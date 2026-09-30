울산-전남광주, '미래차 AX' 선도 나선다

큰사진보기 ▲울산시 AI혁신산업실장이 30일 시 프레스센터에서 전남광주와 산업 AX 넥서스 구축을 위한 상생협력 방안을 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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국내 대표 자동차 생산도시인 울산과 전남광주가 자율주행과 제조 AI 대전환에 공동 대응한다.울산시 박순철 AI혁신산업실장은 30일 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 울산 현대자동차와 전남광주 기아자동차가 위치한 두 지역의 산업기반을 바탕으로 세 가지 협력 방향을 구체적으로 제시했다.앞서 울산광역시와 전남광주통합특별시는 지난 9월 28일 미래동반성장 우호협약을 체결하고 자동차, AI, 에너지 등 미래산업 분야에서 협력을 강화하기로 뜻을 모았다. 이와 함께 울산대, UNIST(울산과기원), 전남대, GIST(광주과학기술원)가 참여하는 산업 AX 협력에 관한 업무협약도 체결했다. 따라서 이날 세 가지 협력 방향 제시는 양 도시의 우호협약 체결에 따른 후속 조치다.브리핑에 따르면 세 가지 협력 방향 중 첫째는 '자율주행 실증 협력'이다.울산시는 2027년 약 1000억 원 규모의 자율주행 실증도시 조성을 추진할 계획이다. 이어 올해 자율주행 실증도시로 선정된 전남광주의 자율주행차 200대 실증과 울산의 350대 실증계획을 연계하여 두 지역 간 협력을 강화하겠다는 구상이다.박순철 AI혁신산업실장은 "전남광주의 선행 실증 경험을 공유하고, 자율주행 기술개발과 실증, 주행데이터 확보를 함께 추진하겠다"며 "이를 통해 울산의 자동차 생산 기반을 자율주행 기술 실증으로 확장하겠다"고 밝혔다.둘째, 휴머노이드 기반 자동차 산업의 제조 AI 전환 추진이다.이 사업은 자동차 산업 현장에 AI와 로봇 기술을 접목해 인간과 협업하는 생산체제로 전환하는 과제로, 울산시는 전남광주와 긴밀한 협력과 정부 설득을 통해 2027년 국비 90억 원을 초단기 내 어렵게 확보했다.박순철 AI혁신산업실장은 "향후 이 사업과 연계하여 공장 전반을 MAX 중심으로 전환하는 약 3천억 규모의 AIDF 제조혁신 사업도 공동으로 기획·추진하기로 했다"고 설명했다.셋째, 공동협력사업 확대다.박순철 AI혁신산업실장은 "양 도시가 자동차 분야에서 시작한 협력을 석유화학, 풍력, 그린수소 등으로 넓혀간다"며 "울산시는 이번 협약이 단순한 협약에 그치지 않고 양 도시의 산업 발전과 시민의 삶이 개선될 수 있도록 실행계획을 면밀히 수립하고 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.