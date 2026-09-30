'현대·기아차 1차 하청 갑질사건 여섯 번 검사 교체 끝에 무혐의

검찰이 '현대.기아차 1차 하청업체 갑질사건' 피해자가 재심을 위해 고소한 사건을 여섯 번의 수사검사 교체 끝에 불기소(무혐의) 처분했다.
대전지방검찰청 천안지청은 지난 17일 송윤섭 전 대진유니텍 대표가 고소한 모해위증사건에 대해 '증거불충분'으로 '혐의없음' 처분을 내리고 다음날(18일) 이를 송 전 대표에게 통보했다.
지난 1일 마지막으로 수사검사가 교체된 지 16일 만에 나온 사건 처리 결과다. 지난 2025년 5월 22일 수사검사가 처음 배당된 이후 수사검사가 여섯 차례나 재배당(교체)됐다. 이에 송 전 대표는 "통상적인 수사기간을 고려할 때 납득하기 어려운 수준의 지연"이라고 반발해왔다.
공갈죄 인정돼 4년여 옥살이… 재심 위해 모해위증죄 고소했지만 여섯 번 수사검사 교체
현대.기아자동차 2차 하청업체를 운영했던 송 전 대표는 지난 2016년 1차 하청업체인 한온시스템의 갑질에 시달리다 하청업체의 최후수단인 '부품공급 중단'을 통보하면서 한온시스템에 기업 인수나 자회사 편입을 제안했다. 이에 한온시스템이 1300억 원에 대진유니텍을 인수하기로 결정하고 계약까지 체결했다(2016년 4월 21일과 23일).
하지만 한온시스템이 대진유니텍 인수계약을 체결한 지 1주일이 지나 송 전 대표를 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 공갈죄로 검찰에 고소했다(2016년 4월 29일). 이후 검찰은 송 전 대표를 불구속 기소했고, 법원도 공갈죄를 인정해 그를 구속했다. '1차 하청업체의 부품단가 인하 등 갑질→2차 하청업체의 부품공급 중단 통보→기업 인수→공갈죄 고소'라는 전형적인 과정을 거쳐 오히려 갑질 피해자가 형사처벌을 받는 것으로 끝이 났다.
송 전 대표는 4년 2개월 동안 감옥살이를 하다 광복절 특사(특별사면)로 풀려났다(2022년 8월). 특별사면으로 풀려난 뒤 재심을 염두에 두고 윤여을 당시 한온시스템 회장 겸 한앤컴퍼니 회장, 이인영 전 한온시스템 대표집행임원, 황춘식 전 현대차 구매팀장 등 총 6명을 '모해위증죄'로 천안지청에 고소했다(2024년 6월 7일). 이들이 1심 재판에 증인으로 출석해 자신이 부품공급을 중단하더라도 금형 이동 등을 통해 대체생산이 가능했는데도 대체생산이 불가능하다는 취지로 증언했다는 이유에서였다.
하지만 경찰(천안서북경찰서)은 증거부족으로 '불송치'(혐의없음)했다(2025년 4월 8일). 이에 송 전 대표는 이의신청을 했고(2025년 5월 9일), 사건은 천안지청으로 송치됐다. 사건이 검찰로 넘어간 뒤에 수사검사가 일곱 번이나 바뀌며 사건 처리는 계속 지연됐다. 수사검사의 교체 이유는 '정기인사', '파견', '전출', '협의 완료' 등이었고, 내용을 정확하게 알 수 없는 '기타 사유'도 두 번이나 있었다.
마지막 검사 교체 16일 만에 나온 '무혐의'… "모해의 목적이 있었다고 단정하기 어려워"
지난 9월 1일 마지막으로 수사검사 교체가 이루어졌고, 그로부터 16일 만에 '불기소' 처분이 나왔다.
송 전 대표가 고소한 모해위증사건의 핵심 쟁점 중 하나는 부품 생산용 금형을 대체생산하는 데 소요되는 시간이었다. 그는 "대진유니텍 공장에 보관 중이던 부품 생산용 금형은 애초에 한온시스템 소유라서 민사소송을 통한 반환청구가 가능했고, 금형을 반출하여 대체생산을 하면 1~2일 내에 생산을 할 수 있음에도 대체생산에 마치 9~10주 가량 소요되는 것처럼 허위로 증언하였다"라고 주장했다. 반면 피의자들은 "최소한 9~10주"나 "3주", "40~45일" 등이 소요된다고 반박했다.
검찰은 불기소이유 통지서에서 "이 사건 부품을 생산하는 데 소요되는 기간, 생산에 필요한 장비를 준비하는 기간, 금형 확보를 위한 가처분 신청 및 집행, 추후 검수기간은 개인적 평가와 의견에 차이가 있을 수 있다고, 대체생산 기간에 소요되는 기간 관련 진술이 받아들여진다고 하더라도 이는 증인들의 평가적 의견에 불과해 고소인이 곧바로 불리한 상황에 처한다고 보기도 어려우므로 피의자들에게 '모해의 목적이 있었다고 단정하기도 어렵다"라고 밝혔다.
그러면서 "피의자들이 가처분 등을 통해 금형을 반환받고 제품 생산 후 납품하는 데 소요되는 기간은 고소인이 주장하는 기간(1~2일)을 넘어서는 것으로 보이는 점, 이 사건 당시 고소인이 대진유니텍 공장의 출입문을 잠그고 외부 출입을 봉쇄하고 사설 경비까지 배치된 상황에서 고소인 측의 협조 없는 금형의 반출이 사실상 어려운 점 등을 종합하면 피의자들의 기억에 반하는 증언이었다고 보기 어렵다"라고 판단했다.
검찰은 "설사 세부적인 부분에 증인 상호간 차이가 있을지라도 전체적인 취지는 '1~2일 만에 쉽게 대체생산을 할 수 없었고, 고소인의 주장과 같이 부품 생산에 차질이 없는 상황이 전혀 아니었다'라는 내용으로 해석함이 상당하다"라며 "결국 피의자들이 대체생산 기간에 관해 자신들의 기억에 반하여 허위로 진술하였다고 단정하기 어렵고, 달리 피의사실을 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다"라고 불기소 처분을 내렸다.
이에 송 전 대표는 30일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "공정한 수사를 통해 갑질사건의 억울함을 풀어줘야 할 검찰이 사건처리 지연에다 불기소 처분까지 말도 안되는 행위를 했다"라며 "대전고검에 항고절차를 밟고, 재정신청(항고가 기각될 경우 고등법원에 타당성을 다시 심사해 달라고 요청하는 절차)까지 받는 등 끝까지 싸워서 무엇이 옳은지 따져볼 생각이다"라고 말했다.
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