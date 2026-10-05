무크 '백범연구' 창간사

백범 김구선생기념사업회(회장 박영준)가 1985년 2월 무크 <백범연구> 창간호를 펴냈다. 발행인 유제동, 발행처 교문사다.
창간호는 송건호의 '인간 백범론', 유영준의 '백범 민주주의에 관한 소고', 이현주의 '백범의 독립운동과 임정의 법통성', 조일문의 '백범의 독립사상 개관', 홍순옥의 '김구선생의 정치노선'이 실렸다.
박영준 회장의 '책머리에'(창간사)다.
백범 김구선생의 뜻을 되새기고 연구하는 까닭은 '민족통일'이라는 당위 필연의 숙원을 슬기롭게 이루어 보려는 뜻있는 분의 나라 사랑의 표현을 통해 민족적 양심을 일깨우려는 데 있다.
우리 민족의 선각자인 동시에 선구자인 백범 선생은 민족철학의 정립과 자각이 있어야 통일이 이루어질 수 있다고 말씀하셨다. 분단 40년의 아픔을 덜어주려는 이산가족 찾기로 전기를 맞은 남북의 관계는 수재물자 인수를 계기로 민족을 의식하는 선의의 경쟁시대의 개막을 조심스레 알려 주고 있다. 자각이 없는 민족은 어느 누구도 그 존재를 의식하지 못한다.
국제간의 긴장이 강대국의 이익을 위한 것이었다면 변수 또한 그들의 국익을 겨냥한 것이고 보면 우리의 강토를 분단했던 그들이 통일을 가져다 줄 것이라는 헛된 기대를 갖는 것은 금물이다. 차분하게 자각의 바탕을 넓혀가면서 민족양심을 소생시켜 가야 할 것이다. 그런 뜻에서 평소 백범에 관한 연구를 게을리하지 않았던 인사들의 글을 한데 묶어 연구지를 발간하여 더욱 활발한 연구의 광장으로 삼고 아울러 통일운동사에 자취를 남기려 하는 것이다.
모든 석학들이 학자이기에 앞서 통일과업에 전력해야 할 민족성원의 일원으로 연구에 참여해 주시기를 바라면서 글을 보내주신 분과 교문사 유제동 사장, 그리고 협회 임원들의 노고에 감사하는 바이다.
덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.