도 영어 울렁증은 단시간에 극복하기가 어렵다. '시드니 공항 입국심사대에서 질문을 한 대?''식당에서 주문할 수 있겠지?''공부해야겠다. 입도 못 떼면 너무 창피해' 반복되는 나의 울렁증 걱정을 가만히 듣기만 하던 남편이 며칠 전(27일) 내게 무언가를 쓱 내밀었다.남편이 내 손에 쥐여준 것은 빳빳하게 코팅된 종이 한 장이었다. 앞뒤로 빼곡하게 채워진 종이 위에는 200개의 영어 문장이 한글 문서로 타이핑되어 있었다. 공항에서, 호텔에서, 카페에서, 식당에서 내가 의사를 전달하기엔 아주 짧지만 완벽한 상황별 여행 영어였다.남편이 내민 문장의 1번에 'Excuse me'가 적힌 걸 보고 웃음을 터뜨리면서도 나는 이내 마음이 따뜻해졌다. 고단함을 추억하는 여행길에 울렁증으로 걱정하는 나를 위해 생초보인 내게 딱 맞는 문장을 찾아 종이 한 장을 꽉 채워 넣었을 남편의 시간이 느껴졌기 때문이다.손가락만 움직이면 전 세계 언어를 통역해 주는 앱이 널려 있지만, 번역기를 들이밀며 쩔쩔매는 것보다 이 종이 한 장 딱 꺼내 당당하게 읽는 걸 내가 더 편해 한다는 걸 남편은 알고 있었다. 나의 걱정을 덜어주기 위해 쉬운 문장 200개를 고르고, 컴퓨터앞에서 타이핑하고, 인쇄해 코팅까지 해준 남편의 투박하지만, 지극한 정성에 자신감이 뿜뿜하기 시작했다. 이제 이 종이 한 장은 단순한 영어 문장이 아니라, 지독한 울렁증을 해결해 줄 세상에 하나뿐인 나만의 영어 부적이 되었다.22년 전 주머니도 마음도 가난해 마냥 서글프고 고단했던 나의 첫 호주, 하지만 이제 한 달여 뒤 마주할 호주는 전혀 다른 느낌으로 만날 수 있을 것 같다. 든든한 남편을 옆에 두고, 나를 가장 잘 아는 사람이 만들어준 든든한 부적 한 장을 손에 들었으니 말이다. 시드니 공항에 내리는 순간, 가방에서 종이 한 장 꺼내 들고 남편이 적어준 문장들을 빠르게 스캔해 당당하게 말해볼 생각이다. "웨얼 이즈 더 버스 스톱 Where is the bus stop?"