동아투위-조선투위, 헌법적 해명 기회 차단한 헌재

큰사진보기 ▲동아투위ㆍ조선투위, 부당해고 헌법소원 제출 기자회견이부영 동아자유언론수호투쟁위원회(동아투위) 위원장이 4월 14일 서울 중구 프레스센터에서 열린 동아투위-조선투위 부당해고 헌법소원 제출 기자회견에서 발언하고 있다. 동아투위와 조선투위는 박정희 정권 시절인 1975년 부당하게 해임당한 언론인들의 기본권 침해를 바로잡기 위해 헌법재판소에 재판소원을 청구했다고 이날 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 신미용 변호사(신미용법률사무소)가 썼습니다. 민주사회를 위한 변호사모임 공익인권변론센터는 2016년 4월 21일 민변 변호사들의 공익인권변론활동을 체계적으로 지원하고자 설립되었습니다. 민변 공익인권변론센터 월간변론 편집팀의 '시선'은 민변 회원들에게 매월 발송되고 있는 '월간변론'에 편집위원들이 기고하는 글입니다. '시선'은 최근 판례와 주요 인권 현안에 대한 편집위원들의 단상을 담고 있습니다.

유신정권 치하에서 자유언론 실천 활동을 했던 <동아일보> 기자들은 2026. 4. 11. 자신들에 대한 해고를 확정 지은 대법원 판결(1979. 1. 30. 선고 78다304 판결)의 취소를 구하는 재판소원을 청구하였으나, 헌법재판소(헌재)는 2026. 4. 28. 이에 대해 청구기간의 도과를 이유로 각하결정(2026헌마1162)을 내렸고, 또한 자유언론실천 활동을 했던 <조선일보> 기자들이 2026. 4. 13. 자신들에 대한 해고를 확정 지은 대법원 판결(1980. 9. 9. 선고 77다2030 판결)의 취소를 구한 재판소원 청구에 대하여도 2026. 5. 27. 같은 이유로 각하결정(2026헌마1181)을 내렸다.물론 헌재법은 재판소원의 경우에는 법원 재판 확정일부터 30일 이내에 청구하여야 하고(제69조 제1항). 이 규정은 공포한 날(2026. 3. 12.)부터 시행되고, 시행 이후 헌법소원심판을 청구하는 경우부터 적용한다고 규정하나, 법원 재판의 시기적 범위를 명시하고 있지는 않다.현행 헌법은 1987년 민주화 이전에 있었던 사법권 등 공권력에 의한 기본권 유린에 대한 반성으로 헌법소원제도를 도입한 것이므로, 법원의 재판에 의한 기본권 침해를 구제하여 빈틈없는 기본권 보호를 도모하는 것이 헌법소원제도의 본질을 구현함과 아울러 현행 헌법의 헌법소원제도 도입의 취지를 실현하는 것이라 할 것이다. 또한 헌재는 일찍이 헌재가 발족하기 이전에 있었던 공권력의 행사에 대한 헌법소원심판 청구의 경우에, 당시 법률의 청구기간 규정과 달리 기산일을 헌법재판소의 재판관이 임명되어 실제로 재판부를 구성하여 재판을 개시할 수 있었던 날인 1988. 9. 19.로 하여 청구기간을 계산하여야 한다는 것을 확립된 판례로 하였던 바가 있고(헌재 1993. 7. 29. 89헌마31; 헌재 1990. 10. 8. 89헌마89; 헌재 1994. 12. 29. 91헌마2; 헌재 1995. 3. 23. 91헌마143 등 다수의 결정), 재판소원도 종전에 가능하지 않았던 심판 청구를 새로이 가능하게 하는 제도라는 점에서 헌재의 위 선례와 공통점이 있다.위와 같이 헌법이 헌법소원제도를 인정하고 법률이 재판소원을 도입한 취지와 법률의 규정, 헌재 자신의 종전의 선례 등을 보면 재판소원의 청구기간 적용에 있어 법률의 시행시를 기산점으로 하는 것이 기본권 침해에 대한 보다 더 충실한 구제방법이 되었을 것이다. 그러나 헌재가 이러한 해석을 도외시하고 법률의 형식적인 문구 그대로의 적용에 집착한 것은 재판소원제도가 가져올 청구의 남용이라는 우려 하에 헌법적 해명의 필요성이 매우 크고 법률 시행 이후 30일 이내로 기간이 제한된다는 점에서 청구 남용의 위험도 그다지 크지 않은 사건에 대해 지나치게 실증주의적으로만 재판소원을 다루고 있는 듯해서 아쉬움이 크다. 더욱이 설령 청구 기간이 경과 되었다 보더라도 거기에 어떤 정당한 이유가 있는지 여부에 대하여는 언급조차 하지 않고 있는 점에서 심리가 충분히 이루어졌는지까지 의심케 한다.먼저 <동아일보> 해직 언론인의 청구사건(2026헌마1162)과 관련하여 본다. 유신 정권 치하에서 중앙정보부(국가정보원의 전신)는 각 언론사에 전담 요원을 상주 시키며 기사의 방향, 크기, 게재 여부까지 조정하고, 이에 따르지 않는 기자를 연행·폭행하였다. 청구인들을 비롯한 <동아일보> 언론인들은 1974년 '신문 등에 대한 외부 간섭 배제, 기관원 출입 거부, 언론인의 불법 연행 거부 및 불법 연행된 언론인 귀사 후 퇴근' 등 자유언론수호 결의하고 그 실천활동으로 <동아일보> 기사에 관한 부당한 삭제, 축소 모니터링 등을 해왔는데, 이에 대해 국가권력이 광고주들을 상대로 <동아일보>에 광고를 금지하는 반헌법적 광고 탄압을 자행하였다.동아일보사는 취업규칙 변경에 대한 청구인들을 비롯한 사원들의 의견 청취나 해고 사유 등의 통지도 없이, 광고 탄압 때문에 경영악화 되었다는 점을 내세워 1국 3실을 폐쇄한다는 조직 개편을 발표하면서 동시에 폐지 부서 기자들을 전격적으로 해고하고, 이에 대한 항의로 농성을 한 데 대하여 또다시 해고 등의 조치를 하였다. 청구인들은 이 해고 조치의 무효를 다투는 소를 제기하였으나 위 대법원 78다304판결(심판대상판결1)이 해고 조치에 아무런 문제가 없다고 판결하였다.심판대상판결1의 요지는, ① 동아일보사가 1974. 12. 광고 해약사태에 직면한 상황에서 청구인들을 포함한 일부 사원들이 감봉제의 등을 한 것으로는 근본적인 대책이 될 수 없고 경영사정으로 1975. 3. 일부 조직을 폐지한 것이 청구인들에 대한 해고를 위한 것이라고 단정하기 어렵고, ② 동아일보사가 위와 같이 일부 언론인들을 해고한 것에 대해, 청구인들은 임금 삭감을 감수하면서 해고 철회를 요구하였으나 위 회사가 이에 대해 또다시 해고 조치를 하자 편집국 집회에서 주필 등 상사들에 대하여 모욕적인 발언을 하거나 방송 및 신문 제작의 거부를 결의하고 방송국 주조정실 등을 점거하여 방송을 불가능케 하고, 편집국 등에서 농성을 하여 신문제작을 방해하였다는 사실이 인정되며, ③ 위 해고 등 처분이 상사를 모욕하고 항명을 일삼아 경영질서가 문란되어 회사의 안위와 존망이 경각에 달린 누란의 위기에 봉착되어 취하여진 것이라면, 취업규칙이 무효더라도 그것으로써 좌우할 수는 없고, ④ 회사의 징계 관련 규정에 징계 혐의 사실의 고지, 진술의 기회 부여 등의 절차가 규정되어 있지 않는 경우에는 그와 같은 절차를 밟지 아니하고 한 징계처분도 정당하며, ⑤ 사실관계가 이러하다면 언론자유를 수호·발전 시켜야 한다 하더라도 위 회사에 근무하는 청구인들로선 사규와 질서를 초월 무시하여 감행하는 소위 자유언론실천운동을 내세워 극한 투쟁을 일삼는 것은 제재를 받아야 할 것이라고 보는 것이 정당하다는 것이었다.그런데 위에서 본 바와 같이 <동아일보>가 청구인들을 비롯한 소속 언론인들을 대량 해고한 이유로 삼은 경영 악화는 유신정권의 반헌법적인 광고 탄압에 의해 초래되었고, 청구인들을 비롯한 소속 언론인들이 1975. 3.의 대량 해고를 유신정권의 광고 탄압에 굴복하는 것으로 여겨 사옥을 점거하고 제작 거부농성에 돌입한 결과 후속 징계 및 해임 조치를 받게 된 점에 비추어보면 이른바 '동아일보 언론인 해직사건' 또한 반헌법적인 공권력의 행사로 인한 것으로 볼 수 있다.'진실·화해를 위한 과거사정리위원회'는 2008년에 '전대미문의 동아일보 광고 탄압과 언론인 대량 해임은 유신정권의 언론탄압 정책에 따라 자행된, 현저히 부당한 공권력에 의한 중대한 인권침해 행위'로 규정하였다. 또한 국가의 불법 행위에 대한 청구인들의 손해배상청구 사건에서 법원은 대한민국 공무원들이 유신 체제의 언론 통제에 저항하여 언론자유수호운동의 중심이 된 <동아일보>에 재정적 압박을 가함으로써 <동아일보> 언론인들의 저항 운동 내지 <동아일보>의 정권에 대한 비판적 입장을 변경시킬 의도로써 광고 탄압이라는 우회적인 방법을 이용하여 불법 행위를 하였다고 판단하며, 위 불법 행위와 해임 사이의 상당 인과관계를 인정하였다.심판대상판결1은 청구인들이 사규와 질서를 초월 무시하여 소위 자유언론실천운동을 내세워 극한 투쟁을 일삼고 있다고 판시하고 있는데, 이러한 판단은 국가 권력 기관이 언론의 보도에 개입하여 통제하고 간섭하는 것의 언론 자유 침해 및 그러한 국가권력의 언론 통제에 저항하는 청구인을 비롯한 언론인들의 언론자유 수호의 노력을 외면함으로써 국가 기관에 의한 광고 탄압으로 인하여 청구인들에 대한 해고 조치에 이르게 된 상당 인과관계를 도외시하고 있다. 위 심판대상판결1이 청구인들의 언론자유수호운동이 외부의 국가 기관의 간섭 통제로부터 벗어난 자유로운 언론의 실천을 도모하는 것이었다는 관점을 가졌다면 <동아일보>가 청구인들의 임금 삭감 제안을 무시하고 전격적으로 청구인들을 비롯한 소속 언론인들을 해고 등 가장 무거운 중징계 조치를 취한 것에 대한 평가가 달라졌을 것이다.또한 위 대상판결1은 언론사 소속 근로자의 동의 없는 취업규칙의 유·무효와 상관없이 사전 예고도 없이 전격적으로 행하는 가장 중한 징계인 해고 조치에 대하여는 단지 농성중이라는 상황만으로 징계 혐의사실의 고지와 진술의 기회 제공이 없어도 정당하다고 함으로써 근로기준법을 통하여 보장하는 헌법상 근로조건 법정주의와 근로의 권리를 오해하고 있다.<동아일보>의 청구인들에 대한 해고 조치는 반헌법적인 공권력의 행사가 <동아일보>라는 사기업의 행위 형식을 빌려 이루어졌다고 볼 수 있음에도 불구하고 위 심판대상판결1은 헌법상 보장된 언론의 자유, 근로조건 법정주의 등에 대한 헌법적 의미를 잘못 파악하였거나, 언론의 자유나 근로조건 법정주의를 전혀 적용하지 않음으로써 청구인들의 언론의 자유, 근로의 권리 등을 침해하는 문제점이 있다.다음으로, <조선일보> 기자들 또한 유신헌법과 긴급조치 등 법률적 통제 외에도 정보·수사기관원의 언론사 출입, 보도 제한, 언론인 연행 및 가혹 행위 등으로 언론에 대한 통제가 더욱 강화되는 속에서 1974년 <동아일보> 편집국장이 중앙정보부에 연행되는 사건이 발생하자, 1974. 10. 24. <동아일보> 기자 180여 명으로부터 시작되고 1주 만에 전국 35개 사 기자들이 동참한 자유언론실천선언을 발표하였다.<조선일보>에서는 '<조선일보>는 <동아일보>의 뒤만 따라가면 된다'는 사장의 구두 지침에 따라 편집국 간부들이 당국의 '협조 요청'이 오기도 전에 미리 알아서 정권에 불리한 기사를 난도질 하는 암울한 보도 현실이 전개되었고, 청구인들을 비롯한 기자들은 '자유언론실천대책회의'를 만들어 어떤 기사가 왜 빠졌는지를 살펴보고 그 책임을 묻는 활동을 전개함으로써 이러한 현실을 개선하고자 하였다.그러한 활동의 일환으로 청구인 1인과 청구 외 1인이 함께 1974. 12. 16. 익일자 <조선일보> 지면에 일방적인 유신 체제 옹호 기고가 실리게 된 것을 발견하고 편집국장을 찾아가 "이 기사는 주필을 경유한 것이냐", "이 기사는 빼라"는 등의 항의를 하자 편집국장이 "무슨 권한으로 그런 말을 하느냐"고 하여 위 2인은 편집국장에게 "계속 그따위로 제작하시오", "편집권은 국장에게만 있는 것이 아니다. 기자들에게도 있다. 유신체제를 옹호하는 기사를 실으려면 유신체제를 비판하는 기사도 함께 실어야 한다"라고 주장하면서 언쟁이 발생되었다.위 편집국장은 이러한 언쟁을 이유로 위 2인에 대하여 곧바로 징계 요청을 하여 다음날 징계위원회에서 견책 처분을 결의하고 시말서를 제출하도록 명하였으나 위 2인이 그러한 징계 처분이 부당하다고 보고 시말서 제출을 거부하자, 같은 날 다시 징계위원회를 소집하여 위 2인에게 진술할 기회도 제공하지 않고 바로 해고처분 하였다. <조선일보> 기자들은 해고처분 직후에 철야농성을 벌이면서 위 2인의 복직을 요구하였고 이에 대해 회사는 복직을 약속하였다가 약속을 지키지 않은 데다가 1975. 2. 이후 민청학련 학생들이 수사 과정에서 고문을 받았다고 폭로한 사실이나 중요 시국 관련 뉴스들이 <조선일보> 지면에서 아예 빠지거나 왜곡되는 등 보도 현실이 더욱 열악해졌고 사장은 <조선일보>를 정론지로 만들겠다고 약속하였다가 하루 뒤 그 약속을 취소하자, 언론의 자유를 회복 시키고 <조선일보>를 올바른 신문으로 만들기 위한 마지막 방법으로 기자협회 조선일보분회를 재건하고 1975. 3. 부당하게 해고된 동료들의 구제와 언론 자유 보장 등을 요구하며 일제히 제작거부 농성에 돌입하였다.이에 대해 조선일보사는 한국기자협회 조선일보분회장을 즉시 해고 조치하였으며 더 이상 후배들만이 해고 등 고통을 당하는 것을 지켜보기만 할 수 없다는 절박한 심정에서 관리직급 직원 중 최초로 위 제작거부 농성에 동참하였던 당시 정치부 차장을 제작거부 농성 가담 불과 30분 만에 해고처분 하였다. 청구인들은 이러한 해고조치의 무효를 다투는 소를 제기하였으나 위 대법원 77다2030 판결은 청구인들에 대한 해고조치가 정당하다고 판결하였다(심판대상판결2)심판대상판결2의 요지는, ① 조선일보사의 근무규정, 포상징계 규정 등의 취업규칙이 조선일보사 근로자들의 의견에 반하여 조선일보사가 일방적으로 근로자에게 불이익하게 작성 또는 변경한 것으로 볼 만한 증거가 없어 유효한 취업규칙으로 볼 수밖에 없고, ② 위 2인이 위와 같은 언쟁 당시 편집국장에게 대드는 등 사내 위계질서를 문란케 할 정도로 상사에게 지나친 언동을 한 사실과, 정치부 차장은 농성에 참가한 자체로써 농성을 더욱 악화 시켰다는 등의 사실의 인정에 위법이 없고, 정치부 차장에 대한 해고처분이 형평의 원칙을 벗어난 것은 아니며 징계 종류의 선택도 상당하다고 보이며, ③ 어떤 기사의 편집 행위가 사시에 반하는지의 여부나 어떤 일련의 사태가 언론의 자유와 근로자의 신분에 부당한 침해가 되는 것인지의 여부에 관한 판단은 각자의 주관과 정치적 또는 종교적 신념과 양심에 따라 결론을 달리할 수 있는 것이라 하더라도 그 의도하는 바를 실천에 옮김에 있어서 그 행위 자체는 고용계약이나 근무규정 등 기업체의 규범에서 오는 제약과 양립되는 범위 내에서 허용되는 것이므로 고용계약상의 노무제공을 거부하며 근무 규정상의 의무에 반하여 기업체 내의 질서를 문란케 하는 내용의 행동은 기업의 운명을 좌우하는 중대한 고용계약의 위반행위라고 아니할 수 없는 것인데, 종전에 신문제작 거부라는 집단행동이 간혹 기업주의 양해에 의하여 묵인되어 온 바 있다 하더라도 그와 유사한 행위나 그보다 경한 사규위반행위가 정당화될 수는 없으므로, 조선일보사가 위 2인에 대하여 한 시말서 제출명령에는 언론기관에서의 위계질서, 기관 내부의 질서 유지, 규율을 위한 직무상 명령 권한과 이에 대한 복종의무의 한계 등에서 위법이 없으며, ④ 조선일보사 포상징계규정에 의하면 "위원회는 징계의 대상이 되는 당해 직원 또는 관계인이 진술을 원할 때에는 서면 또는 구술로 진술할 수 있는 충분한 기회를 주어야 한다"고 규정하고 있는데, 이는 반드시 진술의 기회를 주어야 한다는 것이 아니라 그들이 진술을 원할 때에는 그러한 기회를 주어야 한다는 취지인데, 위 2인이 징계위원회에 진술의 기회를 요구하였다고 인정할 아무런 증거가 없고 다만 위 2인은 제1차 견책 징계가 있은 후 위 편집부국장에게 징계위원회에서 진술할 기회를 달라고 요청한 바 있으나 동인이 이를 회사측에 전달하지 못한 사실을 인정할 수 있을 뿐이어서 결국 조선일보사의 징계위원회에 진술할 기회를 요청한 바 없다 할 것이므로 진술 없이 해고 처분이 이루어졌다 하더라도 그 절차상 하자가 있는 것으로 볼 수 없으며, ⑤ 위 2인에 대한 징계의결 당시 징계위원회 내에 징계 사유와 직접 관련이 있는 자가 징계 의결권을 행사한 하자가 있다 하더라도, 그것만으로는 동 징계처분 자체를 당연 무효로 볼 수 없다는 것이었다.이와 같이 심판대상판결2는 취업규칙에 대한 근로기준법 상의 유효 요건을 왜곡하고 고용주에게 일방적으로 유리하게 해석 적용할 뿐만 아니라, 언론인도 자신이 속한 언론기관의 기사에 대해 편집국장과 의견이 맞지 않는 이야기를 하던 중 단지 언쟁만 하더라도 상명하복의 위계질서에 어긋나는 것이어서 그에 대한 징계 조치를 내리는 데에는 합리적인 절차나 비례성 등이 요구되지 않는다는 것이고 간부직원의 30분만의 농성 참가에 대해 해고조치를 내리더라도 형평에 맞고 비례적인 것이라고 판시하고 있는 것이다. 심판대상판결2가 청구인들에 대한 해고조치가 정당하다고 본 데에는 언론의 자유와 경영의 자유가 상호 제약하고 있는 상황에서 일방적으로 경영의 자유만을 우위에 두고 우선시할 뿐, 언론의 자유나 근로자로서의 언론인의 근로의 권리에 대한 고려는 전혀 하고 있지 않고, 헌법상 언론의 자유의 의미를 잘못 파악하고, 헌법이 보장하는 근로의 권리와 근로조건 법정주의를 도외시함으로써 청구인들의 헌법상 보장된 언론의 자유, 근로의 권리 등을 침해한 문제가 있다.대법원의 심판대상판결들은 사내의 질서 유지라는 기업 이익을 위해 근로자의 절차적 방어권을 전면 배제하고 취업규칙이 의견청취 절차를 거치지 않았음에도 유효라고 해석하여 법률을 위반한 근로의 권리 박탈을 합리화하였으며, 언론 종사자 개인의 표현 활동에 대한 헌법적 보호를 원천적으로 차단하고 있다는 점에서 기본권의 보호범위 자체를 과도하게 협소하게 해석하면서 단순한 법률 해석·적용 오류를 넘어 기본권의 의미를 잘못된 관점에서 파악하거나 기본권의 보호범위를 잘못 판단하여 기본권의 규범적 의미를 정면으로 오인한 '특수한 헌법침해'에 해당한다고 볼 수 있다.심판대상판결들에 대한 재판소원 청구는 헌법·법률 위반으로 인한 명백한 기본권 침해에 해당하며, 특별한 헌법적 중요성을 충족하고 있으므로 재판소원 청구의 다른 각하 사유는 발견되지 않는다. 그럼에도 불구하고 헌재는 청구기간 규정을 형식적이고 실증주의적으로 적용함으로써 청구기간이 도과되었다 하여 위와 같은 헌법적 해명의 기회를 차단하고 청구인들의 기본권 침해 여부를 심리하지 않았다.심판대상판결들은 청구인들에 대한 징계가 적법하다는 법원의 종국적 판단으로서 현재까지도 그대로 존속하고 있어 청구인들이 국가의 언론 통제와 광고 탄압에 항거하여 수행한 자유언론수호 활동은 지금도 정당한 권리행사로 인정받지 못한 채, 여전히 회사의 사규와 질서를 무너뜨린 위법행위로 평가되고 있는 것과 다름없다. 청구인들이 만일 헌재가 심판대상판결들을 취소한다면 회사에 복직하고 그 다음날 사표를 내겠다고 한 것은 자신들의 자유언론수호 활동이 위법행위로 평가되고 있는 부조리가 이 사건 재판소원청구에서 해소되기를 얼마나 희망하였는지를 여실히 드러내고 있는 바, 헌재가 청구인들의 기본권 침해 여부를 심사조차 하지 않은 것은 이런 점에서도 매우 애석하다 하겠다.