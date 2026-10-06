무크 '다산학' 창간사

AD

새천년 새봄을 맞아 다산 정약용 선생의 실학사상에 관한 전문학술지 <다산학>을 창간하게 되었습니다. 무척 기쁘고 뜻 깊은 일이라 생각해 마지않습니다.



돌이켜 보면 근세 실학을 집대성하여 한 시대의 이정표를 제시했던 다산 선생의 학문과 사상을 보다 종합적으로 탐구하고 체계적으로 재조명하는 일은 세기의 전환을 앞 둔 우리 시대의 소명이자 우리 모두의 바램이었습니다. 이렇게 중차대한 과업수행을 효율적으로 뒷받침하고 지속적·계획적으로 지원해야겠다는 일념으로 다산학술문화재단을 창설하였던 것입니다.



그동안 재단에서는 1년 남짓한 짧은 기간이었지만 나름대로 역량 있는 학자들을 중심으로 다산학 연구를 계획하고 지원해 왔으며, 작년 9월에는 제1차 학술대회를 성황리에 개최하여 그간의 성과를 발표하고 토론하는 자리를 마련하기도 하였습니다. 이제 한 걸은 더 나아가 그 동안의 활동과 연구 성과를 모아 학술지 <다산학> 창간호를 발간하기에 이르렀습니다.



이번의 창간은 세계사상사에 우뚝 서서 그 깊이와 넓이를 헤아릴 길 없는 다산학이 지금 우리 시대에 창조적으로 계승되고 되살아나기를 고대해 온 많은 사람들의 생각과 뜻이 집약된 값진 결실이라고 생각합니다.



이제 막 고고의 성을 울린 다산학은 앞으로 적어도 연1회 이상 발간될 것이며, 다산학 및 실학사상 연구의 중심으로서 이 분야의 가장 권위 있는 학술지로 자리 잡아야 할 것입니다. 재단으로서는 최선의 뒷받침을 아끼지 않을 것을 다짐하면서 아울러 관련 학자 여러분과 독자 여러분께서 배전의 관심을 가져 주시고 격의없는 지도편달을 해 주시기를 바라는 바입니다.



이번의 창간을 위하여 옥고를 보내주신 여러 선생님, 편집을 기획하고 주도하신 편집위원장 금장태 교수를 비롯한 편집위원 여러분, 자료정리 등에 수고를 아끼지 않은 관계자 여러분 그리고 출판과 인쇄를 맡아주신 전통과형현대사 여러분에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

다산 정약용의 학문과 사상을 연구하는 다산학술문화재단(이사장 정해창)이 2000년 5월 무크 <다산학>을 창간했다.편집인 정해창, 편집위원장 금장태, 편집위원 송재소·김인걸·임병훈·정순무·신명호·한형조·정일균·김문식·이주행, 발행처 도서출판 전통과현대다.창간호는 특집 '다산 경학과 경세학의 교류와 접점'에 5인의 전문가 기고, 추천논문과 ''의례상복' 편에 대한 다산의 해석', '경성 귀족으로서의 긍지', 부록 '다산관계 저작 총 목록'이 실렸다.정해창 이사장의 창간사다.