"교육부, 성소수자 포함한 혐오·차별 가이드북 발행하라"

30일 오전 11시, 세종특별자치시 교육부 청사 앞에서 전국교직원노동조합, 차별금지법제정연대, 청소년 성소수자 지원센터 띵동, 한국성소수자인권단체연합 무지개 행동 등 총 52개 시민사회단체의 공동 주최로 '성소수자 포함하는 혐오·차별 표현 대응 가이드북 즉각 발행 촉구 및 장관 면담 요구 기자회견'이 열렸다.
이날 모인 단체들은 지난 8월 28일 불거진 교육부의 '혐오·차별 표현 예방 및 대응 가이드북' 내 성소수자 관련 내용 삭제 사태를 강하게 규탄했다. 앞서 교육부는 '민원이 부담스럽다'는 각 시도교육청의 의견을 이유로 성적 지향과 성별정체성 관련 내용을 해당 가이드북에서 삭제해 논란이 됐다(관련 기사: "민원이 두려워 성소수자를 지운 교육부에 묻습니다"
).
이후 교육부는 가이드북 발표를 보류하고 내용을 추가 검토하겠다고 밝혔다. 이후 지난 14일 전교조와 차별금지법제정연대 등 4개 단체가 최교진 교육부장관과의 면담과 사과를 공식 요청했음에도 교육부의 답변이 없자 삭제 사실이 알려진 지 한 달 만에 교육부 앞에 모여 재차 면담을 요청하는 기자회견을 연 것이다.
"존재 지워지는 듯" 혐오표현에 신음하는 성소수자 청소년들... 탈학교 비율 8배 이상
이날 기자회견에서는 학교 현장에서 사태의 당사자인 성소수자 학생과 교직원들이 일상적으로 겪는 차별과 혐오의 실태를 고발하고 교육부의 책임 있는 조치를 요구하는 현장 활동가와 교사들의 발언이 이어졌다.
발언자로 나선 이호림 무지개행동 공동대표는 구체적인 통계를 통해 학교 내 혐오의 심각성을 짚었다. 이 대표는 "청소년 성소수자 10명 중 7명은 교사로부터 10명 중 9명은 또래 학생으로부터 성소수자에 대한 혐오표현을 들은 적이 있었다"면서 "교실에 공기처럼 만연한 성소수자에 대한 혐오와 차별은 청소년 성소수자를 학교 밖으로 밀어낸다"라고 지적했다.
실제로 또래 학생의 일반적 탈학교 비율이 2.1%인 반면, 청소년 성소수자의 탈학교 경험률은 17.4%에 달한다고 이 대표는 덧붙였다.
청소년 성소수자 지원센터 띵동의 보통 활동가는 최근 10일간 189명의 청소년 성소수자를 대상으로 진행한 혐오표현 피해 조사 결과를 공유했다. 그는 "지독한 고립감과 존재가 지워지는 기분을 느꼈고 단 한 순간이라도 그곳에 남고 싶지 않았다", "내가 징그러운 사람이 된 것 같았다"는 청소년들의 생생한 응답을 전하며 교육부의 외면을 꼬집었다.
이어 조사에 참여한 청소년들의 목소리를 대독하며 "성소수자라는 이유만으로 혐오표현을 듣고 상처받는 학생들이 더 이상 혼자 견디지 않았으면 좋겠다. 성소수자는 잘못한 것이 없다는 것을 학생들이 배울 수 있도록 해 주시고, 저와 같은 학생들이 더 이상 혐오표현 때문에 자신을 미워하지 않도록 관심을 가지고 도와주셨으면 한다"라고 호소했다.
전교조 성소수자위원장 "교육부의 성소수자 내용 삭제, 차별 당해도 괜찮다는 메시지"
교육 현장의 목소리도 이어졌다. 모(활동명) 전국교직원노동조합 성소수자위원회 위원장은 "학교에서 빈번하게 일어나는 성소수자 혐오를 지도하는 일은 부담스러우니 모른 척하라는, 결국 성소수자는 차별을 당해도 괜찮다는 메시지를 사회에 준 셈이 된다"라며 교육부의 섣부른 삭제 결정이 교사들의 교육 활동을 위축시키고 있다고 비판했다.
이어 동료 교사들의 메시지를 인용하며 "이미 존재하는 성소수자를 문서에서 지운다고 사라지지 않는다. 극우 세력의 비난이 무서워 학생들과 교사들을 보호하기 포기하는 교육은 진정한 의미의 공교육일 수 없다"라는 일선 교사의 일갈을 전했다.
장예정 차별금지법제정연대 공동집행위원장은 "사건이 보도되고 단 2주 만인 9월 10일, 국회에서 가이드북의 문제점을 진단하는 긴급토론회가 열렸고, 서울과 울산을 비롯한 여러 시도교육청에서 성소수자 관련 내용이 가이드북에 담겨야 한다는 의견을 교육부에 전달했다"며 교육부가 더 이상 혐오 세력의 민원을 핑계로 숨을 명분이 없음을 강조했다.
대전청소년모임 한밭의 성령 활동가 역시 대독 발언을 통해 "교육부가 발표할 가이드북은 학교 현장에서 무엇이 혐오이고, 무엇이 차별인지 명확한 기준을 세워주는 최소한의 안전망이다"라면서 "서류 위에서 성소수자의 존재를 지우기 전에, 학교 현장에서 매일 혐오와 싸우며 살아남고 있는 성소수자 청소년들과 교직원들의 얼굴을 마주하고 그 목소리를 직접 들으라"고 촉구했다.
"성소수자 포함 혐오·차별표현 대응가이드북 즉각 발행하고, 삭제 경위 공개"
발언이 모두 끝난 후, 참가자들은 기자회견문에서 교육기본법 제4조를 근거로 "누구도 차별과 혐오 없이 교육을 받아야 하고 이는 성소수자 학생도 당연히 예외는 아니다"라고 선언하며, ▲ 교육부 장관은 성소수자 학생과 교직원의 목소리를 들을 것 ▲ 성소수자를 포함하는 혐오·차별표현 대응가이드북을 즉각 발행할 것 ▲ 성소수자 삭제 경위를 밝히고 재발방지 대책을 마련할 것 등 세 가지 핵심 요구안을 발표했다.
이후 참가자들은 오후 1시까지 교육부 청사 앞에서 피켓팅을 진행한 뒤, 교육부 민원실을 방문해 '9월 10일 국회 긴급토론회 자료집', '가이드북 성소수자 항목 삭제에 대한 현장 교사 인식조사 결과보고서', '189명 청소년 성소수자의 요구가 담긴 최교진 교육부 장관 면담요청서'를 공식 제출하며 기자회견을 마무리했다.