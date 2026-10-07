계간 '기억과 전망' 창간사

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1970년대 이후 한국의 역사는 경제성장의 역사인 동시에 민주화운동의 역사이기도 했습니다. 지난 시기 우리 민족은 '보릿고개'로 상징되는 기나긴 가난의 역사를 뚫고, 온 민족이 보다 나은 생활을 할 수 있는 경제적 터전을 일구어 왔습니다. 그러나 다른 한편 민주화운동은 바로 그러한 경제성장을 배경으로 하여 움트고 자라났습니다. 왜냐하면 한국의 경제성장은, 독재권력과재벌의 결탁 그리고 외세의 개입 및 분단이라는 환경적 요인의 부정적 영향으로 말미암아, 많은 사회·경제적 모순과 노동자 및 서민의 희생을 배태하며 진행되어 왔기 때문입니다. 그 와중에 국민의 정치의식이 점차 성숙해 가면서 국민의 힘이 다양한 민주화운동으로 모아질 수 있었습니다.



저는 그 민주화운동의 정점이 87년 6월 항쟁이라 생각합니다. 과거처럼 소수의 선각자와 지식인 중심으로 운동이 전개된 것이 아니라, 일반 시민을 포함한 대중의 힘이 항쟁의 원동력으로 작용했습니다. 우리가 즐겨 떠올리는 이른바 '넥타이 부대'라는 표현 속에 잘 드러나고 있는 것처럼, 한국의 역사에서 모처럼 대중운동의 지평이 역동적으로 부활한 거사라 할 수 있습니다. 우리는 그 뜨거웠던 연대의 열정과 분출하는 대중의 힘을 잘 기억합니다. 그리고 화합과 결속의 소중함을 다시 한 번 뼈저리게 상기합니다.



돌이켜 생각해 보면, 저희 민주화운동기념사업회가 창립될 수 있었던 것도 바로 이러한 민주화운동의 역사적 성과에 힘입은 바 크다고 말할 수 있습니다. 이런 의미에서 저는 저희 기념사업회의 소명이 지나간 한국 민주화운동의 위대한 역사를 올바로 '기념'하고, 나아가서는 우리의 후손이 영원히 '기념'할 수 있는 자랑스러운 민주주의의 토대를 굳건히 구축해 나아가는 것이라고 생각합니다. 이처럼 저희 기념사업회는 자랑스러운 과거의 기억과 자랑할 만한 미래의 전망을 동시에 확보하기 위한 이중적 '기념'사업의 책무를 짊어지고 있다고 말할 수 있습니다.



민주주의는 전 인류가 합심해서 추구해야 할 지고의 가치일 뿐만 아니라, 동시에 지칠 줄 모르는 운동을 통해서 쟁취되어지는 과정이라고 생각합니다.



그러므로 민주주의는 기나긴 인류의 역사에서 얼마나 많은 민중의 땀과 피를 요구해왔습니까. 그러나 지금까지의 역사는 민주주의가 정치적 민주화의 달성이라는 제한된 목표의 실현에만 머물 수 없다는 것을 우리에게 가르치고 있습니다. 사실상 민주주의는 다방면에서 자유와 평등의 온전한 실현과 보편적 인권의 확립을 지향하는 이념으로 인식되어 왔습니다. 그렇기 때문에 민주주의는 인류가 끊임없이 추구하고 쟁취해 나가지 않으면 안 되는 숨가쁜 운동의 과정이기도 할 것입니다.



저는 이 작은 학술 공간이 민주주의, 민중의 삶, 그리고 민족의 발전과 평화에 관심을 갖는 모든 이들이 과거의 민주화운동과 그 성과를 정당히 복원·평가하고, 나아가서는 미래의 민주주의 상을 함꼐 다듬어 나갈 수 있는 소통의 한마당이 되기를 기원합니다. 이 열려진 마당에서 우리가 진정 무엇을 기억하고 환기해야 하는지, 또 어떤 전망을 가지고 미래로 나아가야 할 것인지에 대하여 다양한 의견이 격의 없이 교환되기를 희망합니다. 아울러 이러한 논의들이 단순히 '논의를 위한 논리'에 그칠 것이 아니라, 실천으로 연결되어 '더불어 사는 정의로운 사회'를 만들어 나아가기 위한 다양한 노력과 연대를 자극하는 작은 밑거름이 되었으면 하고 기대합니다.



우리나라의 민화운동에 관심과 애정을 갖고 계신 모든 분들이 저희 대중적 학술 계간지 <기억과 전망>에 뜨거운 관심을 지니고 애정 어린 채찍으로 잘 이끌어주시길 저희 민주화운동기념사업회를 대표하여 부탁드립니다.



감사합니다.

덧붙이는 글 | 김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"민주화운동을 기념하고 그 정신을 계승하기 위한 사업을 수행함으로써 민주주의 발전에 이바지함"을 목적으로, 공공특수법인체로 민주화운동기념사업회가 2002년 1월 출범했다. 산하에 연구소가 설립되고, 12월 무크 <기억과 전망>을 창간했다.발행인 겸 편집인에 이사장인 박형규, 편집위원장 박호성, 편집위원 김정환·김창수·송주영·엄동섭·정태인·정태현·정해근·조성혜·홍순권이다.창간호는 특집 '오늘, 한국의 민주화운동을 돌아본다', 기획으로 '한국의 민주주의와 선거'를 심도 있게 다루었다.강만길·김진균의 축사. 리영희의 '나와 민주주의'라는 칼럼이 돋보인다.발행인 박형규의 '참다운 민주화를 위한 소통의 한마당이 되기를' 제목의 창간사다.