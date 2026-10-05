무크 '백범연구' 창간사

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백범 김구선생의 뜻을 되새기고 연구하는 까닭은 '민족통일'이라는 당위 필연의 숙원을 슬기롭게 이루어 보려는 뜻있는 분의 나라 사랑의 표현을 통해 민족적 양심을 일깨우려는 데 있다.



우리 민족의 선각자인 동시에 선구자인 백범 선생은 민족철학의 정립과 자각이 있어야 통일이 이루어질 수 있다고 말씀하셨다. 분단 40년의 아픔을 덜어주려는 이산가족 찾기로 전기를 맞은 남북의 관계는 수재물자 인수를 계기로 민족을 의식하는 선의의 경쟁시대의 개막을 조심스레 알려 주고 있다. 자각이 없는 민족은 어느 누구도 그 존재를 의식하지 못한다.



국제간의 긴장이 강대국의 이익을 위한 것이었다면 변수 또한 그들의 국익을 겨냥한 것이고 보면 우리의 강토를 분단했던 그들이 통일을 가져다 줄 것이라는 헛된 기대를 갖는 것은 금물이다. 차분하게 자각의 바탕을 넓혀가면서 민족양심을 소생시켜 가야 할 것이다. 그런 뜻에서 평소 백범에 관한 연구를 게을리하지 않았던 인사들의 글을 한데 묶어 연구지를 발간하여 더욱 활발한 연구의 광장으로 삼고 아울러 통일운동사에 자취를 남기려 하는 것이다.



모든 석학들이 학자이기에 앞서 통일과업에 전력해야 할 민족성원의 일원으로 연구에 참여해 주시기를 바라면서 글을 보내주신 분과 교문사 유제동 사장, 그리고 협회 임원들의 노고에 감사하는 바이다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

백범 김구선생기념사업회(회장 박영준)가 1985년 2월 무크 <백범연구> 창간호를 펴냈다. 발행인 유제동, 발행처 교문사다.창간호는 송건호의 '인간 백범론', 유영준의 '백범 민주주의에 관한 소고', 이현주의 '백범의 독립운동과 임정의 법통성', 조일문의 '백범의 독립사상 개관', 홍순옥의 '김구선생의 정치노선'이 실렸다.박영준 회장의 '책머리에'(창간사)다.