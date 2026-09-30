"교육부, 성소수자 포함한 혐오·차별 가이드북 발행하라"

▲교육 현장의 목소리도 이어졌다. 모(활동명) 전국교직원노동조합 성소수자위원회 위원장은 "학교에서 빈번하게 일어나는 성소수자 혐오를 지도하는 일은 부담스러우니 모른 척하라는, 결국 성소수자는 차별을 당해도 괜찮다는 메시지를 사회에 준 셈이 된다"라며 교육부의 섣부른 삭제 결정이 교사들의 교육 활동을 위축시키고 있다고 비판했다. ⓒ 차별금지법제정연대 제공 관련사진보기